Διήθηση μοτοσικλέτας: Μέχρι ποια ταχύτητα επιτρέπεται και πότε – Τι ορίζει ο ΚΟΚ

Η διήθηση των μοτοσικλετών επιτρέπεται από τον ΚΟΚ, μόνο εφόσον τηρούνται δύο προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές;

Η εικόνα είναι γνώριμη σε κάθε οδηγό που κινείται στους μεγάλους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, όπως ο Κηφισός. Τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, κινούνται «σημειωτόν» ή μένουν εντελώς ακινητοποιημένα και, ανάμεσά τους περνούν δεκάδες μοτοσικλέτες, άλλες φορές προσεχτικά και άλλες με υπερβολική ταχύτητα.

Η απορία που προκύπτει είναι απλή: πρόκειται για νόμιμη κίνηση ή για μια επικίνδυνη παράβαση; Η απάντηση βρίσκεται στο Άρθρο 21 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο ορίζει πότε είναι νόμιμη η λεγόμενη «διήθηση» των μοτοσικλετών.

Τι λέει ο ΚΟΚ για τη διήθηση

Στην παράγραφο 9 του Άρθρου 21 του ΚΟΚ αναφέρεται πως «Αν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε τα οχήματα να καταλαμβάνουν ολόκληρο το πλάτος του οδοστρώματος προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας και κινούνται με την ταχύτητα του προπορευόμενου αυτών οχήματος, επιτρέπονται:

α) η αλλαγή λωρίδας μόνο προκειμένου το όχημα να στρίψει δεξιά ή αριστερά ή να σταθμεύσει,

β) η κίνηση δίκυκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών χωρίς καλάθι μεταξύ των λωρίδων κυκλοφορίας της ίδιας κατεύθυνσης (διήθηση) σε οδούς με τουλάχιστον δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας κατά κατεύθυνση, αν η ταχύτητά τους δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) χιλιόμετρα την ώρα και τα λοιπά οχήματα είναι ακινητοποιημένα.

Κατά τη διενέργεια της διήθησης οι οδηγοί δίκυκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών χωρίς καλάθι έχουν αναμμένα τα φώτα διασταύρωσης, παραχωρούν προτεραιότητα, τηρούν ασφαλή πλευρική απόσταση από τα υπόλοιπα οχήματα, μειώνουν ταχύτητα και ακινητοποιούνται, αν είναι αναγκαίο για την αποφυγή ατυχήματος και κάθε κινδύνου για τους υπόλοιπους οδηγούς ή πεζούς».

Ουσιαστικά, ο ΚΟΚ αναφέρει πως η κίνηση των δίκυκλων μεταξύ των λωρίδων κυκλοφορίας επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. Για να θεωρηθεί νόμιμη η διήθηση σε έναν δρόμο πρέπει αυτός να διαθέτει τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο βασικοί όροι.

Οι δύο προϋποθέσεις για νόμιμη διήθηση

Ο πρώτος αφορά την κατάσταση της κυκλοφορίας: τα υπόλοιπα οχήματα πρέπει να είναι ακινητοποιημένα. Αν τα αυτοκίνητα κινούνται, έστω και με χαμηλή ταχύτητα, η διήθηση παύει να καλύπτεται από τη συγκεκριμένη διάταξη. Ο δεύτερος όρος αφορά την ταχύτητα του ίδιου του δικύκλου, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 20 χλμ./ώρα.

Ακόμη όμως και όταν τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα και ο αναβάτης κινείται εντός του ορίου των 20 χλμ./ώρα, ο νόμος επιβάλλει αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.

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Οι οδηγοί των δικύκλων υποχρεούνται να έχουν αναμμένα τα φώτα διασταύρωσης, ώστε να γίνονται άμεσα αντιληπτοί στους καθρέφτες των αυτοκινήτων. Παράλληλα, οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα ακινητοποιημένα οχήματα και να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να μειώσουν ταχύτητα ή να ακινητοποιηθούν πλήρως, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή κίνδυνος για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, οδηγούς ή πεζούς.