Τι σημαίνει το λαμπάκι με τη χελώνα και πότε εμφανίζεται

Το turtle mode ενεργοποιείται κυρίως σε ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα, όταν η διαθέσιμη ενέργεια ή οι συνθήκες δεν επιτρέπουν στο κινητήριο σύνολο του οχήματος να λειτουργήσει κανονικά.

Το turtle mode αποτελεί μία ένδειξη που μπορεί να εμφανιστεί στον πίνακα οργάνων ενός αυτοκινήτου και η ονομασία του προέρχεται από το εικονίδιο μιας χελώνας που εμφανίζεται στο ταμπλό, συμβολίζοντας τη σημαντική μείωση στην απόδοση και την ταχύτητα που εμφανίζει το αυτοκίνητο σε μια τέτοια περίπτωση.

Το συγκεκριμένο σύμβολο συναντάται κυρίως σε αμιγώς ηλεκτρικά αλλά και σε plug-in υβριδικά αυτοκίνητα (πιο σπάνια). Ωστόσο, αντίστοιχες λειτουργίες υπάρχουν και σε αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αν και δεν συνοδεύονται πάντα με αυτό το εικονίδιο.

Πότε ενεργοποιείται το turtle mode

Στην πράξη, το turtle mode ενεργοποιείται όταν το σύστημα του αυτοκινήτου ανιχνεύσει ότι η διαθέσιμη ενέργεια δεν επαρκεί για να λειτουργήσει κανονικά. Στα ηλεκτρικά, αυτό συνδέεται σχεδόν πάντα με την χαμηλή στάθμη ενέργειας της μπαταρίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται και σε υπερθέρμανση της μπαταρίας ή του ηλεκτροκινητήρα, ενώ στα plug-in υβριδικά, η ένδειξη αυτή εμφανίζεται σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν η μπαταρία έχει είναι φορτισμένη και έχει εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο κρύο, σε θερμοκρασίες που οι περισσότερες περιοχές στην Ελλάδα σπάνια αντιμετωπίζουν.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εμφανιστεί το εικονίδιο της χελώντας, το αυτοκίνητο εισέρχεται σε μία κατάσταση «ασφαλούς λειτουργίας» ή αλλιώς safe mode, ώστε να προστατευτούν τα μηχανικά και ηλεκτρικά του μέρη.

Τι θα αντιληφθεί ο οδηγός

Ο οδηγός αντιλαμβάνεται άμεσα την αλλαγή: το αυτοκίνητο γίνεται αισθητά πιο αργό, η απόκριση στο γκάζι μειώνεται και σε πολλές περιπτώσεις, το αυτοκίνητο δεν μπορεί να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Είναι ουσιαστικά μια λειτουργία που έχει ως στόχο να επιτρέψει στον οδηγό να φτάσει με ασφάλεια σε ένα σταθμό φόρτισης ή σε κάποιο εξειδικευμένο συνεργείο, σε περίπτωση που το πρόβλημα σχετίζεται με τη θερμοκρασία ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα.