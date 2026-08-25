Πότε η Tροχαία μπορεί να σου κόψει κλήση 350 ευρώ επειδή πλένεις το αυτοκίνητό σου

Το πλύσιμο του αυτοκινήτου στον δρόμο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κοστοβόρο, εάν βάζει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.
Για πολλούς οδηγούς, το πλύσιμο του αυτοκινήτου έξω από το σπίτι αποτελεί μια αγαπημένη, σχεδόν ιεροτελεστική συνήθεια. Λίγο σαπούνι, το λάστιχο του νερού και καλή διάθεση αρκούν για να καθαρίσει το αυτοκίνητο, χωρίς να χρειαστεί μισό μεροκάματο σε κάποιο πλυντήριο.
Ωστόσο, αυτή η εργασία που γίνεται με τόσο μεράκι, κρύβει μια νομική παγίδα που ελάχιστοι γνωρίζουν, ικανή να μετατρέψει τη φροντίδα του αυτοκίνητο σε εφιάλτη.
Τι λέει ο ΚΟΚ
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής και αυστηρός όσον αφορά την προστασία του οδοστρώματος και την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Στο Άρθρο 16, το οποίο καθορίζει τους βασικούς κανόνες οδικής συμπεριφοράς, ορίζεται ρητά ότι απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη ή η διαρροή ουσιών και υλικών στο οδόστρωμα.
Ανάμεσα σε αυτά τα υλικά αναφέρονται χαρακτηριστικά τα νερά, τα λάδια και ο ασβέστης, καθώς και κάθε άλλη ουσία που μπορεί να καταστήσει τον δρόμο ολισθηρό και επικίνδυνο.
Όταν το αυτοκίνητο πλένεται και πετάγονται νερά στο δημόσιο δρόμο, τα σαπουνόνερα δημιουργούν ένα γλιστερό φιλμ που μειώνει σημαντικά την πρόσφυση, αυξάνοντας έτσι κατακόρυφα τον κίνδυνο για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη πράξη θεωρείται σοβαρή παράβαση.
Η νομοθεσία κατατάσσει τη συγκεκριμένη παράβαση στην κατηγορία επικινδυνότητας Ε3-Α. Αυτό σημαίνει ότι το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται αγγίζει τα 350 ευρώ, ένα ποσό διόλου ευκαταφρόνητο.