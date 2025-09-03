Τι σημαίνει η κίτρινη «ζιγκ-ζαγκ» γραμμή στον δρόμο – Πότε επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ

Άγνωστες παραμένουν σε πολλούς οδηγούς οι τεθλασμένες κίτρινες γραμμές που βρίσκονται στην άκρη αρκετών δρόμων.

Ανεπούλωτη πληγή που υπονομεύει την καθημερινότητα των πολιτών έχει καταστεί το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης.

Δύσκολα υπάρχει άνθρωπος που κάθεται πίσω από το τιμόνι και δεν γνωρίζει ότι απαγορεύεται το διπλοπαρκάρισμα, η στάθμευση σε πεζοδρόμια, ή σε θέσεις ΑμεΑ.

Σε πολλές περιπτώσεις, η στάθμευση απαγορεύεται και στην άκρη του οδοστρώματος – μια απαγόρευση που υποδεικνύεται μέσω πινακίδων οδικής σήμανσης.

Και αν οι εν λόγω πινακίδες είναι γνωστές στη συντριπτική πλειονότητα των οδηγών, για την αντίστοιχη οριζόντια σήμανση (ήτοι ενδείξεις επάνω στο οδόστρωμα) σε πολλές περιπτώσεις επικρατεί πλήρης άγνοια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τεθλασμένη (ζιγκ-ζαγκ) κίτρινη γραμμή. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 («Οριζόντια σήμανση οδών, υποχρεώσεις οδηγών, κατηγορίες παραβάσεων») του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η συγκεκριμένη ειδική διαγράμμιση τοποθετείται στην πλευρά του οδοστρώματος και υποδηλώνει ότι σε όλο το μήκος της γραμμής επί της πλευράς αυτής απαγορεύεται η στάθμευση.

Σημειώνεται ότι η στάθμευση απαγορεύεται ανεξαρτήτως της παράλληλης οδικής σήμανσης με κατακόρυφες πινακίδες απαγορευτικές της στάσης και της στάθμευσης.

Η στάθμευση στην πλευρά οδού που έχει διαγραμμιστεί με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ) επισύρει διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.