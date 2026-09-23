Τι πρόστιμο θα πληρώσεις αν τοποθετήσεις παράνομα πινακίδα «No parking»

Από την στιγμή που ο αριθμός των αυτοκινήτων έχει αυξηθεί, καινούργιες πρακτικές έχουν μπει στην εξίσωση.

Μια πρακτική συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια που η εξεύρεση πάρκινγκ ισοδυναμεί με λαχείο, είναι η τοποθέτηση αντικειμένων για να καπαρώσει κάποιος μια θέση.

Δεν είναι ασυνήθιστη εικόνα, μια καρέκλα ή ένας τσιμεντόλιθος έξω από ένα σπίτι, μόνο και μόνο για να μην παρκάρει κάποιος τρίτος.

Η συγκεκριμένη πρακτική είναι παράνομη και διώκεται από τον νόμο.

Βεβαίως, αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος για να κρατήσει κάποιος μια θέση για τον εαυτό του.

Από την στιγμή που ο αριθμός των αυτοκινήτων έχει αυξηθεί, καινούργιες πρακτικές έχουν μπει στην εξίσωση.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ορισμένοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων τοποθετούν παράνομα αυτοσχέδιες πινακίδες σήμανσης με την ένδειξη «No parking» ή «Απαγορεύεται το παρκάρισμα» μόνο και μόνο για να μην ψάχνουν ματαίως για μια θέση στάθμευσης κοντά στο σπίτι τους ακόμα και αν βάσει νόμου δεν το δικαιούνται.

Το πρόστιμο σε μια τέτοια περίπτωση φτάνει τα 350 ευρώ.

Πότε το πρόστιμο γίνεται πιο αυστηρό

Τα πράγματα όμως μπορεί να γίνουν ακόμη χειρότερα, εάν κάποιος τοποθετήσει μια πινακίδα που εμπίπτει στο άρθρο 14 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, απαγορεύεται αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη τοποθέτηση πινακίδων, η καταστροφή, η παραποίηση, η αλλοίωση ή η μετάθεση υφιστάμενης σήμανσης, καθώς και η τοποθέτηση παραπλανητικών διαφημίσεων ή πινακίδων (π.χ. σε κατοικίες ή γκαράζ) που προκαλούν σύγχυση στους οδηγούς.

Η παραβίαση του συγκεκριμένου άρθρου άρθρου προβλέπει διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ και ποινική ευθύνη με φυλάκιση έως 12 μήνες.

Σύμφωνα με τον νόμο, η τοποθέτηση πινακίδας θα πρέπει να έχει γίνει μετά την λήψη της απαιτούμενης άδειας από τον αρμόδιο Δήμο ή τις αρμόδιες υπηρεσίες.