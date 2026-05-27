Τι σημαίνει αυτό το λαμπάκι – Γιατί πρέπει να ακινητοποιήσεις αμέσως το αυτοκίνητο

Εάν το λαμπάκι για το σύστημα διεύθυνσης ανάψει, τότε ο οδηγός πρέπει να ακινητοποιήσει το όχημά του, καθώς το αυτοκίνητο παύει να βρίσκεται υπό τον έλεγχό του.

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, ο πίνακας οργάνων αποτελεί τον κύριο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του οδηγού. Ανάμεσα στο πλήθος των ενδείξεων που φωτίζουν το καντράν, λίγες είναι τόσο κρίσιμες όσο το λαμπάκι του συστήματος διεύθυνσης.

Είτε το όχημα διαθέτει υδραυλική κρεμαγιέρα είτε ηλεκτρική, η εμφάνιση του εικονιδίου με το τιμόνι, συχνά συνοδευόμενο από θαυμαστικό ή τα γράμματα ΕPS, αποτελεί ένα μήνυμα που απαιτεί άμεση προσοχή.

Ποια είναι η βλάβη

Όταν το σύστημα διεύθυνσης παρουσιάσει βλάβη, η αίσθηση του τιμονιού μεταβάλλεται δραματικά και η προσπάθεια που απαιτείται για την περιστροφή του αυξάνεται εκθετικά. Ουσιαστικά, το σύστημα διεύθυνσης δεν είναι ικανό να ανταπεξέλθει στις κινήσεις του τιμονιού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Η ενεργοποίηση της λυχνίας μπορεί να οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων. Στα υδραυλικά συστήματα, η πιο συνηθισμένη αιτία είναι η πτώση της στάθμης του υγρού λόγω κάποιας διαρροής στο κύκλωμα, η οποία οδηγεί σε απώλεια πίεσης. Παράλληλα, μια βλάβη στην αντλία του συστήματος ή ένας φθαρμένος ιμάντας κίνησης μπορούν να διακόψουν την ομαλή λειτουργία του.

Στα σύγχρονα ηλεκτρικά συστήματα, τα οποία βασίζονται σε αισθητήρες και πολύπλοκες καλωδιώσεις, μια αστοχία σε έναν αισθητήρα του τιμονιού, μια πτώση τάσης στην μπαταρία ή ένα σφάλμα στη μονάδα ελέγχου αρκεί για να ανάψει η προειδοποιητική λυχνία.

Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός

Σε κάθε περίπτωση, αν η λυχνία ανάψει, το τιμόνι θα γίνει αισθητά πιο βαρύ. Ο οδηγός θα πρέπει να μειώσει ταχύτητα, να σταθμεύσει σε ένα ασφαλές σημείο και να απενεργοποιήσει τον κινητήρα.

Η επόμενη ενδεδειγμένη κίνηση είναι η μεταφορά του οχήματος σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο, όπου το αυτοκίνητο θα συνδεθεί με ένα διαγνωστικό και πολύ σύντομα, θα διαπιστωθεί η ακριβής αιτία του προβλήματος.