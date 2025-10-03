AMG GT XX Concept: Ready Player One

Δεν είναι κάποια sci-fi ταινία του Σπίλμπεργκ, αλλά η είσοδος της AMG στα ηλεκτρικά οχήματα με ένα τετράπορτο dream car. Προς το παρόν είναι ένα λειτουργικό πρωτότυπο, με πλήθος νέων τεχνολογιών, που δεν θα αργήσει όμως να μπει στην παραγωγή.

Κείμενο: Σωτήρης Τσαντίλης

Φωτογραφίες: AMG

Δεκαπέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Mercedes και κατ’ επέκταση η AMG αποφάσισαν να ασχοληθούν σοβαρά με τη δημιουργία ενός σπορ ηλεκτρικού οχήματος. Βασιζόταν στην περίφημη SLS,όπου ο κωδικός E-Cell σήμαινε ότι τη θέση του θερμικού 6λιτρου V8 είχαν πάρει τέσσερις (!) ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης 533 ίππων, ενώ μέσα στο κεντρικό τούνελ «ασφυκτιούσε» η μπαταρία.

Μπορεί η αυτονομία να ήταν αστεία σε γρήγορο ρυθμό, όταν όμως έτυχε να την οδηγήσουμε μερικά χρόνια αργότερα στο περιθώριο του Silvretta Classic Rally, η αίσθηση για τα δεδομένα μιας pre-electric εποχής, ήταν απλά ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΗ. Χρονικό άλμα στο σήμερα για χάρη της AMG που επιστρέφει δριμύτερη.

Ο γλωσσοδέτης, το πανηγύρι και ο πρωταγωνιστής

Το να προσπαθείς να προφέρεις σωστά την πόλη Affalterbach όπου βρίσκονται τα κεντρικά της AMG λίγο έξω από την Στουτγάρδη, είναι μάταιο. Γι’ αυτό και οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης θέλησαν να ελαφρύνουν το κλίμα παραφράζοντας για την περίσταση, το Affalterbach, σε A-faster-bach.

Μάλιστα, αυτό που θεωρούσαμε ότι θα είναι μία παρουσίαση σαν όλες τις άλλες, τελικά εξελίχθηκε σε ένα πρώτης τάξεως πανηγύρι με κυριολεκτικά χιλιάδες συμμετέχοντες. Προσκεκλημένοι ήταν όλοι οι εργαζόμενοι των εγκαταστάσεων, αλλά και πλήθος από celebrities και influencers.

O πρωταγωνιστής , η AMG GT XX

Όλα αυτά όμως δεν ήταν παρά ένα υποστηρικτικό show για τον πραγματικό πρωταγωνιστή. Αυτός δεν ήταν άλλος από το Concept AMG GT XX, που λες και δεν ξεχώριζε έτσι κι αλλιώς, ήταν και βαμμένο σε πορτοκαλί απόχρωση Sunset Beam.

Δεν πρόκειται για μια σχεδιαστική σπουδή, αλλά για ένα πρωτότυπο που αποτελεί τον προπομπό του μοντέλου παραγωγής που αναμένεται να ακολουθήσει την επόμενη χρονιά. Το Concept AMG GT XX βασίζεται στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα AMG EA, με το αμάξωμά του να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, χάλυβα και σύνθετα υλικά.

Το πρώτο σοκ έρχεται από τα νούμερα, καθώς ο πήχης της απόδοσης τοποθετήθηκε στα 1.000 kW, ήτοι 1.360 ίπποι. Η τελική του ταχύτητα ανέρχεται σε 360 χλμ./ώρα, νούμερο εφάμιλλο του ρεκόρ που έχει γίνει από μονοθέσιο της Formula 1, ενώ εξίσου συνταρακτική αναμένεται να είναι η τιμή για την επιτάχυνση από στάση.

Αυτό όμως δεν είναι παρά μόνο η κορυφή ενός τεχνολογικού παγόβουνου, με προηγμένες λύσεις σε τομείς όπως η μονάδα κίνησης, η μπαταρία και η αεροδυναμική.

Υπάρχουν τρεις ηλεκτροκινητήρες, ένας για τον μπροστινό άξονα και δύο για τον πίσω, που κατασκευάζονται σε συνεργασία με την YASA και είναι τεχνολογίας axial flux (αξονικής ροής, όπου η ροή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι παράλληλη με τον άξονα περιστροφής).

Σε αντίθεση με τους ηλεκτροκινητήρες radial flux (ακτινικής ροής) που συναντάμε στα περισσότερα αυτοκίνητα παραγωγής, ο κινητήρας της YASA έχει το 1/3 του όγκου και του βάρους, παράγοντας τη διπλάσια ροπή και την τριπλάσια ισχύ.

Η μπαταρία χημικής σύστασης NCMA (νικελίου, κοβαλτίου, μαγγανίου, αλουμινίου) έχει πολύ υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και λειτουργεί σε τάση άνω των 800 Volt.

Αποτελείται από κυλινδρικά στοιχεία με πιο μακρόστενη διαμόρφωση, προκειμένου ο λεπτός πυρήνας τους να συνεργάζεται αποτελεσματικότερα με το σύστημα ψύξης/θέρμανσης.

Χρειάστηκε να εξελιχθεί ένα προηγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης για την ομοιόμορφη ψύξη όλων των στοιχείων ξεχωριστά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η σταθερή παροχή ενέργειας ανεξαρτήτως συνθηκών λειτουργίας και περιβάλλοντος.

Αν οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές, τι να πει κανείς για τις δυνατότητες φόρτισης, καθώς ο ανεφοδιασμός παραπέμπει σε κλασική αντλία καυσίμου. Κάτι που σημαίνει ότι η μπαταρία μπορεί να φορτίσει με ισχύ άνω των 850 kW, εξασφαλίζοντας 400 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 5 λεπτά φόρτισης, ενώ οι ακόμα πιο βιαστικοί, θα χρειαστούν μόλις 58 δλ. για 100 χλμ. αυτονομίας.

Βέβαια κάτι τέτοιο προϋποθέτει νέους, πανίσχυρους φορτιστές, οι οποίοι σχεδιάστηκαν από την Mercedes-Benz σε συνεργασία με την Alpitronic και αναμένεται να έχουν αναπτυχθεί σε ένα ευρύ παγκόσμιο δίκτυο, μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Το τετράθυρο αμάξωμα του Concept AMG GT XX έχει μήκος 5.204 χλστ., με το πλάτος να αγγίζει τα 2 μ., όταν το ύψος του είναι μόλις 1.317 χλστ., δίνοντας έτσι το στίγμα της σχεδιαστικής φιλοσοφίας, που βασίζεται στην περίφημη μάσκα panamericana, με τις κάθετες γρίλιες.

Ο συντελεστής οπισθέλκουσας είναι μόλις 0,198 και για να επιτευχθεί το συγκεκριμένο νούμερο υιοθετήθηκαν διαφορές αεροδυναμικές λύσεις, όπως ειδικά σχεδιασμένο πάτωμα για να δημιουργεί το φαινόμενο Venturi (μειώνει την άντωση στο πίσω μέρος χωρίς να έχει την ανάγκη κάποιας τεράστιας αεροτομής).

Στη βάση του έντονα κεκλιμένου παρμπρίζ βρίσκονται δύο αεραγωγοί διπλής εξόδου, εμπνευσμένοι από τη Formula 1, που διαχειρίζονται τη θερμότητα από τα μπροστινά ψυγεία και μειώνουν την εμπρόσθια άντωση. Αν ψάχνετε για ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα, το Concept XX δεν αναλώνεται μόνο στα συνηθισμένα (αεροκουρτίνες και αερόφρενα) αλλά βάζει στο παιχνίδι και τους τροχούς των 21 ιντσών.

Τα καπάκια που καλύπτουν τις πέντε λεπτές ακτίνες, μπορούν να μετακινούνται προς τα έξω για απαγωγή της θερμότητας από τα φρένα και κατόπιν να κλείνουν για μικρότερη αντίσταση. Η ενέργεια για τη λειτουργία τους παράγεται από μια μικρή γεννήτρια στην πλήμνη κάθε τροχού, ενώ επικοινωνούν με τη μονάδα ελέγχου μέσω Bluetooth.

Στις εξωτερικές λεπτομέρειες θα σημειώσουμε: την ειδική χρωστική ουσία πάνω από τα μαρσπιέ η οποία μπορεί να εκπέμψει φως αν συνδεθεί σε μια εναλλασσόμενη πηγή ρεύματος, την απουσία του πίσω παρμπρίζ και τα κυκλικά πίσω φώτα με τη φωτιζόμενη MBUX Fluid Light Panel ανάμεσα τους.

Το εσωτερικό είναι λιτό και θυμίζει φυσικά αγωνιστικό αυτοκίνητο, με το μαύρο χρώμα να παραπέμπει στην υφή και την απόχρωση του μπλοκ ενός κινητήρα.

Το ταμπλό αποτελεί δομικό στοιχείο του αμαξώματος και φιλοξενεί τον πίνακα οργάνων και την 14άρα οθόνη του infotainment που είναι στραμμένη προς τον οδηγό, ενώ στην κεντρική κονσόλα, τα λεπτά φωτιζόμενα πορτοκαλί στοιχεία, παραπέμπουν σε καλώδια ρεύματος υψηλής τάσης. Τα carbon bucket καθίσματα δεν μετακινούνται, αλλά διαθέτουν μαξιλαράκια τρισδιάστατης εκτύπωσης, με βάση τον σωματότυπο του υποψήφιου ιδιοκτήτη.

Εάν, λοιπόν, πριν από 15 χρόνια η SLS έριξε μια φευγαλέα ματιά στο μέλλον, το οποίο σήμερα υλοποιεί το concept GT XX, τότε μάλλον ούτε ο πιο ευφάνταστος μελλοντολόγος δεν μπορεί να περιγράψει αυτό που έχουμε να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια.

Ήδη έχει αρχίσει να γράφει ιστορία, αγού ε χρυσά γράμματα έγραψε η πρωτότυπη Mercedes-AMG GT XX το όνομά της στη Βίβλο της αυτοκίνησης, καταρρίπτοντας συνολικά 25 ρεκόρ στην πίστα δοκιμών του Nardo, στην Ιταλία. Ο προάγγελος της αμιγώς ηλεκτρικής μπερλίνας που ετοιμάζει η μάρκα από τη Στουτγάρδη κατάφερε να διανύσει 5.479 χλμ. μέσα 24 ώρες, καταρρίπτοντας κατά 1.518 χλμ. το προηγούμενο ρεκόρ.