Πότε η Tροχαία μπορεί να σου κόψει κλήση 350 ευρώ επειδή πλένεις το αυτοκίνητό σου

Το πλύσιμο του αυτοκινήτου στον δρόμο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κοστοβόρο, εάν βάζει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.