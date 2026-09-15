Τι σημαίνουν τα σήματα του τροχονόμου και ποιο είναι το πρόστιμο αν παρακούσεις

Οι υποδείξεις και τα σήματα των τροχονόμων που ρυθμίζουν την κυκλοφορία υπερισχύουν των ενδείξεων των φωτεινών σηματοδοτών.

Με το καλοκαίρι να μας αποχαιρετά, εκτός από το Φθινόπωρο, επανέρχεται στην καθημερινότητα και η αυξημένη κίνηση.

Σε περιόδους μεγάλης κυκλοφοριακής συμφόρησης οι τροχονόμοι κάνουν πιο αισθητή από ποτέ την παρουσία τους.

Ποιες είναι όμως οι υποδείξεις ενός τροχονόμου και γιατί πρέπει ένας οδηγός να υπακούσει στις εντολές του;

Οι υποδείξεις και τα σήματα των τροχονόμων που ρυθμίζουν την κυκλοφορία υπερισχύουν των ενδείξεων των φωτεινών σηματοδοτών, των πινακίδων οδικής σήμανσης, των διαγραμμίσεων και των συμβόλων επί της οδού, καθώς και των γενικών κανόνων κυκλοφορίας.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας από τροχονόμο κατά τρόπο αντίθετο προς τις ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν απαιτείται η λήψη ειδικών και έκτακτων μέτρων.

Εφόσον δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση των φωτεινών σηματοδοτών, ακόμη και μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του τροχονόμου, η ρύθμιση της κυκλοφορίας πραγματοποιείται με κατάλληλα σήματα προς τους χρήστες της οδού, αφού προηγουμένως ο τροχονόμος βεβαιωθεί ότι η ενέργειά του δεν δημιουργεί κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Τι σημαίνουν τα σήματα των τροχονόμων

α) Ο κατακόρυφα υψωμένος βραχίονας σημαίνει: προσοχή και διακοπή της πορείας για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση από την οποία κινούνται, με εξαίρεση τους οδηγούς που δεν είναι δυνατό να ακινητοποιήσουν το όχημά τους άμεσα και με ασφάλεια.

Όταν το σήμα αυτό δίνεται σε οδικό κόμβο, τα οχήματα που βρίσκονται ήδη μέσα στον κόμβο δεν υποχρεούνται να διακόψουν την πορεία τους.

β) Ο οριζόντια τεντωμένος βραχίονας ή οι βραχίονες σημαίνουν: διακοπή της πορείας για όλους τους χρήστες της οδού που πλησιάζουν από κατεύθυνση κάθετη προς εκείνη που υποδεικνύεται από τον τεντωμένο βραχίονα ή τους βραχίονες.

Ο τροχονόμος μπορεί, αφού δώσει το συγκεκριμένο σήμα, να κατεβάσει τον βραχίονα ή τους βραχίονές του. Η στάση αυτή εξακολουθεί να σημαίνει διακοπή της πορείας για όσους κινούνται προς το μέρος του τροχονόμου ή βρίσκονται πίσω από αυτόν.

γ) Η κίνηση του χεριού προς συγκεκριμένη κατεύθυνση σημαίνει ότι τα οχήματα μπορούν να κινηθούν προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται.

δ) Το κινούμενο ερυθρό φως σημαίνει διακοπή της πορείας για τους χρήστες της οδού προς την κατεύθυνση των οποίων κινείται το φως.

Ο τροχονόμος, δύναται επιπλέον, όταν το απαιτούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες, να επιβάλει επιβράδυνση ή επιτάχυνση της κυκλοφορίας, καθώς ακόμη και αλλαγή ή διακοπή της πορείας πεζών και οχημάτων.

Κατά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, οι τροχονόμοι πρέπει να είναι ευδιάκριτοι από απόσταση, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη νύχτα.

Η μη συμμόρφωση με τις συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Β και προβλέπει πρόστιμο 150 ευρώ. Επιπλέον προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.