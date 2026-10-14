To κουμπί στο αυτοκίνητο που κάνει τους καθρέπτες «αδιάβροχους»

Η οδήγηση υπό βροχή μπορεί να γίνει πολύ ευκολότερη, πατώντας το κουμπί που θερμαίνει τους εξωτερικούς καθρέπτες.
Η κακοκαιρία που σαρώνει την Αττική δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στους δρόμους. Η δυνατή βροχή περιορίζει σημαντικά την ορατότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για όλους τους οδηγούς.
Στο μπροστινό και το πίσω παρμπρίζ τη λύση δίνουν οι υαλοκαθαριστήρες, όμως στους εξωτερικούς καθρέπτες η συσσώρευση σταγόνων είναι σχεδόν αναπόφευκτη, εμποδίζοντας τον οδηγό να έχει καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει πίσω και δίπλα από το αυτοκίνητό του.
Ποιο είναι το κουμπί
Πολλοί οδηγοί αγνοούν ότι κάποια σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν μια λειτουργία που διώχνει το νερό από τους καθρέπτες. Πρόκειται για τη θέρμανση των εξωτερικών καθρεπτών, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ενεργοποιείται από κάποιον ξεχωριστό διακόπτη, αλλά μπαίνει σε λειτουργία αυτόματα μόλις πατηθεί το κουμπί για το ξεθόλωμα του πίσω παρμπρίζ.
Η θερμότητα που αναπτύσσεται εξατμίζει γρήγορα τις σταγόνες της βροχής, επιτρέποντας στον οδηγό να έχει πολύ καλύτερη ορατότητα του περιβάλλοντος χώρου.
Οι άλλες λύσεις
Για τα οχήματα που δεν διαθέτουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, υπάρχουν εξίσου αποτελεσματικές λύσεις στην αγορά. Τα ειδικά υδατοαπωθητικά προϊόντα δημιουργούν μια προστατευτική στρώση πάνω στο κρύσταλλο, αναγκάζοντας το νερό να γλιστράει αντί να «κολλάει» πάνω στον καθρέπτη.
Παράλληλα, ιδιαίτερα δημοφιλή είναι και τα προστατευτικά αξεσουάρ, όπως οι αντιβροχικές λάμες. Αυτά τα εξαρτήματα τοποθετούνται στο πάνω μέρος του καθρέπτη και λειτουργούν σαν ομπρέλα, εμποδίζοντας τη βροχή να πέφτει απευθείας πάνω του.