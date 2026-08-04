FRAUSCHER × PORSCHE 790 SPECTRE: Porsche Macan εν πλω

Με μπαταρία 100 kWh, ηλεκτροκινητήρα 400 kW και αρχιτεκτονική 800 Volt από την Porsche Macan Turbo, το Frauscher x Porsche 790 Spectre μεταφέρει την ηλεκτρική τεχνολογία υψηλών επιδόσεων της Porsche στο νερό.

Η συνεργασία της Porsche µε την αυστριακή Frauscher ξεκίνησε µε το 850 Fantom Air, το οποίο πέρασε από το πρώτο πρωτότυπο στην περιορισµένη παραγωγή µέσα σε δύο χρόνια. Η ανταπόκριση οδήγησε στην κατασκευή 25 σκαφών και άνοιξε τον δρόµο για το επόµενο, πιο ολοκληρωµένο βήµα, το 790 Spectre. Αυτή τη φορά, η Frauscher εξέλιξε εξαρχής ένα νέο σκαρί γύρω από την µπαταρία και τη µονάδα κίνησης. Με µήκος 7,97 µ., το 790 Spectre είναι µικρότερο, ελαφρύτερο και στενότερο από το Fantom, µε χαρακτηριστικά που ευνοούν την ευελιξία και την αποδοτικότητα.

Η µετάβαση από τον δρόµο στο νερό, όπως ήταν αναµενόµενο, έθεσε σηµαντικές τεχνικές απαιτήσεις. Σε ένα αυτοκίνητο, το φορτίο του κινητήρα µεταβάλλεται διαρκώς, ενώ σε ένα σκάφος παραµένει υψηλό για πολύ µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. Χρειάστηκε, εποµένως, διαφορετική διαχείριση της ψύξης, µαζί µε ειδικές λύσεις για τους κραδασµούς, την υγρασία, το αλάτι και τη διάβρωση.

Τα πλεονεκτήµατα της ηλεκτρικής κίνησης γίνονται άµεσα αντιληπτά και στο νερό. Η µέγιστη ροπή είναι διαθέσιµη ακαριαία, η επιτάχυνση εξελίσσεται γραµµικά και η απουσία αλλαγών σχέσεων εξασφαλίζει αδιάλειπτη ώθηση. Ενδεικτικά, η τελική του ταχύτητα φτάνει τους 51 κόµβους ή τα 95 χλµ./ώρα.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η µπαταρία των 100 kWh τοποθετήθηκε χαµηλά και κεντρικά µέσα στο κύτος, επάνω σε ειδικό φέρον πλαίσιο µε χαλύβδινα συρµατόσχοινα απόσβεσης. Από την άλλη, ο σύγχρονος κινητήρας µόνιµου µαγνήτη διατήρησε βασικά ηλεκτρικά µέρη, όπως τον στάτορα και τον ρότορα, απέκτησε όµως νέο περίβληµα, κατάλληλο για χρήση στη θάλασσα. Έτσι, ενώ στην Porsche Macan περιστρέφεται µε περισσότερες από 16.000 σ.α.λ., στο σκάφος αρκούν περίπου 6.000, οπότε καταργήθηκε η εσωτερική σχέση υποπολλαπλασιασµού και η µετάδοση συνδέθηκε µε το Z-drive της προπέλας.

Η σύνδεση αυτή αποτέλεσε από µόνη της µία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις. Στα πρώτα πρωτότυπα του 850 Fantom Air χρησιµοποιήθηκε συµπλέκτης ολίσθησης, ο οποίος δεν άντεξε τη ροπή των 700 Nm και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή αποδίδεται από τον ηλεκτροκινητήρα. Έτσι, αντικαταστάθηκε από ισχυρότερο µηχανικό σύνδεσµο µε ελαστοµερές στοιχείο, ενώ προσαρµόστηκε και η καµπύλη ροπής, ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή του συστήµατος σε βάθος χρόνου.

Ακόµη πιο σύνθετη αποδείχθηκε η ηλεκτρονική επικοινωνία. Το σύστηµα της Porsche Macan, για παράδειγµα, επιτρέπει τη φόρτιση όταν είναι ενεργοποιηµένο το χειρόφρενο, ενώ παρακολουθεί δεδοµένα όπως η ταχύτητα των τροχών και η λειτουργία του ESP. Σε ένα σκάφος, αυτά τα σήµατα απουσιάζουν. Η Porsche Engineering δηµιούργησε ειδική µονάδα ελέγχου, που προσοµοιώνει τις απαραίτητες πληροφορίες και επιτρέπει στα εξαρτήµατα να συνεργάζονται σαν να βρίσκονταν ακόµη στο αυτοκίνητο.

Ανάλογη προσαρµογή χρειάστηκε και η καλωδίωση. Το κύκλωµα χαµηλής τάσης σχεδιάστηκε σχεδόν από την αρχή, µε διαφορετικές διατοµές και πρόσθετη προστασία, ενώ τα καλώδια υψηλής τάσης επιµηκύνθηκαν και απέκτησαν τροποποιηµένη υποδοχή φόρτισης. Όλα τα εξαρτήµατα έπρεπε επίσης να πιστοποιηθούν για χρήση στη θάλασσα. Η τελική διάταξη χωρίζεται σε δύο βασικές µονάδες, µία για την κίνηση, την ψύξη και τα ηλεκτρονικά ελέγχου και µία για την µπαταρία µε το πλαίσιο στήριξής της. Έτσι, το σύστηµα µπορεί να εγκατασταθεί ευκολότερα και σε άλλα σκάφη.

PORSCHE ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ

Στο 790 Spectre, η τεχνική συγγένεια έχει και προσεγµένη αισθητική. Το κουµπί εκκίνησης βρίσκεται αριστερά από το τιµόνι, τα πέντε στρογγυλά όργανα χρησιµοποιούν γνώριµα γραφικά και τα εµπρός καθίσµατα φέρουν το έµβληµα της Porsche. Η απόχρωση µπορεί να επιλεγεί µέσα από το πρόγραµµα Paint to Sample και εφαρµόζεται στο ναυπηγείο σε έντεκα στρώσεις.

Η ανταλλαγή ιδεών ωστόσο λειτουργεί και αντίστροφα. Η Macan Turbo Concept Lago, που δηµιουργήθηκε για να συνοδεύσει την πρεµιέρα του σκάφους, απέκτησε επενδύσεις από ξύλο τικ στους χώρους αποσκευών και στις πόρτες, επένδυση καθισµάτων από ύφασµα κατάλληλο για χρήση σε σκάφη και µια πυξίδα αντί του Sport Chrono. Ακόµη και τα κλειδιά αυτοκινήτου και σκάφους είναι ίδια.

Και κάπως έτσι, η Porsche Macan απέκτησε προπέλα.