Τράκαρες μέσα στο πλοίο: Σε καλύπτει η ασφάλεια;

Ποιο είναι το νομικό καθεστώς εάν συμβεί κάποιο ατύχημα μέσα στο πλοίο, πότε φταίει το πλήρωμα και τι πρέπει να κάνει ο οδηγός;

Η διαδικασία της επιβίβασης και της στάθμευσης ενός οχήματος στο γκαράζ ενός πλοίου αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πλέον στρεσογόνες στιγμές για κάθε οδηγό που ετοιμάζεται για ένα ταξίδι σε κάποιο νησί.

Ο περιορισμένος διαθέσιμος χώρος, οι υποδείξεις των μελών του πληρώματος και η πίεση για την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας, όπου το ενδεχόμενο μιας μικρής ή μεγαλύτερης σύγκρουσης είναι πάντα υπαρκτό.

Το νομικό καθεστώς εντός του πλοίου

Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί οδηγοί, ο χώρος του γκαράζ ενός πλοίου δεν συνιστά έναν «ιδιωτικό» ή ανεξέλεγκτο χώρο στον οποίο δεν ισχύουν οι συνήθεις κανόνες. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το γκαράζ του πλοίου εξομοιώνεται πλήρως με οδό προσβάσιμη στο κοινό, γεγονός που σημαίνει ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και το πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων εφαρμόζονται κανονικά.

Συνεπώς, σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε άλλο όχημα κατά τους χειρισμούς επιβίβασης, στάθμευσης ή αποβίβασης, ο υπαίτιος οδηγός καλύπτεται από την ασφαλιστική του εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την αποζημίωση του τρίτου. Αντίστοιχα, αν ένα όχημα υποστεί βλάβη από χειρισμό άλλου οδηγού, η αποκατάσταση των ζημιών καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οχήματος.

Καθώς η Τροχαία δεν έχει παρουσία εντός του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η επίσημη καταγραφή του συμβάντος ανατίθεται στην αρμόδια αρχή του πλοίου, δηλαδή στον πλοίαρχο και τους αξιωματικούς υπηρεσίας. Είναι απαραίτητο ο παθών ή ο εμπλεκόμενος οδηγός να ζητήσει αμέσως την επίσημη καταγραφή του περιστατικού στο βιβλίο συμβάντων του πλοίου πριν από την αποβίβαση.

Παράλληλα, για τη διασφάλιση της ταχείας διεκπεραίωσης της αποζημίωσης, απαιτείται η άμεση συλλογή των στοιχείων του εμπλεκόμενου τρίτου οχήματος. Η λήψη ευκρινών φωτογραφιών μέσω κινητού τηλεφώνου της άδειας κυκλοφορίας, του διπλώματος οδήγησης και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του άλλου οδηγού καθιστά τη διαδικασία άμεση.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εμπλεκόμενο όχημα είναι ανασφάλιστο, ο υπαίτιος οδηγός οφείλει να εκδώσει άμεσα μια Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr.

Πότε φέρει ευθύνη το πλήρωμα ή το πλοίο

Ένα από τα πλέον συχνά σημεία σύγχυσης αφορά τον ρόλο του πληρώματος. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο τα μέλη του πληρώματος να καθοδηγούν τους οδηγούς, υποδεικνύοντας ελιγμούς με ακρίβεια εκατοστού.

Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που ένα μέλος του πληρώματος δώσει λανθασμένη ή επικίνδυνη οδηγία, η νομική και ασφαλιστική ευθύνη για οποιαδήποτε σύγκρουση εξακολουθεί να βαραίνει αποκλειστικά τον οδηγό του οχήματος. Ο πλήρης έλεγχος των χειρισμών και η τελική απόφαση για την κίνηση του αυτοκινήτου ανήκουν πάντοτε στον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.

Υπάρχουν, παράλληλα, ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η αποκατάσταση των ζημιών δεν βαραίνει τις ασφαλιστικές εταιρείες των οχημάτων, αλλά την ίδια την ιδιοκτησία του πλοίου. Εάν η ζημιά προκληθεί από αμέλεια ή υπαιτιότητα της ακτοπλοϊκής εταιρείας, όπως για παράδειγμα λόγω ελλιπούς ή λανθασμένης πρόσδεσης των οχημάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με αποτέλεσμα τη μετατόπισή τους, η ευθύνη μετατίθεται στην εταιρεία, από την οποία πρέπει να διεκδικηθεί η σχετική αποζημίωση.

Τέλος, στην περίπτωση κατά την οποία σημειωθεί ατύχημα με τραυματισμό πεζού εντός του γκαράζ, ακόμη και αν ο πεζός κινούνταν σε μη επιτρεπόμενο σημείο, είναι δυνατόν να θεμελιωθεί ευθύνη του πληρώματος, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν αυστηρά οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλούς επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών.