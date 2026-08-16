Γιατί πολλά αυτοκίνητα της δεκαετίας του ’70 είχαν τεράστιους προφυλακτήρες

Ο αρχικός στόχος ήταν η μείωση των ζημιών και η εξοικονόμηση κόστους για τους καταναλωτές.

Ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετώπισαν τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 ήταν να συρρικνώσουν τα αυτοκίνητά τους — που σήμαινε ότι χρειάζονταν λιγότερη βενζίνη για να κινηθούν. Αλλά ένα χαρακτηριστικό των οχημάτων στην πραγματικότητα μεγάλωσε σε μέγεθος.

Ξεκινώντας από το 1973, τα αυτοκίνητα άρχισαν να βγάζουν τεράστιους προφυλακτήρες μπροστά και πίσω, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες αγωνίζονταν να ανταποκριθούν σε ένα νέο πρότυπο ασφαλείας, σύμφωνα με το Jalopnik.

Ο αρχικός στόχος ήταν η μείωση των ζημιών και η εξοικονόμηση κόστους για τους καταναλωτές, καθώς και η προστασία των εξαρτημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Η νέα προσέγγιση στους προφυλακτήρες έκανε τη δουλειά της, τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μείωσε τη συχνότητα των ζημιών που προκαλούνται από συγκρούσεις χαμηλής ταχύτητας κατά 20% έως 30%.

Τι απαιτούσαν τα πρότυπα προφυλακτήρων του 1973 και του 1974

Το αρχικό πρότυπο για τους προφυλακτήρες στις ΗΠΑ, από τον Σεπτέμβριο του 1972, ήταν η εξωτερική προστασία. Έπρεπε να αντέχουν σε συγκρούσεις με τον μπροστινό προφυλακτήρα στα 8 χλμ/ώρα και σε συγκρούσεις με τον πίσω προφυλακτήρα στα 4,5 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα περιορισμένες ζημιές.

Αυτό δεν οριζόταν συγκεκριμένα, αλλά το πρότυπο έδινε ορισμένα παραδείγματα: οι προβολείς έπρεπε να παραμένουν άθικτοι, οι πόρτες, το πορτμπαγκάζ και το καπό έπρεπε να λειτουργούν και δεν έπρεπε να υπάρχουν διαρροές ή ζημιές στο αυτοκίνητο.

Το επόμενο έτος έφερε αύξηση στα 8 χλμ/ώρα για τις οπίσθιες συγκρούσεις, οι οποίες έπρεπε να μετρηθούν τόσο με δοκιμές σταθερού φράγματος όσο και με αξιολογήσεις όπου το όχημα χτυπήθηκε από μια συσκευή που έμοιαζε με εκκρεμές.

Με πληροφορίες από Jalopnik