To λάθος με τον συμπλέκτη που στοιχίζει 400 ευρώ – Πώς θα αποφύγεις το συνεργείο

Οι οδηγοί αυτοκινήτων με χειροκίνητο κιβώτιο οφείλουν να προσέχουν πώς χρησιμοποιούν τον συμπλέκτη, αν θέλουν να αποφύγουν περιττές επισκέψεις στο συνεργείο.

Η προσεκτική οδήγηση δεν διασφαλίζει μόνο την οδική ασφάλεια, αλλά αποτελεί και τον κυριότερο παράγοντα για τη μακροζωία του αυτοκινήτου. Ο τρόπος που οδηγούμε το αυτοκίνητό μας καθημερινά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συχνότητα των επισκέψεων στο συνεργείο, προστατεύοντας παράλληλα την τσέπη από απρόβλεπτες και συχνά υπέρογκες δαπάνες.

Ένα από τα πιο ευαίσθητα και ταυτόχρονα νευραλγικά συστήματα που επηρεάζονται άμεσα από το πόσο καλά οδηγούμε είναι ο συμπλέκτης.

Τι κάνει ο συμπλέκτης

Ο συμπλέκτης διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην κίνηση του αυτοκινήτου, καθώς είναι υπεύθυνος για τη σύνδεση και την απομόνωση του κινητήρα από το κιβώτιο ταχυτήτων, επιτρέποντας ή διακόπτοντας τη μεταφορά ισχύος στους τροχούς. Το σύστημα αυτό αποτελείται από τρία βασικά εξαρτήματα: το βολάν, τον δίσκο και το πλατό.

Όταν ο οδηγός πιέζει το αριστερό πεντάλ, ο δίσκος απεμπλέκεται από το βολάν, επιτρέποντας την ομαλή αλλαγή της σχέσης. Μόλις το πεντάλ απελευθερωθεί, τα εξαρτήματα έρχονται πάλι σε επαφή, η ισχύς διοχετεύεται εκ νέου στους τροχούς και το όχημα συνεχίζει την πορεία του.

Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί

Αυτή η συνεχής διαδικασία εμπλοκής και απεμπλοκής βασίζεται στην τριβή, γεγονός που σημαίνει ότι ο δίσκος αναπόφευκτα φθείρεται με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, ο ρυθμός αυτής της φθοράς εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από τον οδηγό. Το συχνότερο σφάλμα είναι η συνήθεια πολλών οδηγών να αφήνουν ή να «ξεκουράζουν» το πόδι τους πάνω στο πεντάλ.

Ακόμη και η ανεπαίσθητη πίεση διατηρεί το σύστημα σε κατάσταση ημι-συμπλοκής, προκαλώντας συνεχή, περιττή τριβή μεταξύ δίσκου και πλατό, πράγμα που επιταχύνει δραματικά τη φθορά. Η απομάκρυνση του ποδιού από το αριστερό πεντάλ όταν δεν απαιτείται αλλαγή σχέσης είναι η πρώτη συνήθεια που πρέπει να υιοθετηθεί.

Παράλληλα, σημαντική επιβάρυνση προκαλείται όταν ο οδηγός κρατάει πατημένο τον συμπλέκτη όταν το αυτοκίνητο δεν κινείται, πχ. στα φανάρια, ενώ άλλοι οδηγοί συνηθίζουν να τον πατούν όσο το αυτοκίνητο επιβραδύνει.

Στα καινούργια αυτοκίνητα, μάλιστα, όταν μένει πατημένο το πεντάλ του συμπλέκτη εμποδίζεται η λειτουργία του συστήματος Start-Stop, στερώντας από τον οδηγό την ευκαιρία να εξοικονομήσει καύσιμο. Δεδομένου ότι η αποκατάσταση μιας βλάβης στον συμπλέκτη είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, με το κόστος ενός νέου σετ να ξεκινά από τα 400 ευρώ, είναι φρόνιμο για κάθε οδηγό να αποβάλει τις κακές συνήθειες που οδηγούν σε δαπανηρές ζημιές.