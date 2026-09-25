Τα φθηνά φίλτρα λαδιού μπορεί να σου κοστίσουν πολύ ακριβά

Τα φθηνά και τα premium φίλτρα λαδιού μοιάζουν σχεδόν ίδια εξωτερικά -ένα μεταλλικό δοχείο με αρκετές οπές στο επάνω μέρος.

Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, ένα φίλτρο λαδιού απομακρύνει ακαθαρσίες, όπως βρωμιά και μεταλλικά ρινίσματα, από το λάδι του κινητήρα.

Η καθαρή κυκλοφορία του λαδιού σημαίνει ότι η λίπανση γίνεται χωρίς προβλήματα και ότι περιορίζεται η συσσώρευση θερμότητας λόγω τριβών, προστατεύοντας τον κινητήρα από την υπερβολική φθορά.

Η αλλαγή του φίλτρου λαδιού αποτελεί μέρος της τακτικής συντήρησης του αυτοκινήτου και θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε φορά που αλλάζεται το λάδι του κινητήρα. Παρότι η διαδικασία φαίνεται σχετικά απλή, είναι πολύ σημαντικό να δίνεται προσοχή στον τύπο του φίλτρου λαδιού, προκειμένου να διατηρηθεί η διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Τα φθηνά και τα premium φίλτρα λαδιού μοιάζουν σχεδόν ίδια εξωτερικά -ένα μεταλλικό δοχείο με αρκετές οπές στο επάνω μέρος.

Στο εσωτερικό βρίσκονται οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ τους, ιδιαίτερα στο υλικό φιλτραρίσματος, στις βαλβίδες και στη συνολική κατασκευή. Ένα φίλτρο λαδιού υψηλής ποιότητας απομακρύνει αποτελεσματικά τους μικρούς ρύπους που κυκλοφορούν μαζί με το λάδι, αντέχει στη θερμότητα, την πίεση και τις υπόλοιπες καταπονήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος μεταξύ των αλλαγών λαδιού, χωρίς να υποβαθμίζονται τα εσωτερικά του εξαρτήματα, και συμβάλλει στο να τροφοδοτείται συνεχώς ο κινητήρας με λάδι και να μη λειτουργεί χωρίς επαρκή λίπανση.

Η χρήση ενός φθηνού φίλτρου λαδιού θα επιβαρύνει λιγότερο την τσέπη σε σύγκριση με ένα premium φίλτρο, όμως υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να προκαλέσει διαρροές λαδιού, υπερθέρμανση και άλλα προβλήματα στον κινητήρα, τα οποία ενδέχεται τελικά να οδηγήσουν σε έναν πολύ μεγάλο λογαριασμό επισκευής.

Το υλικό φιλτραρίσματος και οι βαλβίδες κάνουν μεγάλη διαφορά

Τα φίλτρα λαδιού χρησιμοποιούν κυρίως υλικό φιλτραρίσματος από κυτταρίνη, συνθετικό υλικό ή μικροΐνες γυαλιού. Η κυτταρίνη κατασκευάζεται από ξυλοπολτό, γεγονός που την καθιστά οικονομική και ικανή να προσφέρει επαρκές φιλτράρισμα. Ωστόσο, τα συνθετικά υλικά και τα υλικά από μικροΐνες γυαλιού μπορούν να συγκρατήσουν πολύ μικρότερα σωματίδια από ό,τι η κυτταρίνη, προσφέροντας μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης ρύπων, καλύτερη ροή λαδιού και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Η αποτελεσματικότητα του φίλτρου είναι επίσης μια σημαντική προδιαγραφή. Μετρά την ικανότητα του φίλτρου να συλλέγει και να συγκρατεί σωματίδια συγκεκριμένου μεγέθους.

Κρίσιμες είναι και οι δύο βαλβίδες του φίλτρου λαδιού. Η βαλβίδα κατά της αποστράγγισης συγκρατεί κάποια ποσότητα λαδιού μέσα στο φίλτρο, ώστε αυτό να μπορεί να διοχετευθεί αμέσως στον κινητήρα μετά από μια κρύα εκκίνηση, καθώς το σύστημα λίπανσης χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα για να δημιουργήσει την απαιτούμενη πίεση για την κυκλοφορία του λαδιού.

Στα premium φίλτρα λαδιού που έχουν σχεδιαστεί για μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των αλλαγών λαδιού, η βαλβίδα κατά της αποστράγγισης κατασκευάζεται συνήθως από σιλικόνη. Τα φθηνά φίλτρα λαδιού διαθέτουν βαλβίδες κατά της αποστράγγισης από καουτσούκ νιτριλίου, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για κανονικά διαστήματα αλλαγής λαδιού, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να αντικαθίστανται εγκαίρως.

Παράλληλα, η βαλβίδα παράκαμψης επιτρέπει στο λάδι να βγαίνει από το φίλτρο χωρίς να περνά από το υλικό φιλτραρίσματος. Αυτό βοηθά στην αποτροπή της έλλειψης λαδιού στον κινητήρα όταν το φίλτρο είναι φραγμένο ή όταν το λάδι είναι πολύ κρύο για να ρέει με τον απαιτούμενο ρυθμό.

Τα φθηνά φίλτρα μπορεί να διαθέτουν κακώς κατασκευασμένες βαλβίδες παράκαμψης από πλαστικό (τα premium φίλτρα διαθέτουν πιο ανθεκτικές χαλύβδινες βαλβίδες με ελατήριο), κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ανεπεξέργαστου λαδιού από το φίλτρο.

Ωστόσο -και αυτό έχει μεγάλη σημασία- δεν είναι κάθε φθηνό φίλτρο κακό και δεν είναι κάθε ακριβό φίλτρο αυτομάτως καλύτερο.