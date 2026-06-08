Τι κάνει το «B» στα αυτοκίνητα – Πότε πρέπει να το χρησιμοποιώ

Πέρα από τα κλασικά γράμματα P, R, N και D, στα αυτόματα κιβώτια συναντάται συχνά η ένδειξη B. Τι κάνει το αυτόματο κιβώτιο σε αυτή τη λειτουργία πώς αλλάζει η συμπεριφορά του αυτοκινήτου;

Η εξέλιξη της αυτοκίνησης έχει φέρει στο προσκήνιο νέα δεδομένα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο οδηγός αλληλεπιδρά με το αυτοκίνητο.

Στα σύγχρονα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, ιδιαίτερα σε οχήματα που διαθέτουν υβριδική ή αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, η ένδειξη B στον επιλογέα ταχυτήτων αντιπροσωπεύει μια λειτουργία που διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο το όχημα διαχειρίζεται την κίνησή του και την ενέργεια που παράγει.

Το γράμμα B, το οποίο προέρχεται από τη λέξη Brake, προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς δουλεύει ένα υβριδικό ή ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Όταν ο οδηγός ενεργοποιεί τη συγκεκριμένη λειτουργία, ο ηλεκτροκινητήρας του παύει να λειτουργεί ως πηγή κίνησης και μετατρέπεται σε γεννήτρια. Με αυτόν τον τρόπο, η κινητική ενέργεια που διαφορετικά θα χανόταν ως θερμότητα κατά τη χρήση των φρένων, μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια και επιστρέφει στη μπαταρία.

Πότε πρέπει να ενεργοποιείται

Σε κατηφορικές διαδρομές ή σε διαδρομές με συχνό «σταμάτα-ξεκίνα» το B καθίσταται εξαιρετικά πολύτιμο, καθώς διατηρεί το όχημα σε ελεγχόμενη ταχύτητα, φορτίζοντας παράλληλα τη μπαταρία, ενώ το σύστημα πέδησης προστατεύεται από την περιττή καταπόνηση.

Η αίσθηση που αποκομίζει ο οδηγός είναι μια πολύ πιο άμεση και έντονη επιβράδυνση μόλις απομακρύνει το πόδι από το πεντάλ του γκαζιού. Το αυτοκίνητο προβάλλει μεγαλύτερη αντίσταση, επιτρέποντας στον οδηγό να ελέγχει την ταχύτητά του με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει στο φρένο.

Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς

Ωστόσο, η χρήση της συγκεκριμένης επιλογής δεν συνιστάται στον επαρχιακό δρόμο ή στον αυτοκινητόδρομο. Επειδή το σύστημα επιβραδύνει έντονα το όχημα, το πεντάλ του γκαζιού απαιτεί περισσότερη πίεση για τη διατήρηση της επιθυμητής ταχύτητας, γεγονός που οδηγεί σε περιττή αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.