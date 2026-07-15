Το φθηνό αξεσουάρ που σώζει το αυτοκίνητό σου το καλοκαίρι – Τι πρέπει να γνωρίζεις

Η ηλιοπροστασία είναι ένα αξεσουάρ που μπορεί να κρατήσει σε λογικό επίπεδο την θερμοκρασία της καμπίνας, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο παραμένει για πολλή ώρα κάτω από τον ήλιο.

Οι καλοκαιρινοί μήνες συνοδεύονται παραδοσιακά από ακραίες θερμοκρασίες, οι οποίες μετατρέπουν την καμπίνα του αυτοκινήτου σε… φούρνο μέσα σε λίγα μόλις λεπτά έκθεσης στον ήλιο.

Εκτός από την ανυπόφορη ζέστη κατά την είσοδο, η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί σταδιακή και ανεπανόρθωτη φθορά στα πλαστικά του ταμπλό και στις επενδύσεις των καθισμάτων. Η λύση σε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα είναι ένα εξαιρετικά απλό και οικονομικό αξεσουάρ: η ηλιοπροστασία.

Οι διαφορετικοί τύποι ηλιοπροστασίας

Η αγορά προσφέρει πλέον μια μεγάλη ποικιλία επιλογών, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και τύπο αμαξώματος. Η πιο κλασική και διαδεδομένη επιλογή είναι η ανακλαστική ηλιοπροστασία παρμπρίζ με φυσαλίδες αέρα και αλουμινένια επίστρωση.

Αυτός ο τύπος ανακλά αποτελεσματικά τις ακτίνες του ήλιου και εμποδίζει τη μεταφορά θερμότητας στο εσωτερικό. Διατίθεται συνήθως σε σπαστό σχέδιο (ακορντεόν) ή αναδιπλούμενο κυκλικό σχήμα, το οποίο αποθηκεύεται εύκολα στην πόρτα ή στο πορτμπαγκάζ.

Μια νεότερη και ιδιαίτερα δημοφιλής τάση είναι η ηλιοπροστασία σε μορφή ομπρέλας. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός ανοίγει ακριβώς όπως μια κανονική ομπρέλα βροχής και εφαρμόζει με ακρίβεια στο παρμπρίζ. Και αυτό τοποθετείται ταχύτατα και αποθηκεύεται εύκολα.

Όσον αφορά τα πλαϊνά και το πίσω τζάμι, υπάρχουν οι παραδοσιακές στρογγυλές ή ορθογώνιες ηλιοπροστασίες με βεντούζες, οι οποίες προστατεύουν κυρίως τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων.

Εναλλακτικά, οι ιδιοκτήτες μπορούν να επιλέξουν διάτρητα ελαστικά υφάσματα, τα οποία εφαρμόζουν σαν «κάλτσα» γύρω από το πλαίσιο της πόρτας. Αυτή η λύση επιτρέπει ακόμα και το άνοιγμα του παραθύρου για αερισμό κατά τη διάρκεια της στάσης, χωρίς να χάνεται η σκιά.

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Τέλος, οι μαγνητικές ηλιοπροστασίες, σχεδιασμένες ειδικά για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου, προσφέρουν άψογη αισθητική και απόλυτη κάλυψη των παραθύρων χωρίς κενά.

Το κόστος

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτών των αξεσουάρ είναι το εξαιρετικά χαμηλό κόστος απόκτησης. Μια απλή, βασική ανακλαστική ηλιοπροστασία παρμπρίζ ξεκινά από μόλις 2 έως 5 ευρώ στα καταστήματα ειδών αυτοκινήτου και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Οι ελαφρώς πιο ενισχυμένες εκδόσεις, με παχύτερο υλικό, διπλή επίστρωση ή ειδικά λάστιχα στερέωσης για τους εξωτερικούς καθρέπτες, κυμαίνονται μεταξύ 6 και 12 ευρώ.

Η ηλιοπροστασία-ομπρέλα κοστίζει συνήθως από 10 έως 25 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του παρμπρίζ και την ποιότητα κατασκευής του σκελετού της. Όσον αφορά τα πλαϊνά παράθυρα, τα απλά σετ με βεντούζες ξεκινούν από τα 3 ευρώ, ενώ οι πιο εξελιγμένες λύσεις, όπως οι υφασμάτινες «κάλτσες» ή τα μαγνητικά σκίαστρα, κυμαίνονται από 15 έως 40 ευρώ ανά ζεύγος.