Το βαρύ πρόστιμο για όποιον βρίζει πίσω από το τιμόνι – Τι αναφέρει ο ΚΟΚ

Η εξύβριση πεζών, οδηγών ή άλλων χρηστών του οδικού δικτύου τιμωρείται αυστηρά από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η καθημερινή πραγματικότητα στους ελληνικούς δρόμους είναι μια δοκιμασία για τα νεύρα των οδηγών. Το έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο, η πίεση του χρόνου και το άγχος της καθυστέρησης δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο πολύ συχνά μεταφράζεται σε επιθετική συμπεριφορά.

Λεκτικές επιθέσεις, ειρωνικά σχόλια και υποτιμητικές χειρονομίες έχουν μετατραπεί σε μια θλιβερή καθημερινότητα, με πολλούς να θεωρούν ότι το εσωτερικό του αυτοκινήτου τους προσφέρει ένα είδος ασυλίας.

Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική, καθώς ο νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι σε όσους χάνουν την ψυχραιμία τους και ξεσπούν στους γύρω τους. Οι συμπεριφορές αυτές διώκονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κάτι που οι περισσότεροι οδηγοί αγνοούν πλήρως.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του Κώδια Οδικής Κυκλοφορίας που αναλύει τους κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς, «οι οδηγοί οχημάτων οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους πεζούς και τους άλλους οδηγούς».

Σε διαφορετική περίπτωση, η παράγραφος 11 του ίδιου άρθρου αναφέρει ότι η παράβαση αυτή κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α και στην κατηγορία Σ, συνεπώς, στον οδηγό επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ και του αφαιρείται η άδεια οδήγησης για 40 ημέρες. Πρόκειται ομολογουμένως για ένα ιδιαίτερα τσουχτερό πρόστιμο.

Το φαινόμενο της οδικής οργής είναι παγκόσμιο. Σύμφωνα με έρευνες, το 80% των οδηγών παραδέχεται ότι έχει υπάρξει θύμα οδικής οργής, όμως η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών (υπολογίζεται σε 98%) μένει χωρίς καταγγελία, εφ’ όσον δεν υπάρξουν υλικές ή σωματικές βλάβες.

Για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών συνιστάται στους οδηγούς να κρατούν την ψυχραιμία τους, να είναι υπομονετικοί με τυχόν λάθη που κάνουν οι οδηγοί και να αποφεύγουν τη χρήση της κόρνας.