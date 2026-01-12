Το άγνωστο λάθος των οδηγών – Πότε απαγορεύεται να περνούν με πράσινο φανάρι;

Αρκετοί οδηγοί θεωρούν ότι το πράσινο φανάρι υποδεικνύει πάντα συνέχιση πορείας, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Κάθε χρήστης του οδικού δικτύου γνωρίζει ότι ο πράσινος φωτεινός σηματοδότησης υποδεικνύει συνέχιση πορείας, αλλά είναι ελάχιστοι όσοι ξέρουν ότι υπάρχουν και ορισμένα ψιλά γράμματα. Δηλαδή, ότι υπό συνθήκες, ακόμα και αν το φανάρι εκπέμπει πράσινο, οι οδηγοί δεν πρέπει να διασχίσουν τη διασταύρωση.

Μια τέτοια συνθήκη είναι η κυκλοφορία στη διασταύρωση να ρυθμίζεται από τροχονόμους. Όπως αναφέρει το Άρθρο 6 του ΚΟΚ, οι υποδείξεις και τα σήματα που δίνονται από τους τροχονόμους που ρυθμίζουν την κυκλοφορία υπερισχύουν των φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης της κυκλοφορίας ή των πινακίδων σήμανσης στις οδούς ή των διαγραμμίσεων ή συμβόλων στις οδούς, καθώς και των κανόνων κυκλοφορίας γενικά.

Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν συμμορφώνεται με τα σήματα των τροχονόμων τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Παράλληλα, απαγόρευση συνέχισης της πορείας προβλέπεται και όταν ο οδηγός ενδέχεται να ακινητοποιηθεί στη μέση της διασταύρωσης.

Ειδικότερα, αρκετές φορές κατά την κυκλοφορία μας στο οδικό δίκτυο, βλέπουμε οχήματα να περνούν το πράσινο φανάρι και στη συνέχεια λόγω έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης να μην καταφέρνουν να διασχίσουν τη διασταύρωση.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 30 του ΚΟΚ, ο οδηγός απαγορεύεται να εισέρχεται στον κόμβο, έστω και αν οι τυχόν υπάρχοντες φωτεινοί σηματοδότες το επιτρέπουν, όταν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε να ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραμείνει στη διασταύρωση.

Το πρόστιμο ανέρχεται σε 350 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες, γεγονός που καταδεικνύει τη βαρύτητα που δίνει ο νομοθέτης στη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Οι εν λόγω διατάξεις έχουν στόχο την ομαλή ροή της κυκλοφορίας, αλλά και την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς ένα μπλοκαρισμένο όχημα σε διασταύρωση μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης ατυχήματος, καθυστερήσεις σε οχήματα έκτακτης ανάγκης και γενικότερη αναστάτωση στο οδικό δίκτυο.