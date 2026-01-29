Υβριδικό το επόμενο Skoda Karoq

Το επόμενο Skoda Karoq αναμένεται να λάβει υβριδικό κινητήριο σύνολο, το οποίο θα εναρμονίζεται με τους νέους κανονισμούς ρύπων και θα το κάνει πιο ανταγωνιστικό στην απαιτητική κατηγορία των οικογενειακών SUV.

Μια νέα γενιά του Skoda Karoq φαίνεται πως βρίσκεται καθ’ οδόν, επιβεβαιώνοντας τη πρόθεση της τσεχικής μάρκας να διατηρήσει, για όσο το δυνατόν περισσότερο χρονικό διάστημα, ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο μοντέλων που θα περιλαμβάνει τόσο αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και όσο και ηλεκτρικά.

Παρότι η αυτοκινητοβιομηχανία βαδίζει ολοένα και ταχύτερα προς τον εξηλεκτρισμό, η Skoda δείχνει αποφασισμένη να προσφέρει στους πελάτες της επιλογές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Θετική η εμπορική του πορεία το 2025

Το Karoq παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2017 και, μέχρι σήμερα, δεν έχει λάβει διάδοχο. Ωστόσο, η εμπορική του πορεία μόνο στάσιμη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Αντιθέτως, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της Skoda παγκοσμίως, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τις 100.000 μονάδες μόνο μέσα στο 2025. Σε μια κατηγορία, όμως, που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική, η ανάγκη για ένα νέο Karoq γίνεται ολοένα και πιο εμφανής.

Πάνω στη MQB πλατφόρμα

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το Karoq επόμενης γενιάς αναμένεται να βασιστεί στο δάπεδο MQΒ, πάνω στο οποίο έχουν βασιστεί τα Skoda Kodiaq και Superb. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Klaus Zellmer Jahn, στέλεχος της Skoda, «η MQB παραμένει μια φανταστική πλατφόρμα» προσθέτοντας ότι δεν διαφαίνεται, προς το παρόν, κάποια σαφώς ανώτερη λύση για τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Με το υβριδικό σύστημα του νέου VW T-Roc

Καθοριστικό ρόλο στη νέα γενιά του Karoq θα διαδραματίσει η υβριδική τεχνολογία. Η πλατφόρμα MQB έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό και όλα δείχνουν πως το νέο μοντέλο θα υιοθετήσει το ολοκαίνουργιο υβριδικό σύνολο που η Volkswagen προγραμματίζει να λανσάρει στο δεύτερης γενιάς T-Roc.

Πρόκειται για μια κίνηση που θα επιτρέψει στο Karoq να εναρμονιστεί με τους νέους κανονισμούς ρύπων και να προσφέρει σε όσους το επιλέξουν καλύτερη οικονομία καυσίμου, χωρίς να χρειαστεί να γίνει κάποιος συμβιβασμός σε χώρους και πρακτικότητα, στοιχεία που έχουν καθιερώσει το Karoq στην αγορά.

Η τελική απόφαση για μια νέα γενιά Karoo εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επερχόμενοι κανονισμοί για τις εκπομπές CO₂ και το τι ακριβώς θα ισχύσει μετά το 2035 αποτελούν κρίσιμο παράγοντα. Όπως τόνισε ο Jahn, οι νέοι αυτοί κανόνες θα καθορίσουν το ύψος των επενδύσεων που θα κατευθυνθούν προς την ανάπτυξη μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.