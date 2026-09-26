Γιατί η Ferrari έχει ένα άλογο στο σήμα της;

Το λογότυπο της Ferrari έχει εξελιχθεί μέσα από διακριτικές αλλαγές και βελτιώσεις, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτη τη βασική του ταυτότητα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σήματα στην ιστορία της αυτοκίνησης είναι αδιαμφισβήτητα αυτό της Ferrari. Εξίσου εντυπωσιακή είναι όμως και η ιστορία πίσω από το σήμα.

Το λογότυπο της Ferrari προέρχεται από τον πιλότο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου Francesco Baracca, ο οποίος χρησιμοποιούσε ένα μαύρο άλογο που καλπάζει ως προσωπικό έμβλημα στο αεροσκάφος του.

Είχε ζωγραφίσει το σύμβολο πάνω στο αεροπλάνο του, όπου συνδέθηκε στενά με τις νίκες και τη φήμη του.

Οι θεωρίες

Υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες θεωρίες σχετικά με την προέλευση του συμβόλου του Baracca. Μία θεωρία υποστηρίζει ότι ήταν εμπνευσμένο από το έμβλημα ενός Γερμανού πιλότου από τη Στουτγγάρδη.

Ένα δεύτερο σενάριο κάνει λόγο για τη σύνδεσή του με το παρελθόν του Baracca στο ιππικό. Μια ακόμη εκδοχή, παρουσιάζει το σήμα ως ένα προσωπικό σύμβολο που συνδεόταν με την οικογένειά του. Και ένα τέταρτο σενάριο, αποδίδει την προέλευσή του σε έμβλημα του 17ου αιώνα του Δούκα της Σαβοΐας.

Μετά τον θάνατο του Baracca το 1918, το σύμβολο παρέμεινε στην ιταλική κουλτούρα, προτού γίνει το χαρακτηριστικό έμβλημα της Ferrari στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Πώς ο Enzo Ferrari υιοθέτησε το άλογο που καλπάζει

Το 1923, ο Enzo Ferrari συνάντησε τους γονείς του Francesco Baracca, μεταξύ των οποίων και την κόμισσα Paolina Baracca, μετά από έναν αγώνα στη Ραβέννα.

Εκείνη του πρότεινε να χρησιμοποιήσει το έμβλημα του γιου της στα αυτοκίνητά του. Ο Ferrari είδε σε αυτό κάτι περισσότερο από ένα σύμβολο καλής τύχης -είδε ένα σύμβολο με ιστορία.

Ο Ferrari το έκανε δικό του χάρη στο κίτρινο φόντο για τη Modena, τα αρχικά «SF» για τη Scuderia Ferrari, καθώς και μια λωρίδα με τα χρώματα της ιταλικής σημαίας στο επάνω μέρος

Αυτά τα στοιχεία δημιούργησαν το λογότυπο της Ferrari όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Το λογότυπο της Ferrari έχει εξελιχθεί μέσα από διακριτικές αλλαγές και βελτιώσεις, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτη τη βασική του ταυτότητα. Παρά τις δεκαετίες εξέλιξης το άλογο που καλπάζει παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα στην ιστορία της αυτοκίνησης.