Τι σημαίνει η λέξη Ταξί;

Πίσω από τη λέξη Ταξί, κρύβεται μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία, σχετικά άγνωστη στους περισσότερους. Την επόμενη φορά που θα σηκώσεις το χέρι, ας γνωρίζεις τι σημαίνει.

Τα Ταξί, τα βλέπουμε σχεδόν παντού, στους δρόμους των πόλεων, έξω από σταθμούς τρένων και αεροδρόμια, αλλά και σε πιάτσες, έτοιμα να μας μεταφέρουν στον προορισμό μας. Στην Αθήνα ξεχωρίζουν από το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα τους, στη Θεσσαλονίκη κυριαρχεί το μπλε και λευκό, σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Ηράκλειο και άλλες πόλεις το γκρι, στα Ιωάννινα και την Ξάνθη το κυπαρισσί, σε Γρεβενά, Λαμία και Κομοτηνή το κόκκινο.

Είναι ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιούμε συχνά στις καθημερινές μας μετακινήσεις, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Ποιος όμως γνωρίζει από που προήλθε η λέξη Ταξί και τι τελικά σημαίνει;

Αρχικά, να πούμε ότι η λέξη «ταξί», δεν περιορίζεται στα ελληνικά, αλλά χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Αποτελεί συντομευμένη μορφή της αγγλικής ονομασίας taxicab, η οποία συνδέεται με τον όρο taximeter cab. Με απλά λόγια, πρόκειται για το όχημα που διαθέτει ταξίμετρο, δηλαδή τη συσκευή που υπολογίζει τη χρέωση μιας διαδρομής.

Η λέξη taximeter εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και σχηματίστηκε από το μεσαιωνικό λατινικό taxa, που σημαίνει χρέωση ή τέλος, και τη λέξη meter, που παραπέμπει στη μέτρηση. Στη γλωσσική διαδρομή της ονομασίας συναντάμε τη γερμανική λέξη Taxameter και τη γαλλική taximètre, από την οποία προήλθε η μορφή που διαδόθηκε διεθνώς.

Η ονομασία είναι κοινή σχεδόν παντού, από την Αγγλία, έως τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Έτσι, ένας ταξιδιώτης που βρίσκεται στο Παρίσι, στο Βερολίνο ή στη Ρώμη μπορεί να αναγνωρίσει εύκολα τη λέξη, ακόμη κι αν δεν γνωρίζει καλά την τοπική γλώσσα.

Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε ότι η επίσημη ελληνική ονομασία του Ταξί είναι «αγοραίο επιβατικό αυτοκίνητο». Βέβαια, η διατύπωση συναντάται κυρίως σε διοικητικά και νομικά κείμενα, γιατί, στην καθημερινότητα άπαντες χρησιμοποιούμε τη λέξη «ταξί».

Τελικά, τι σημαίνει «ταξί»;

Η απάντηση είναι πιο ενδιαφέρουσα από όσο φαίνεται αρχικά. Η λέξη «ταξί» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο υπολογισμού του κόστους μιας μετακίνησης και οφείλει το όνομα στο ταξίμετρο, δηλαδή τη συσκευή που χρέωνει τη διαδρομή.

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Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα σηκώσετε το χέρι για να σταματήσετε ένα κίτρινο ταξί στην Αθήνα ή ένα μπλε και λευκό στη Θεσσαλονίκη, θα γνωρίζετε ότι η ονομασία του κρύβει μια μικρή ιστορία τεχνολογίας, γλώσσας και καθημερινής ζωής.