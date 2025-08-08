Τι δεν πρέπει να ξεχάσεις πριν το ταξίδι – Οι έλεγχοι για να αποφύγεις τις παγίδες

Προτού βάλουμε πλώρη για τον προορισμό μας οφείλουμε να βεβαιωθούμε ότι το αυτοκίνητο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι φέρουμε μαζί μας τα απαραίτητα εργαλεία και έγγραφα.

Συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Μεγάλη μερίδα επιλέγει ένα νησί, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν και αυτοί που δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης σε ηπειρωτικούς προορισμούς.

Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειονότητα των τελευταίων ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους, οφείλουν να διασφαλίσουν ότι αυτό βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν θα τους προδώσει στη μέση του πουθενά. Για να το πετύχουν πρέπει να προβούν στους παρακάτω ελέγχους.

Έλεγχος ελαστικών

Δεν χρήζει επιστημονικής τεκμηρίωσης πόσο σημαντικά είναι τα ελαστικά για την ασφάλειά μας, μιας και αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του οχήματος με την άσφαλτο. Ένα φθαρμένο ελαστικό αφενός μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση τροχαίου ατυχήματος και αφετέρου να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου.

Έλεγχος υγρών

Λάδια κινητήρα, υγρά φρένων, υγρά υαλοκαθαριστήρων, στάθμη ψυκτικού υγρού. Καθένα από τα παραπάνω έχει καθοριστική λειτουργία και επομένως ο έλεγχος είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο έλεγχος της στάθμης του λαδιού του κινητήρα πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς μια έλλειψη του συγκεκριμένου υγρού στο εσωτερικό ενός μοτέρ μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη στον κινητήρα.

Ζωτικό ρόλο στη διατήρηση του κινητήρα σε καλή κατάσταση διαδραματίζει και το ψυκτικό υγρό, μιας και αποτρέπει την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών.

Έλεγχος aircondition

Ο κλιματισμός του αυτοκινήτου είναι ο καλύτερος φίλος του οδηγού και των επιβατών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά πολλές φορές αδυνατεί να εκτελέσει το έργο του, κάτι το οποίο μπορεί να αποδεχθεί ιδιαίτερα επίπονο.

Οι λόγοι μπορεί να είναι διάφοροι, από τη διαρροή ψυκτικού υγρού και ένα πρόβλημα στον συμπιεστή, μέχρι ένα βρώμικο φίλτρο καμπίνας.

Έλεγχος φωτιστικών σωμάτων

Τα φώτα είναι τα «μάτια» του αυτοκινήτου στο σκοτάδι και επομένως πρέπει να λειτουργούν άψογα. Επομένως, πρέπει να δοκιμάσουμε τα μπροστινά και πίσω φώτα, τα φλας και τα αλάρμ.

Εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης

Σε κάθε αυτοκίνητο ο εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης είναι υποχρεωτικός από το νόμο, αλλά και απαραίτητος δεδομένου ότι μπορεί να προσφέρει χείρα βοηθείας σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν ξεχνάμε λοιπόν το φαρμακείο, το γιλέκο ασφαλείας, το προειδοποιητικό τρίγωνο, όπως και τον πυροσβεστήρα.

Απαραίτητα έγγραφα

Φυσικά, από το αυτοκίνητο δεν πρέπει να λείπουν και ορισμένα έγγραφα όπως το δίπλωμα οδήγησης, η άδεια κυκλοφορίας, η ασφάλεια αυτοκινήτου, το αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας, το δελτίο τεχνικού ελέγχου, η κάρτα καυσαερίων και το εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου (manual).

Τέλος, δεν οδηγούμε όταν είμαστε κουρασμένοι, ή έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, και γενικότερα σεβόμαστε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.