Υπάρχει πρόστιμο για όσους οδηγούν αργά στους δρόμους της Ελλάδας;

Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να βυθίζουν το πόδι τους στο γκάζι, είναι λίγοι όσοι ξέρουν ότι ο ΚΟΚ δεν συγχωρεί ούτε τη βραδυπορία.

Όπως είναι γνωστό, το οδικό δίκτυο βρίθει από πινακίδες οδικής σήμανσης που αφορούν σε όρια ταχύτητας, ενημερώνοντας τους οδηγούς για τη μέγιστη ταχύτητα που μπορούν να αναπτύξουν.

Σε γενικές γραμμές, και εφόσον δεν υποδεικνύεται διαφορετικό όριο με πινακίδα οδικής σήμανσης, στους αυτοκινητοδρόμους η μέγιστη ταχύτητα με την οποία μπορούν να κινηθούν οι οδηγοί είναι 130 χλμ./ώρα, ενώ εντός κατοικημένων περιοχών, με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το όριο είναι μειωμένο στα 30 χλμ./ώρα.

Με δεδομένο ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, η υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας επισύρει αυστηρές ποινές που μπορούν να φτάσουν έως και τα 2.000 ευρώ με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος (ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα).

Πρόστιμο, βέβαια, προβλέπεται και για όσους οδηγούν αργά. Τι σημαίνει αυτό; Σε ορισμένα τμήματα του οδικού δικτύου υπάρχει σήμανση (πινακίδα P-57) που καθορίζει το κατώτερο όριο ταχύτητας. Όπως ορίζει ο νέος ΚΟΚ, η συγκεκριμένη παράβαση εντάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α και επομένως επισύρει διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η πολύ χαμηλή ταχύτητα μπορεί να δημιουργήσει μποτιλιάρισμα, η να οδηγήσει τους άλλους χρήστες σε απότομα φρεναρίσματα ή επικίνδυνους ελιγμούς, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τις πιθανότητες τέλεσης ατυχήματος.

Επιπλέον, για τη γνωστοποίηση στους οδηγούς ότι το ελάχιστο όριο ταχύτητας, το οποίο είχε επιβληθεί με την πινακίδα Ρ-57, παύει να ισχύει τοποθετείται η σήμανση Ρ-58.