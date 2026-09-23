To συχνό λάθος στο παρκάρισμα που σου στερεί το δίπλωμα για 40 μέρες

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πολύ αυστηρές ποινές σε όσους παρκάρουν πάνω σε διάβαση πεζών ή παρεμποδίζουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε ράμπες.

Η αναζήτηση μιας ελεύθερης θέσης στάθμευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας έχει μετατραπεί σε καθημερινό γολγοθά, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να ωθούνται να παίρνουν… λάθος αποφάσεις.

Αρκετοί από αυτούς επιλέγουν συνειδητά να παρανομήσουν, θεωρώντας είτε ότι θα γλιτώσουν τον έλεγχο της Τροχαίας είτε ότι οι πιθανές κυρώσεις θα είναι μικρές. Αυτή η νοοτροπία, ωστόσο, έρχεται αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα των αυστηρών διατάξεων του ΚΟΚ.

Οι κυρώσεις του ΚΟΚ για παρκάρισμα πάνω σε διάβαση

Μία από τις πιο συχνές παραβάσεις είναι το παρκάρισμα του αυτοκινήτου πάνω σε διαβάσεις πεζών. Ενώ στο παρελθόν η συγκεκριμένη πράξη αντιμετωπιζόταν με ένα απλό χρηματικό πρόστιμο, το ισχύον πλαίσιο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλάζει άρδην τα δεδομένα. Πλέον, η κατάληψη μιας διάβασης κατατάσσεται στις παραβάσεις αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με το Άρθρο 38, εκτός από το διοικητικό πρόστιμο των 30 ευρώ, προβλέπεται και άμεση αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα 40 ημερών.

Πέρα όμως από το διοικητικό κόστος, η ουσία του μέτρου έγκειται στην προστασία των πεζών. Η κατάληψη της διάβασης στερεί από τους πολίτες τον ασφαλή διάδρομο μετακίνησης, εκθέτοντάς τους σε άμεσο κίνδυνο.

Υψηλότερες ποινές για ράμπες ΑμεΑ

Ακόμη αυστηρότερη είναι η στάση του νόμου απέναντι σε όσους παρεμποδίζουν τις ράμπες πρόσβασης ατόμων με αναπηρία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι κυρώσεις είναι καταλυτικές: το πρόστιμο ορίζεται στα 150 ευρώ, συνοδευόμενο από αφαίρεση πινακίδων και διπλώματος για 60 ημέρες, καθώς και απομάκρυνση του οχήματος.

Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές κλιμακώνονται δραματικά, φτάνοντας τα 1.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες τη δεύτερη φορά, ενώ η τρίτη παράβαση εντός πενταετίας επιφέρει πρόστιμο 2.000 ευρώ και στέρηση της άδειας οδήγησης για έναν ολόκληρο χρόνο.