Αντιγράψτε τα χθες: Τα άγνωστα συστήματα που θέλουμε να δούμε σε όλα τα αυτοκίνητα

Καθώς η πολυπλοκότητα στα σύγχρονα αυτοκίνητα συνεχώς αυξάνεται, η ανάγκη για λύσεις που διευκολύνουν το έργο του οδηγού και απλοποιούν διαδικασίες, είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ.

Ανακαλύψαμε μερικές από αυτές και σας τις παρουσιάζουμε, με επίκληση προς τους κατασκευαστές, να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση και αντικείμενο άμεσης αντιγραφής.

Το μπλε ταχύμετρο της Stellantis

Στα σύγχρονα υβριδικά αυτοκίνητα (full hybrid, plug in hybrid), το κρίσιμο στοιχείο, έχει να κάνει με την μεγιστοποίηση της διάρκειας που το όχημα κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, ούτως ώστε να μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου. Συνήθως αυτό αποτυπώνεται με την ένδειξη EV που ανάβει στο ταμπλό, επιβεβαιώνοντας την προσπάθεια οικονομικής οδήγησης.

Τις περισσότερες φορές όμως το μέγεθος της είναι όσο το νύχι του μικρού δακτύλου, κάτι που την κάνει δυσανάγνωστη. Εναλλακτικά ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μία απεικόνιση στο (παραμετροποιήσιμο όταν υπάρχει) ταμπλό, που δείχνει το διάγραμμα ροής ενέργειας, αλλά πολλές φορές αυτή καταλαμβάνει τον χώρο άλλων σημαντικών ενδείξεων.

Το πιο εύκολο και πρακτικό τέχνασμα, το συναντήσαμε σε μοντέλα του ομίλου Stellantis (DS, Peugeot, Citroen, Jeep), όπου η ένδειξη της ταχύτητας, που συνήθως είναι λευκή, αποκτάει μπλε χρώμα όταν το αυτοκίνητο κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, διευκολύνοντας έτσι τον οδηγό.

Η ανάκτηση ενέργειας της Hyundai

Όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, θεωρούμε ότι το σύστημα ανάκτησης είναι αναπόσπαστο στοιχείο σε κάθε εξηλεκτρισμένο (full hybrid, plug in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό) αυτοκίνητο. Πρέπει να υπάρχουν αρκετές διαβαθμίσεις στην ένταση της ανάκτησης και ο οδηγός να έχει την επιλογή και να αποφασίζει κατά περίπτωση.

Το καλύτερο σύστημα έχουμε συναντήσει στην Hyundai, όπου μέσω των paddles στο τιμόνι, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τρεις βαθμίδες για κανονικό και άλλες τόσες για το αυτόματο πρόγραμμα λειτουργίας, ενώ υπάρχει και λειτουργία one pedal.

Ακόμα πάντως και αν κάποιοι κατασκευαστές δεν θέλουν όλες αυτές τις επιλογές και τα paddles στο τιμόνι, τότε θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει ένα εύχρηστο σύστημα one pedal. Ουσιαστικά δεν χρειάζεται να πατάς φρένο μιας και η επιβράδυνση είναι ανάλογη με την απελευθέρωση του δεξιού πεντάλ. Ενδείκνυται για αστική χρήση (χαμηλές ταχύτητες και συχνά σταμάτα-ξεκίνα), ενώ αρέσει σε πολλούς οδηγούς γιατί συμβάλλει και στην ενεργητική ασφάλεια (βελτιώνει τον χρόνο αντίδρασης σε ένα απότομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης).

Θεωρούμε ότι και πάλι ο οδηγός πρέπει να έχει την επιλογή του πότε θα το χρησιμοποιήσει (όχι δηλαδή όπως συμβαίνει με τα Tesla) και ένας εύκολος τρόπος είναι μέσω της λειτουργίας Β από τον επιλογέα του κιβωτίου (να σημειώσουμε εδώ ότι η αντίστοιχη λειτουργία Β στα κιβώτια των υβριδικών Toyota αφορά στο φρένο του κινητήρα σε μία παρατεταμένη κατωφέρεια και όχι στην ανάκτηση).

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Με τις νέες διατάξεις του ΚΟΚ, πρέπει να έχεις το νου σου διαρκώς στο ταχύμετρο, αφού μία μικρή παρασπονδία μπορεί να κοστίζει, πόσω μάλλον μία … γενναία υπέρβαση.

Στην σουίτα των σύγχρονων συστημάτων ADAS για την υποβοήθηση του οδηγού, είναι στάνταρ το σύστημα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας. Συνήθως συνυπάρχει με ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα, το οποίο είναι τόσο διακριτικό, όσο και ένας συναγερμός πυρηνικής καταστροφής. Το αποτέλεσμα είναι να θέλεις να το απενεργοποιήσεις, βγάζοντας εκτός και την εκάστοτε ένδειξη της πινακίδας ορίου ταχύτητας.

Όπως έχουμε δει σε ορισμένους κατασκευαστές, αυτά τα δύο στοιχεία μπορούν να απενεργοποιούνται χωριστά, ούτως ώστε να έχεις ήσυχο το κεφάλι σου (ένα λιγότερο έντονο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα είναι πάντοτε καλοδεχούμενο), αλλά να μπορείς να βλέπει ανά πάσα στιγμή το εκάστοτε όριο.

Αυτό θα πρέπει να φαίνεται στον πίνακα οργάνων (ευδιάκριτα και όχι πάλι σε μέγεθος νυχιού) ή ακόμα καλύτερα σε ένα απλοποιημένο head up display (το οποίο επίσης τείνει να γίνεται ολοένα και πιο μεγάλο και μπουκωμένο με κάθε λογής ενδείξεων).

Μία πολύ πρακτική προσέγγιση είναι αυτή των BMW και Mazda, όπου μία κόκκινη μπάρα απεικονίζει σχηματικά στο ταχύμετρο την απόκλιση μεταξύ ορίου και στιγμιαίας ταχύτητας.

Η, My Perso, λειτουργία των Renault/Dacia

Καθώς η σουίτα των συστημάτων υποβοήθησης εμπλουτίζεται ολοένα και περισσότερο, το ίδιο ισχύει και για τις διάφορες ειδοποιήσεις, οι οποίες πολλές φορές συναγωνίζονται για το πιο θα έχει την εκνευριστικότερη ηχητική χροιά.

Προσπαθείς πολλές φορές να απενεργοποιήσεις κάποια από αυτά τα συστήματα, αλλά οι κατασκευαστές έχουν φροντίσει να μην είναι και το ευκολότερο πράγμα, κάτι που συνεπάγεται την απόσπαση της προσοχής. Ούτε μπορείς κάθε φορά πριν ξεκινήσει το όχημα, να κάνεις ατελείωτα scroll στα διάφορα μενού της οθόνης, ως άλλος πιλότος πριν από κάθε απογείωση.

Η πλέον πρακτική λύση είναι αυτή που υπάρχει στην Renault /Dacia. Υπάρχει η λειτουργία My Perso, όπου ο οδηγός μπορεί να επιλέξει το συνδυασμό ρυθμίσεων που προτιμάει. Έτσι στην επόμενη εκκίνηση, το μόνο που χρειάζεται είναι να πιέσει τον σχετικό διακόπτη στο ταμπλό, ακόμα και εν κινήσει, χωρίς να πάρει ούτε για μία στιγμή το βλέμμα του από τον δρόμο. Παρόμοιας ευκολίας συστήματα, διαθέτει η Nissan, VW και Cupra.

Ο υπολογιστής ταξιδιού των BMW, Peugeot και VW

Είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ο οδηγός θα πρέπει να έχει μία σαφή εικόνα της κατανάλωσης και ιδανικά όλων των υπολοίπων παραμέτρων (διανυθείσα απόσταση, χρόνος οδήγησης, μ.ω.τ.) της διαδρομής ή του ταξιδιού, για διαφορετικά χρονικά διαστήματα (συνολικά, ημερήσια ή από επιλεγμένη στιγμή). Δεν είναι λίγες οι φορές που σε κινέζικά αυτοκίνητα, συναντάμε ορισμένες παραξενιές, όπως κατανάλωση για τα τελευταία 50 χλμ. (!) ή δυσνόητα γραφήματα.

Αντίθετα οι πρακτικές των BMW, VW και Peugeot (αλλά και Stellantis γενικότερα) αποδεικνύονται πολύ πιο εύκολες και κατανοητές, δίνοντας ανά πάσα στιγμή μία εμπεριστατωμένη εικόνα για διάφορες αποστάσεις (συνολική, μερική, από ανεφοδιασμό και από εκκίνηση).

Κάνοντας στην άκρη τον επιλογέα

Καθώς τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα κιβώτια καθιερώνονται ολοένα και περισσότερο, δεν υπάρχει πια λόγος ύπαρξης του κλασικού ογκώδους επιλογέα στην κεντρική κονσόλα. Ένα περιστροφικό χειριστήριο στην κολώνα του τιμονιού (βλέπε VW) ή ένας διακόπτης στο ταμπλό (βλέπε BYD), απελευθερώνει πολύτιμο χώρο.

Αεραγωγοί και για το τηλέφωνο

Επιφάνειες επαγωγικής φόρτισης υπάρχουν πια σε ολοένα και περισσότερα αυτοκίνητα και οι οδηγοί το προτιμούν από τα διάφορα καλώδια. Τους καλοκαιρινούς μήνες όμως τα τηλέφωνα πολλές φορές ανεβάζουν θερμοκρασία, ειδικά εάν πρέπει να εκτελούν παράλληλες λειτουργίες (όπως η πλοήγηση και η αναπαραγωγή ήχου). Σε ακραίες συνθήκες εισέρχονται σε safe mode, λόγω υπερθέρμανσης. Για αυτό και ορισμένες τέτοιες επιφάνειες διαθέτουν μία υποτυπώδη δυνατότητα ψύξης.

Υπάρχουν όμως και η απλούστερη λύση, όπως στις περιπτώσεις των Deepal S07 ή BYD Dolphin Surf, όπου οι αεραγωγοί του συστήματος κλιματισμού βρίσκονται ακριβώς πίσω από την επιφάνεια επαγωγικής φόρτισης. Έτσι δεν έχεις παρά να ακουμπήσεις όρθιο το τηλέφωνο για λίγο εμπρός από τους αεραγωγούς του κλιματισμού, κάτι που σε πολύ λίγο χρόνο μειώνει δραστικά την θερμοκρασία.

Παραμετροποιήσιμος πίνακας οργάνων

Με την καθιέρωση των ψηφιακών απεικονίσεων, τις περισσότερες φορές ο πίνακας οργάνων είναι μία ψηφιακή οθόνη, η οποία πολλές φορές διαθέτει δυνατότητα προσαρμογής στις προτιμήσεις του οδηγού.

Τις περισσότερες φορές οι επεμβάσεις είναι προκαθορισμένες (συνήθως ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης) και περιορίζονται στα χρώματα και την διάταξη των ενδείξεων. Μία πλούσια γκάμα επιλογών έχουμε συναντήσει σε μοντέλα της Cupra, που γίνεται πολύ εύκολα από ένα πλήκτρο στο τιμόνι και ανεξάρτητα από το εκάστοτε πρόγραμμα οδήγησης.

Ιδιαίτερη εντύπωση μας είχαν κάνει οι σπορ απεικονίσεις σε μεγάλα μοντέλα της Audi, καθώς και η ρετρό επιλογή στην τελευταία γενιά της Ford Mustang.

Μία νέα προσέγγιση σε σχέση με την διπλή οθόνη σε μία ενιαία επίπεδη επιφάνεια που έχει καθιερωθεί πλέον στα περισσότερα αυτοκίνητα, είναι αυτή της BMW Neue Klasse, και του panoramic vision, που είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε στην πρόσφατη γνωριμία της νέας BMW iX3.

Ουσιαστικά όλος ο χειρισμός γίνεται από την κεντρική οθόνη αφής, με την χαρακτηριστική κλίση προς τον οδηγό, ενώ ο πίνακας οργάνων, είναι μία μακρόστενη λωρίδα αντανακλαστικής προβολής που καλύπτει ολόκληρη την βάση του παρμπρίζ, φθάνοντας σε μήκος τα 1,1 μ., δημιουργώντας ένα τρισδιάστατο εφέ για τον οδηγό και τους επιβάτες

Το αποτέλεσμα είναι τόσο ευανάγνωστο, που πραγματικά σχεδόν καθιστά περιττή την χρήση του head up display, το οποίο πάντως συνεχίζει να υπάρχει.

Εκτός από ευανάγνωστο, το panoramic iDrive είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο, αφού ο οδηγός μπορεί πολύ εύκολα να επιλέξει τι θα προβάλλεται στις έξι ενότητες, που εκτείνονται προς τα δεξιά, μιας και αυτή που βρίσκεται εμπρός από τον οδηγό απεικονίζει τις βασικές πληροφορίες οδήγησης.