Τι σημαίνει το λαμπάκι EPC στο αυτοκίνητο – Πότε εμφανίζεται, τι να κάνεις

Το λαμπάκι του EPC είναι μία προειδοποιητική λυχνία που μπορεί να ανάψει στον πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου. Αυτές είναι οι βασικές αιτίες.

H ξαφνική εμφάνιση μιας προειδοποιητικής ένδειξης στον πίνακα οργάνων αποτελεί πάντα μια αφορμή για προβληματισμό σε κάθε οδηγό.

Ένα από τα δεκάδες λαμπάκια που μπορεί να ανάψουν είναι αυτό του EPC. Πρόκειται για μια από τις πιο συχνές -και παρεξηγημένες- προειδοποιητικές ενδείξεις, ιδιαίτερα για τους οδηγούς αυτοκινήτων του ομίλου VW, αν και το ίδιο ακριβώς λαμπάκι δίνει το παρών και σε αυτοκίνητα άλλων εταιρειών, πολλές φορές με διαφορετική ονομασία.

Τι αφορά το λαμπάκι EPC

Κατ΄αρχάς, τα γράμματα EPC παραπέμπουν στον όρο Electronic Power Control (Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ισχύος). Όπως δηλώνει το όνομά του, πρόκειται για ένα προηγμένο σύστημα που διαχειρίζεται τη λειτουργία του γκαζιού, της ανάφλεξης και της συνολικής παροχής ισχύος του κινητήρα.

Όταν η συγκεκριμένη ένδειξη ανάψει, ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου ουσιαστικά ενημερώνει τον οδηγό ότι έχει εντοπίσει κάποια δυσλειτουργία στο ηλεκτρονικό σύστημα μετάδοσης της ισχύος ή στα συστήματα που συνεργάζονται άμεσα με αυτό.

Οι αιτίες

Οι αιτίες για τις οποίες ενεργοποιείται το σύστημα EPC ποικίλλουν καθώς λαμβάνει δεδομένα από δεκάδες αισθητήρες. Η πιο συνηθισμένη αφορμή σχετίζεται με την πεταλούδα του γκαζιού ή τον αισθητήρα θέσης του πεντάλ και του φρένου. Άλλες συχνές αιτίες είναι κάποια βλάβη από τους αισθητήρες του στροφαλοφόρου ή του εκκεντροφόρου άξονα ή κάποιο πρόβλημα στα μπουζί και τους πολλαπλασιαστές, ενώ πιο σπάνια, η ένδειξή του EPC μπορεί να αφορά κάποιο σφάλμα στο traction control ή ακόμη και το cruise control.

Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός

Η αντίδραση του οδηγού πρέπει να καθορίζεται από τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου τη στιγμή που θα εμφανιστεί η ένδειξη. Αν το αυτοκίνητο μπει σε «safe ή limp mode», περιορίζοντας τις στροφές και την απόδοση του κινητήρα, ώστε να προστατευτούν τα μηχανικά του μέρη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο οδηγός είναι να ανάψει τα αλάρμ, να σταματήσει σε ένα ασφαλές σημείο, να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να απενεργοποιήσει τον κινητήρα.

Πολλές φορές, μια επανεκκίνηση του κινητήρα μπορεί να προσπεράσει το σφάλμα, αν αυτό αφορούσε μια στιγμιαία δυσλειτουργία, επιτρέποντάς στον οδηγό να συνεχίσει την διαδρομή του.

Σε περίπτωση που το λαμπάκι παραμένει αναμμένο ή συνοδεύεται από την ένδειξη «Check Engine, η επίσκεψη σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο κρίνεται απαραίτητη. Ο τεχνικός θα συνδέσει το διαγνωστικό μηχάνημα στην θύρα OBD του οχήματος για να αναγνώσει τον ακριβή κωδικό βλάβης.

Η ένδειξη EPC δεν πρέπει να αγνοηθεί καθώς, σε μια τέτοια περίπτωση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και υψηλότερες εκπομπές ρύπων ή ακόμα και σε κάποια σοβαρή ζημιά στα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του κινητήρα.