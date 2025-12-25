Υψηλή ζήτηση για το νέο Slate Truck – Πώς κατάφεραν να κρατήσουν την τιμή του χαμηλά

Ολόκληρη η παραγωγή του Slate Truck για το 2026 φαίνεται πως θα γίνει sold out. Όπλο του ηλεκτρικού pick-up η χαμηλή του τιμή.

Η Slate Auto πρόκειται να λανσάρει το προσιτό ηλεκτρικό pick-up της το 2026 και, εφόσον προχωρήσουν όλες οι προ-παραγγελίες που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής, η μάρκα εκτιμά ότι όλα τα αυτοκίνητα που θα κατασκευάσει μέσα στο επόμενο έτος θα γίνουν sold out.

Όπλο η τιμή

Οι προ-παραγγελίες για το νέο Slate Truck έχουν ξεπεράσει τις 150.000, γιατί το μοντέλο έχει μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό του. Η τιμή του αναμένεται να κυμαίνεται γύρω στα 25.000 δολάρια (21.200 ευρώ), νούμερο που θα το καταστήσει ένα από τα φθηνότερα ηλεκτρικά pick-up στις ΗΠΑ.

Η παραγωγή των πρώτων αυτοκινήτων θα γίνει προς τα τέλη του επόμενου έτους, και μέχρι το 2027 η Slate θεωρεί ότι θα μπορεί να κατασκευάζει περίπου 150.000 αυτοκίνητα το χρόνο.

Χωρίς αυτόνομα συστήματα οδήγησης

Πάντως, ενώ πολλές εταιρείες -ειδικά αυτές που κατασκευάζουν ηλεκτρικά οχήματα- ανακοινώνουν πως αναπτύσσουν αυτόνομα συστήματα οδήγησης, ο CEO Chris Barman, απαντώντας σε ερώτηση που του τέθηκε, δήλωσε ξεκάθαρα πως το Slate Truck δεν θα διαθέτει προηγμένα συστήματα που θα μειώνουν τον φόρτο του οδηγού.

Αυτό φημολείται πως ήταν μια απόφαση της εταιρείας, ώστε να κρατήσει χαμηλά την τιμή του σε μια περίοδο κατά την οποία αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Ford, η Ram και η Tesla βλέπουν τις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών pick-up να μένουν στάσιμες.