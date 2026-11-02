Τι service χρειάζεται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο – Οι αλήθειες και οι μύθοι

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν αποτελούνται από λιγότερα εξαρτήματα σε σχέση με αυτά που ενσωματώνουν θερμικό κινητήρα και συνεπώς δεν απαιτούν πολλές εργασίες συντήρησης.

Η ταχεία εξάπλωση της ηλεκτρικών έχει δημιουργήσει εύλογες απορίες σχετικά με το πραγματικό κόστος και τις απαιτήσεις συντήρησης αυτών των αυτοκινήτων. Πολλοί οδηγοί αναρωτιούνται αν η φροντίδα ενός ηλεκτρικού οχήματος διαφέρει ουσιαστικά από την φροντίδα που απαιτεί ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Στην πραγματικότητα, οι διαφορές που έχουν όχι μόνο είναι σημαντικές αλλά το κυριότερο: είναι ευνοϊκές για την τσέπη του ιδιοκτήτη ενός ηλεκτρικού οχήματος. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό;

Ένας συμβατικός θερμικός κινητήρας αποτελείται από εκατοντάδες κινούμενα εξαρτήματα, όπως πιστόνια, βαλβίδες, εκκεντροφόρους και ιμάντες, τα οποία υπόκεινται σε συνεχείς τριβές και λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες.Αυτή η μηχανική πολυπλοκότητα καθιστά αναπόφευκτη τη σταδιακή φθορά και την ανάγκη συχνών επισκευών.

Αντιθέτως, ένας ηλεκτροκινητήρας διαθέτει ελάχιστα κινούμενα μέρη, είναι πιο απλός στην κατασκευή του και συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη για πολλές εργασίες συντήρησης. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί πως ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν παύει να χρειάζεται τακτικό περιοδικό έλεγχο σε συγκεκριμένα αναλώσιμα εξαρτήματα.

Φρένα, τακάκια και υγρά φρένων

Χάρη στην τεχνολογία ανάκτησης ενέργειας την οποία ενσωματώνουν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο σύνολό τους, η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική για τη φόρτιση της μπαταρίας, επιβραδύνοντας παράλληλα το όχημα.

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Αυτή η διαδικασία περιορίζει σημαντικά τη χρήση του παραδοσιακού συστήματος πέδησης των ηλεκτρικών και για αυτό, παρότι τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούν το κλασικό υδραυλικό σύστημα, η φθορά τους είναι υποπολλαπλάσια σε σύγκριση με τα θερμικά. Παρ’ όλα αυτά, η αντικατάστασή τους παραμένει απαραίτητη.

Όσον αφορά τα υγρά φρένων, απαιτείται να αλλάζουν τακτικά σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Το πρόσθετο βάρος καταπονεί τις αναρτήσεις

Στον τομέα της ανάρτησης, η αρχιτεκτονική παραμένει παρόμοια με εκείνη των συμβατικών οχημάτων. Τα αμορτισέρ, τα ελατήρια, οι σύνδεσμοι και τα ψαλίδια συνεχίζουν να αποτελούν τη βάση για τη σταθερότητα και την άνεση του οχήματος. Ωστόσο, τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν αυξημένο συνολικό βάρος λόγω της παρουσίας των μεγάλων συσσωρευτών-μπαταριών.

Αυτό το πρόσθετο φορτίο ασκεί μεγαλύτερες καταπονήσεις στα εξαρτήματα της ανάρτησης, γεγονός που καθιστά τον προληπτικό έλεγχο των αμορτισέρ και -συνολικά- της ανάρτησης απαραίτητο σε κάθε προγραμματισμένο σέρβις.

Η μπαταρία των 12V

Μια συχνή παρανόηση αφορά το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος. Εκτός από την μπαταρία υψηλής τάσης που τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα με ενέγεια, όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέτουν και μια κλασική μπαταρία 12 Volt, όπως τα θερμικά. Αυτή η μικρή μπαταρία είναι υπεύθυνη για την τροφοδοσία των υποστηρικτικών συστημάτων, όπως τα φώτα, τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, οι οθόνες και το σύστημα κλειδώματος.

Σε περίπτωση που αυτή η μπαταρία αποφορτιστεί, το όχημα ακινητοποιείται πλήρως και δεν είναι δυνατή η εκκίνησή του, ακριβώς όπως συμβαίνει και σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Συνεπώς, η μέτρηση της τάσης και η αντικατάσταση της μπαταρίας 12V, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, πρέπει να περιλαμβάνεται στο πλάνο συντήρησης του οχήματος.

Σύστημα ψύξης, φρέον και φίλτρο καμπίνας

Επιπλέον, η θερμική διαχείριση της μπαταρίας υψηλής τάσης αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για τη μακροζωία του οχήματος. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέτουν εξειδικευμένα κυκλώματα ψύξης που διατηρούν τη θερμοκρασία των μπαταριών στο ιδανικό εύρος λειτουργίας, αποτρέποντας την υπερθέρμανση κατά τη γρήγορη φόρτιση ή την γρήγορη οδήγηση.

Το ψυκτικό υγρό αυτών των κυκλωμάτων διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή και απαιτεί περιοδικό έλεγχο στάθμης καθώς και αντικατάσταση (όχι πάντα) στα χρονικά διαστήματα που ορίζει το βιβλίο συντήρησης.

Όσον αφορά το σύστημα κλιματισμού της καμπίνας, αυτό λειτουργεί μέσω ηλεκτρικού συμπιεστή και όπως και στα θερμικά αυτοκίνητα, πρέπει να γίνεται έλεγχος για διασφαλιστεί η στεγανότητα του κυκλώματος και να συμπληρώνεται φρέον, ενώ τακτικά πρέπει να αλλάζεται και το φίλτρο καμπίνας.

Κρίσιμο σημείο τα ελαστικά

Τέλος, ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για τα ελαστικά. Η υψηλή ροπή από στάση σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο βάρος που έχουν τα ηλεκτρικά επιβαρύνουν κατά 20% έως 30% περισσότερο τα ελαστικά τους.

Η τακτική επιθεώρηση της πίεσης αέρα και η αντίκατάστασή τους όταν αυτό απαιτηθεί, είναι κρίσιμης σημασίας ζήτημα για την ασφάλεια του οδηγού και των επιβατών του οχήματος. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι πολλές μάρκες ελαστικών έχουν αναπτύξει ειδικές σειρές ελαστικών που είναι προσαρμοσμένες για τις ανάγκες των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.