Τι είναι αυτές οι γραμμές στο πίσω παρμπρίζ του αυτοκινήτου σας – Δείτε πού χρησιμεύουν

Αυτές οι λεπτές γραμμές δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία. Επιτελούν μια σημαντική λειτουργία κάθε φορά που ενεργοποιείτε το σύστημα ξεθαμπώματος του πίσω παρμπρίζ.

Αν έχετε παρατηρήσει προσεκτικά το πίσω παρμπρίζ του αυτοκινήτου σας, πιθανότατα θα έχετε δει τις λεπτές οριζόντιες γραμμές που διατρέχουν την επιφάνειά του.

Μπορεί να μοιάζουν με μέρος του σχεδιασμού του τζαμιού ή ακόμη και με μικροσκοπικές γρατζουνιές. Στην πραγματικότητα, όμως, εξυπηρετούν έναν πολύ πρακτικό σκοπό: είναι οι ηλεκτρικές αντιστάσεις του συστήματος ξεθαμπώματος και αποπάγωσης του πίσω παρμπρίζ.

Ηλεκτρικές αντιστάσεις

Σε αντίθεση με το σύστημα θέρμανσης που ζεσταίνει τον χώρο επιβατών, το σύστημα αποθάμβωσης του πίσω παρμπρίζ χρησιμοποιεί την ηλεκτρική αντίσταση για να παράγει θερμότητα απευθείας πάνω στη γυάλινη επιφάνεια.

Οι λεπτές γραμμές που βλέπετε είναι αγώγιμες διαδρομές, κατασκευασμένες συνήθως από ειδικό υλικό, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα και να προσκολλάται στην επιφάνεια του γυαλιού. Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα αποθάμβωσης του πίσω παρμπρίζ, το ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται μέσα από αυτές τις αγώγιμες γραμμές.

Λόγω της ηλεκτρικής τους αντίστασης, παράγεται θερμότητα. Αυτή μεταδίδεται σε ολόκληρη την πίσω γυάλινη επιφάνεια και συμβάλλει στην απομάκρυνση της πάχνης, του πάγου, της υγρασίας και του θαμπώματος.

Καλό είναι, ωστόσο, να απενεργοποιείτε το σύστημα μόλις καθαρίσει το τζάμι, καθώς καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προέρχεται από τον κινητήρα ή την μπαταρία, ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας του οχήματος.

Γιατί οι γραμμές είναι οριζόντιες;

Η διάταξή τους εξυπηρετεί κυρίως την ομοιόμορφη κάλυψη της επιφάνειας. Με την τοποθέτηση των θερμαντικών στοιχείων κατά μήκος του πλάτους του πίσω παρμπρίζ, οι κατασκευαστές μπορούν να κατανέμουν τη θερμότητα σε ένα μεγάλο τμήμα του τζαμιού.

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Η απόσταση μεταξύ των γραμμών συμβάλλει στην επίτευξη σχετικά ομοιόμορφης θέρμανσης, χωρίς να απαιτείται ένα ενιαίο, τεράστιο αγώγιμο στοιχείο.

Το ακριβές σχέδιο των γραμμών διαφέρει από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, ανάλογα με το σχήμα και τις διαστάσεις του πίσω τζαμιού.

Το πίσω τζάμι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ηλεκτρική θέρμανση, καθώς δεν διαθέτει τα ίδια πλεονεκτήματα ως προς τη ροή του αέρα με το εμπρός παρμπρίζ.

Τι συμβαίνει αν καταστραφεί μία από τις γραμμές;

Εδώ ακριβώς γίνεται ιδιαίτερα σημαντική η λειτουργία αυτών των μικρών γραμμών.

Αν ένα τμήμα κάποιας θερμαντικής γραμμής γρατζουνιστεί ή κοπεί, ενδέχεται να διακοπεί η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος σε εκείνο το σημείο. Τότε μπορεί να παρατηρήσετε ότι μια στενή λωρίδα του πίσω παρμπρίζ δεν καθαρίζει από την υγρασία ή την πάχνη μαζί με την υπόλοιπη επιφάνεια.

Ένα μικρό τμήμα, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ολόκληρο το σύστημα αποθάμβωσης. Οι υπόλοιπες θερμαντικές γραμμές μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.