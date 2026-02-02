Το λαμπάκι στο καντράν που πρέπει να προσέξεις – Σε ποια αυτοκίνητα εμφανίζεται

Όταν ανάψει το συγκεκριμένο λαμπάκι, ο οδηγός δεν πρέπει να το αγνοήσει, καθώς η συνέχιση της χρήσης του οχήματος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή φθορά του κινητήρα και, κατ’ επέκταση, σε ιδιαίτερα δαπανηρές επισκευές.

Ο πίνακας οργάνων ενός σύγχρονου αυτοκινήτου δεν αποτελεί απλώς έναν χώρο όπου ο οδηγός παρακολουθεί την ταχύτητα ή τις στροφές του κινητήρα. Στην πραγματικότητα, λειτουργεί ως το βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του ανθρώπου πίσω από το τιμόνι, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την κατάσταση, τη λειτουργία και την ασφάλεια όλων των βασικών συστημάτων του αυτοκινήτου.

Μέσα από ενδείξεις και προειδοποιητικά λαμπάκια, το αυτοκίνητο «ενημερώνει» τον οδηγό για καταστάσεις που απαιτούν απλή προσοχή, άμεση ενέργεια ή προληπτική συντήρηση, συχνά πριν εκδηλωθεί κάποιο εμφανές σύμπτωμα.

Τι σημαίνει το λαμπάκι

Στα ντίζελ αυτοκίνητα, ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά σημαντικά προειδοποιητικά λαμπάκια του πίνακα οργάνων είναι εκείνο που υποδηλώνει την παρουσία νερού στο φίλτρο καυσίμου ή στον διαχωριστή νερού. Η ένδειξη αυτή ενεργοποιείται όταν ο αισθητήρας στο κάτω μέρος του φίλτρου ανιχνεύσει ότι έχει συγκεντρωθεί ποσότητα νερού μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο.

Το νερό μπορεί να εισέλθει στο σύστημα καυσίμου και, επειδή είναι βαρύτερο από το καύσιμο, κατακάθεται στο χαμηλότερο σημείο του φίλτρου.

Τα συμπτώματα

Πριν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία, το αυτοκίνητό σας μπορεί να προσπαθεί να σας δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά. Συχνά, τα πρώτα σημάδια είναι προβλήματα στην απόδοση του κινητήρα όπως δυσκολία κατά την επιτάχυνση ή αδυναμία διατήρησης σταθερής ισχύος, καθώς επειδή το νερό δεν καίγεται όπως η βενζίνη, διαταράσσεται τη διαδικασία καύσης. Επιπλέον, μπορεί ο κινητήρας να σβήσει ξαφνικά ειδικά, όταν το αυτοκίνητο δουλεύει στο ρελαντί.

Γιατί δεν πρέπει να αγνοηθεί

Το φίλτρο καυσίμου στα σύγχρονα ντίζελ αυτοκίνητα επιτελεί κρίσιμο ρόλο, καθώς λειτουργεί και ως διαχωριστής του νερού από το πετρέλαιο πριν αυτό φτάσει στα μπεκ. Στους κινητήρες common rail οι ανοχές είναι εξαιρετικά μικρές και ακόμη και ελάχιστη ποσότητα νερού μπορεί να προκαλέσει διάβρωση και σοβαρές φθορές στα εξαρτήματα του συστήματος ψεκασμού.

Για τον λόγο αυτό, η παρουσία αυτού του αισθητήρα στάθμης του νερού στο φίλτρο αποτελεί σημαντικό μηχανισμό προστασίας του κινητήρα.

Η ασφαλέστερη λύση μια επίσκεψη ρουτίνας στο συνεργείο

Όταν ο οδηγός δει το συγκεκριμένο λαμπάκι να ανάβει, δεν θα πρέπει να το αγνοήσει, ακόμη κι αν το όχημα συνεχίζει να λειτουργεί φαινομενικά χωρίς πρόβλημα. Η σωστή αντίδραση είναι να συμβουλευτεί άμεσα το εγχειρίδιο χρήσης, καθώς σε ορισμένα μοντέλα προβλέπεται απλή αποστράγγιση του νερού από ειδική βαλβίδα στο φίλτρο, μια πράξη που μπορεί να εκτελέσει εύκολα κάποιος που είναι λίγο εξοικειωμένος με τις βασικές λειτουργίες ενός κινητήρα.

Σε κάθε περίπτωση, η ασφαλέστερη λύση είναι ο έλεγχος σε συνεργείο, όπου μπορεί να γίνει απομάκρυνση του νερού και, αν χρειαστεί, αντικατάσταση του φίλτρου. Η έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος προλαμβάνει δυσλειτουργίες και, κυρίως, ακριβές επισκευές, καθιστώντας το συγκεκριμένο λαμπάκι μια ένδειξη που αξίζει απόλυτης προσοχής.

Τρόποι πρόληψης

Επειδή η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, οι περισσότεροι μηχανικοί συμβουλεύουν τους οδηγούς να διατηρούν το γεμάτο το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου (πάνω από το 1/4 της χωρητικότητάς του), να επιλέγουν πρατήρια καυσίμου εμπιστοσύνης και να προχωρούν σε τακτική αντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου.