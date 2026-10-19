Το «λάδι εφ’ όρου ζωής» μπορεί να καταστρέψει το αυτόματο κιβώτιο

Έχει επικρατήσει η άποψη ότι το λάδι του αυτόματου κιβωτίου έχει σχεδιαστεί ώστε να διαρκεί όσο και το ίδιο το αυτοκίνητο.

Στον χώρο του αυτοκινήτου, οι λανθασμένες αντιλήψεις δεν είναι σπάνιες. Μία από αυτές είναι η πεποίθηση ότι ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων δεν χρειάζεται αλλαγή λαδιών, επειδή το λάδι που περιέχει είναι «εφ’ όρου ζωής». Προφανώς, αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Πριν από περίπου 30 χρόνια, τα αυτόματα κιβώτια δεν ήταν τόσο διαδεδομένα. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός ήταν σχετικά σπάνιος και προσφερόταν είτε ως προαιρετική επιλογή είτε συνδεόταν υποχρεωτικά με κινητήρες μεγάλου κυβισμού.

Ωστόσο, το αυτόματο κιβώτιο εξοπλίζει σήμερα τη συντριπτική πλειονότητα των καινούργιων αυτοκινήτων, δηλαδή πάνω από το 80% των πωλήσεων. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην ανάπτυξη των υβριδικών συστημάτων και των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Όσον αφορά την αλλαγή λαδιού, έχει επικρατήσει η άποψη ότι το λάδι του αυτόματου κιβωτίου έχει σχεδιαστεί ώστε να διαρκεί όσο και το ίδιο το αυτοκίνητο. Η αντίληψη αυτή εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990 και του 2000, όταν τα συστήματα έγιναν πιο σύνθετα και, κυρίως, με την εμφάνιση συνθετικών λιπαντικών υψηλών επιδόσεων.

«Η έκφραση “εφ’ όρου ζωής” για το λάδι του κιβωτίου βασίστηκε στην αντίστοιχη λογική που ίσχυε για τους κινητήρες, με έναν θεωρητικό κύκλο ζωής 200.000 έως 240.000 χιλιομέτρων εκείνη την εποχή», δηλώνει ο François Couraudon, τεχνικός στην κατασκευάστρια εταιρεία ανταλλακτικών Meyle.

Τρεις έως τέσσερις αλλαγές λαδιών

Ωστόσο, στην πράξη, η λειτουργία των μηχανικών εξαρτημάτων του κιβωτίου προκαλεί τελικά μεταλλικά ρινίσματα, τα οποία αποκολλώνται και αναμειγνύονται με το λιπαντικό. Ένα υπερβολικά παλιό λάδι, γεμάτο κατάλοιπα, μπορεί να προκαλέσει φθορά σε διάφορα εξαρτήματα και να επηρεάσει τη λειτουργία του κιβωτίου, φτάνοντας ακόμη και στην καταστροφή του.

Για να διατηρηθεί ένα αυτόματο κιβώτιο σε καλή κατάσταση, είναι επομένως απαραίτητη η τακτική αλλαγή λαδιών.

«Σήμερα, όλοι συμφωνούν ότι το λάδι του κιβωτίου πρέπει να αλλάζει τρεις έως τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου», σημειώνει ο Couraudon.

Το λάδι έχει την αποστολή να εξασφαλίζει την ψύξη και τη λίπανση, αλλά και να μεταδίδει την πίεση που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία ολόκληρου του συστήματος. Με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση των χιλιομέτρων, χάνει τις ιδιότητές του και δεν μπορεί πλέον να επιτελέσει αποτελεσματικά τις λειτουργίες του.