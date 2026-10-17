Τι σημαίνει ο κωδικός DOT στα ελαστικά αυτοκινήτων

Ο κωδικός ημερομηνίας των ελαστικών βρίσκεται στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού και αποτελεί μέρος μιας σειράς αριθμών και χαρακτήρων, γνωστής ως κωδικός DOT.

Πολλοί οδηγοί παρατηρούν -αλλά συνήθως δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία- έναν τετραψήφιο κωδικό, ή αλλιώς DOT, στα ελαστικά του αυτοκινήτου τους.

Τι σημαίνει όμως πρακτικά αυτός ο κωδικός και κυρίως, πώς διαβάζεται;

Κωδικός DOT

Ο κωδικός ημερομηνίας των ελαστικών βρίσκεται στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού και αποτελεί μέρος μιας σειράς αριθμών και χαρακτήρων, γνωστής ως κωδικός DOT, που ονομάζεται επίσης Αριθμός Αναγνώρισης Ελαστικού (TIN – Tire Identification Number).

Αυτός ο κωδικός, είναι σημαντικός για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατασκευής των ελαστικών ενός αυτοκινήτου.

Πώς διαβάζεται ο κωδικός DOT

Ρίχνοντας μια ματιά στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού του, ένας οδηγός θα μπορέσει να βρει έναν κωδικό που ακολουθεί τα γράμματα «DOT».

Ο κωδικός μπορεί να περιλαμβάνει έως και 13 χαρακτήρες, οι οποίοι παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την αναγνώριση του ελαστικού και τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατασκευής του.

Κωδικός 7–12 χαρακτήρων

Οι δύο πρώτοι χαρακτήρες αποτελούν έναν κωδικό που προσδιορίζει το εργοστάσιο παραγωγής του κατασκευαστή.

Ο επόμενος ένας ή δύο χαρακτήρες αντιστοιχούν στον κωδικό διάστασης του ελαστικού.

Η επόμενη ομάδα (εάν υπάρχει) μπορεί να περιλαμβάνει έως τέσσερις χαρακτήρες, τους οποίους ορίζει ο κατασκευαστής και χρησιμοποιεί ως εσωτερικούς κωδικούς για τη συγκεκριμένη κατασκευή του ελαστικού.

Τα τέσσερα τελευταία ψηφία υποδεικνύουν την ημερομηνία κατασκευής. Τα δύο πρώτα ψηφία δείχνουν την εβδομάδα του έτους κατά την οποία κατασκευάστηκε το ελαστικό, ενώ τα δύο τελευταία αντιστοιχούν στα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής. Για παράδειγμα, ο κωδικός 1319 σημαίνει ότι το ελαστικό κατασκευάστηκε τη 13η εβδομάδα του 2019.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο κωδικός αυτός ουδέποτε σχεδιάστηκε ως δείκτης ασφάλειας. Το να κρίνει κανείς ένα ελαστικό αποκλειστικά από το DOT είναι σαν να αξιολογεί ένα αυτοκίνητο μόνο από το έτος της πρώτης του άδειας κυκλοφορίας, αγνοώντας την τεχνική του κατάσταση και τη συμπεριφορά του στον δρόμο.

Συνεπώς, κατά την επιλογή νέων ελαστικών, το πρωταρχικό μέλημα των οδηγών δεν πρέπει να είναι η εβδομάδα παραγωγής, αλλά η συνολική ποιότητα και η αποδεδειγμένη συμπεριφορά του ελαστικού στον δρόμο. Οι ειδικοί συνιστούν να δίνεται προτεραιότητα στις επιδόσεις φρεναρίσματος -ιδιαίτερα σε βρεγμένο οδόστρωμα-, στην πρόσφυση και στον έλεγχο υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, καθώς και στη μακροπρόθεσμη αντοχή και αξιοπιστία. Αξιόπιστο οδηγό για αυτή την αξιολόγηση αποτελούν τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα από ανεξάρτητες δοκιμές και η επίσημη ευρωπαϊκή ετικέτα ελαστικών.