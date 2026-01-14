Ζεστό νερό σε παγωμένο παρμπρίζ – Εύκολη λύση ή ολέθριο λάθος;

Ενώ το να ρίξεις ζεστό νερό πάνω σε παγωμένο παρμπρίζ για να απαλλαγείς από την πάχνη έχει, θεωρητικά, νόημα, η κίνηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις ιδιότητες του γυαλιού.

Όταν το αυτοκίνητο καλύπτεται από πάγο, πάχνη ή χιόνι, πολλοί οδηγοί αναζητούν γρήγορες λύσεις για να καθαρίσουν το παρμπρίζ του οχήματός τους. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι να ρίχνουν ζεστό ή ακόμη και καυτό νερό πάνω στα παγωμένα τζάμια.

Αν και με την πρώτη σκέψη αυτό μοιάζει με μια εύκολη και άμεση λύση, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια κίνηση που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Θερμικό σοκ και παρμπρίζ

Το γυαλί του παρμπρίζ που χρησιμοποιείται στα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, ωστόσο παραμένει ευαίσθητο στις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας. Όταν καυτό νερό έρθει σε επαφή με το παγωμένο τζάμι, το σημείο αυτό θερμαίνεται απότομα και διαστέλλεται, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τμήματα του παρμπρίζ.

Η έντονη αυτή διαφορά θερμοκρασίας δημιουργεί εσωτερικές τάσεις στο γυαλί, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ρωγμών ή ακόμη και στο σπάσιμο ολόκληρου του παρμπρίζ.

Εναλλακτικές λύσεις

Για την ασφαλή αποπάγωση του παρμπρίζ υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές λύσεις. Αρχικά, ο οδηγός μπορεί να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα και να χρησιμοποιήσει τον κλιματισμό ή τη θέρμανση του αυτοκινήτου, κατευθύνοντας τον αέρα προς το παρμπρίζ ώστε να ζεσταθεί σταδιακά.

Σε περίπτωση βιασύνης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πλαστική ξύστρα πάγου, η οποία αφαιρεί τον πάγο χωρίς να προκαλεί φθορές στο γυαλί. Παράλληλα, στο εμπόριο διατίθενται ειδικά σπρέι αποπάγωσης (de-icer), τα οποία διαλύουν τον πάγο με ασφάλεια και σχετικά γρήγορα.

Η πρόληψη η καλύτερη λύση

Τέλος, επειδή η πρόληψη είναι πάντα η καλύτερη λύση, ο οδηγός μπορεί, από το προηγούμενο βράδυ, να καλύψει το παρμπρίζ με ένα απλό πανί. Έτσι, το επόμενο πρωί, αφαιρώντας το, μπορεί να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο.