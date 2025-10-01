Τα δύο λαμπάκια που μπερδεύουν τους οδηγούς – Ποιες είναι οι διαφορές τους

Σαν δύο σταγόνες νερό μοιάζουν δύο προειδοποιητικές λυχνίες με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση σε μια μεγάλη μερίδα οδηγών.

Πολλοί στρέφουν το βλέμμα τους στον πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου τους προκειμένου να ενημερωθούν για την ταχύτητα, τις στροφές του κινητήρα, αλλά και την κατανάλωση καυσίμου.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το καντράν «κρύβει» και άλλες, ιδιαίτερα πολύτιμες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων για τυχόν δυσλειτουργίες ή βλάβες που αντιμετωπίζει το αυτοκίνητο και απαιτούν από τον οδηγό να ενεργήσει άμεσα.

Τον συγκεκριμένο ρόλο αναλαμβάνουν οι προειδοποιητικές λυχνίες -κοινώς λαμπάκια. Πολλές είναι άγνωστες στους οδηγούς, ενώ ορισμένες έχουν τόσο μεγάλες ομοιότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση.

Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν οι προειδοποιητικές λυχνίες που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ένα θαυμαστικό, και όποιες διαφορές τους εντοπίζονται στο περίβλημα.

Η λυχνία που περιβάλλεται από έναν κύκλο, πλαισιωμένο από δύο ημικύκλια γνωστοποιεί στον οδηγό ότι ενδεχομένως υφίσταται πρόβλημα με το σύστημα των φρένων. Ίσως η στάθμη του υγρού των φρένων είναι χαμηλή, με αποτέλεσμα να απαιτείται συμπλήρωμα, ή τα τακάκια έχουν φθαρεί και ως εκ τούτου ο οδηγός οφείλει να δρομολογήσει επίσκεψη στο συνεργείο.

Πρέπει, βέβαια, να διευκρινιστεί ότι το συγκεκριμένο λαμπάκι εμφανίζεται και στην περίπτωση που κινούμαστε με το αυτοκίνητό μας ενώ δεν έχουμε λύσει τελείως το χειρόφρενο -μια κατάσταση που φθείρει τα τακάκια, ενώ προκαλεί φθορές και στις δισκόπλακες.

Κάθε οδηγός οφείλει να θυμάται ότι το σύστημα των φρένων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια των επιβατών και ως εκ τούτου η εμφάνιση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα.

Το άλλο λαμπάκι όπου δεσπόζει το θαυμαστικό έχει σχέση με το σύστημα TPMS (Tire Pressure Monitoring System). Η εν λόγω τεχνολογία ενσωματώνεται στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα και ελέγχει την πίεση ελαστικών.

Η προειδοποιητική λυχνία θα εμφανιστεί στον πίνακα οργάνων εφόσον διαγνωσθεί απότομη απώλεια αέρα στα ελαστικά, για παράδειγμα λόγω τρύπας από βίδα, αλλά και εφόσον έχει μειωθεί η πίεση λόγω φυσικών παραγόντων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εντός του ελαστικού υπάρχουν μερικά μόρια αέρα που είναι μικρότερα από τους πόρους της γόμας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαφέυγουν από τo ελαστικό και να διαχέονται στην ατμόσφαιρα. Επομένως μια μικρή απώλεια είναι φυσιολογική.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον ενεργοποιηθεί το λαμπάκι του TPMS καλό είναι να καταφύγουμε στο πλησιέστερο πρατήριο υγρών καυσίμων και να ελέγξουμε την πίεση των ελαστικών. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν την πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής, όπως αυτή αναγράφεται στο αυτοκόλλητο στην πόρτα του οδηγού, στο πορτάκι του ρεζερβουάρ, ή στο εγχειρίδιο του οχήματος.