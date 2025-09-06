Το λάθος των οδηγών με τον συμπλέκτη που κοστίζει ακριβά – Πώς θα γλιτώσεις 400 ευρώ

Μόνο λίγοι δεν είναι οι οδηγοί που αδυνατούν να αποβάλουν μια ιδιαίτερα επιβλαβή για τον συμπλέκτη του αυτοκινήτου τους συνήθεια.

Η κανονική χρήση του συμπλέκτη σε ένα αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο περιλαμβάνει το πλήρες πάτημα του αντίστοιχου πεντάλ, την επιλογή ταχύτητας, την προοδευτική απομάκρυνση του ποδιού από το αριστερό πεντάλ και το πάτημα του γκαζιού.

Η σωστή χρήση του συμπλέκτη, ωστόσο, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» των νέων (ή και πιο έμπειρων) οδηγών, μιας και σε πολλές περιπτώσεις ο συγχρονισμός των ποδιών αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες εξισώσεις.

Δεν χρήζει επιστημονικής τεκμηρίωσης πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εν λόγω μηχανισμού. Αποτελείται κυρίως από τον δίσκο, το βολάν και το πλατό, έχοντας ως βασική λειτουργία τη σύνδεση ή απομόνωση του κινητήρα από το κιβώτιο ταχυτήτων, έτσι ώστε να επιτρέπεται ή να διακόπτεται η μεταφορά ισχύος τους τροχούς.

Με το πάτημα του πεντάλ του συμπλέκτη, ο κινητήρας και το κιβώτιο ταχυτήτων αποσυνδέονται, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά και με ασφάλεια η αλλαγή της ταχύτητας.

Ειδικότερα, ο δίσκος απεμπλέκεται από το βολάν, επιτρέποντας στον οδηγό να αλλάξει ταχύτητα. Όταν ο οδηγός αφήσει το πεντάλ, ο δίσκος εμπλέκεται ξανά με το βολάν και η ισχύς ρέει ξανά προς τους τροχούς. Αυτή η τριβή, αργά ή γρήγορα, θα φθείρει τον δίσκο.

Το πόσο γρήγορα θα απαιτηθεί αντικατάσταση, όμως, εξαρτάται κυρίως από το πώς οδηγούμε. Το μεγαλύτερο λάθος αφορά στη συνεχή, ανεπαίσθητη πολλές φορές, πίεση του συμπλέκτη, δηλαδή έχουμε το πεντάλ μισοπατημένο.

Αυτό το συνεχές «παίξιμο» στο πεντάλ δημιουργεί περιττή τριβή μεταξύ του δίσκου και του πλατό, επιταχύνοντας τη φθορά του συμπλέκτη. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, οι λάτρεις της συγκεκριμένης συνήθειας, καλούνται να την αποβάλουν, απομακρύνοντας το πόδι τους από το αριστερό πεντάλ όταν βρίσκονται εν κινήσει και δεν χρειάζεται να αλλάξουν ταχύτητα.

Επιπλέον, για να επιβραδύνουν τη φθορά του συμπλέκτη, οι οδηγοί καλό είναι να μην κρατούν πατημένο το αριστερό πεντάλ σε μία στάση (π.χ. κόκκινο φανάρι ή μποτιλιάρισμα), αλλά να προτιμούν τη «νεκρά». Το ίδιο ισχύει και στην διαδικασία του ρολαρίσματος, πριν την ακινητοποίηση, όπου δεν πρέπει να έχουμε πατημένο το πεντάλ του συμπλέκτη.

Στα σύγχρονα, άλλωστε, αυτοκίνητα με start-stop το πάτημα του πεντάλ δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση της λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται εξοικονόμηση καυσίμου.

Άπαντες, άλλωστε, οφείλουν να γνωρίζουν ότι η ζημιά στον συμπλέκτη συνεπάγεται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, με το κόστος αντικατάστασης για ένα πλήρες σετ να ξεκινάει από τα 400 ευρώ και να φτάνει σε τετραψήφιο ποσό.