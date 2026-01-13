Τι ισχύει πλέον με τις αντιολισθητικές αλυσίδες; – Το πρόστιμο, η αφαίρεση διπλώματος και τα leasing

Πότε προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος, τι γίνεται με τα leasing αυτοκίνητα και πού τοποθετούνται οι αντιολισθητικές αλυσίδες;

Αποφάσεις υποχρεωτικού εφοδιασμού των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα εφαρμόζονται σε πολλές περιοχές της χώρας, για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Κάθε οδηγός, λοιπόν, που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του σε περιοχές όπου έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις οφείλει να γνωρίζει ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν φέρει μαζί του τον απαραίτητο εξοπλισμό πλέον τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ, όπως ορίζεται στο Άρθρο 23 (Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων) του νέου ΚΟΚ, και σας είχαν ενημερώσει οι 4Τροχοί. Σημειώνεται ότι με τον προηγούμενο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το πρόστιμο ήταν 80 ευρώ.

Πότε προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος

Εφόσον, όμως, ο οδηγός δεν φέρει αντιολισθητικά μέσα σε δρόμο με σχετική οδική σήμανση (“Ρ-59”: Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιών σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου), πέρα από το πρόστιμο των 30 ευρώ, τιμωρείται και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 10 ημερών.

Τι γίνεται με τα Leasing αυτοκίνητα

Στην περίπτωση ενοικίασης αυτοκινήτου, εφόσον ζητηθεί από τον μισθωτή η προμήθεια αντιολισθητικών μέσων και αναγραφεί το αίτημά του στο μισθωτήριο συμβόλαιο, η εκμισθώτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παράσχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως αναφέρεται στη σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1144/14-3-2022).

Εφόσον, λοιπόν η εταιρεία έχει προμηθεύσει τον οδηγό με αντιολισθητικές αλυσίδες, η απουσία του εξοπλισμού από το αυτοκίνητο -όταν έχει εκδοθεί απόφαση από τις αρμόδιες αρχές- σηματοδοτεί την επιβολή του προστίμου στον οδηγό/μισθωτή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση: «Αναφορικά με τα μισθωμένα αυτοκίνητα, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, οι εκμισθωτές οχημάτων (ιδιοκτήτες) οφείλουν να παρέχουν στους μισθωτές τον κατάλληλο αναφερόμενο εξοπλισμό για τα οχήματα που μισθώνουν. Ο εφοδιασμός των μισθωμένων οχημάτων με τον κατάλληλο εξοπλισμό γίνεται μετά από αίτημα του μισθωτή. Η δυνατότητα παροχής του κατάλληλου εξοπλισμού αλλά και η αίτηση παροχής του μισθωτή αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.».

Πού τοποθετούνται οι αλυσίδες

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθετούνται και στα δύο ελαστικά του κινητήριου άξονα του οχήματος. Στα προσθιοκίνητα οχήματα μπαίνουν στους μπροστινούς τροχούς και στα πισωκίνητα στους πίσω τροχούς.

Σε περίπτωση που το όχημα διαθέτει τετρακίνηση, τοποθετούνται ανάλογα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος. Εφόσον δεν παρέχονται οδηγίες και ο οδηγός έχει μόνο ένα ζευγάρι αντιολισθητικών τότε αυτά τοποθετούνται στον μπροστινό άξονα. Εάν υπάρχει και δεύτερο ζευγάρι τοποθετούνται ταυτόχρονα και στον πίσω άξονα.