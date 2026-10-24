H ιστορία πίσω από το αστέρι της Mercedes

Μετά τη συγχώνευση της Daimler-Motoren-Gesellschaft με την Benz & Cie., δημιουργήθηκε το 1926 ένα εμπορικό σήμα που τόνιζε την ένωση των δύο εταιρειών.

Οι ιστορίες του αστεριού της Mercedes και του δάφνινου στεφανιού ξεκίνησαν –εντελώς ανεξάρτητα η μία από την άλλη– 17 χρόνια πριν από τη συγχώνευση: στις 6 Αυγούστου 1909, η Benz & Cie. υπέβαλε αίτηση για την καταχώριση της ονομασίας «Benz», περιβαλλόμενης από ένα δάφνινο στεφάνι, ως εμπορικού σήματος στο Αυτοκρατορικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών.

Το σύμβολο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων στις 10 Οκτωβρίου 1910. Η Daimler-Motoren-Gesellschaft είχε ήδη υποβάλει αίτηση για τη νομική προστασία του αστεριού της Mercedes-Benz στις 24 Ιουνίου 1909. Η καταχώριση στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1911.

Εκ των υστέρων, το γεγονός ότι και οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες καταχώρισαν τα νέα εμπορικά τους σήματα το καλοκαίρι του 1909 μοιάζει να αντικατοπτρίζει τα γεγονότα του 1886, όταν ο Gottlieb Daimler και ο Carl Benz εφηύραν το αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης υψηλών στροφών –χωρίς μάλιστα να γνωρίζουν ο ένας την ύπαρξη του άλλου.

Μετά τη συγχώνευση της Daimler-Motoren-Gesellschaft με την Benz & Cie., δημιουργήθηκε το 1926 ένα εμπορικό σήμα που τόνιζε την ένωση των δύο εταιρειών. Το δάφνινο στεφάνι προήλθε από το σύμβολο της Benz, ενώ το τρισκελές αστέρι από την DMG.

Από αυτά τα πρώτα βήματα εξελίχθηκε το εμπορικό σήμα της Mercedes-Benz, το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

Tι συμβολίζει το αστέρι

Η καθοριστική ιδέα προήλθε από τον Paul και τον Adolf Daimler, τους γιους του ιδρυτή της εταιρείας, ο οποίος είχε πεθάνει λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1900: προσάρμοσαν ένα τρισκελές αστέρι για να χρησιμοποιηθεί ως λογότυπο της μάρκας. Ο πατέρας τους, Gottlieb Daimler, είχε χρησιμοποιήσει ένα παρόμοιο σύμβολο για να σημειώσει το οικογενειακό σπίτι σε μια καρτ ποστάλ που απεικόνιζε μια άποψη της πόλης Deutz, την περίοδο που εργαζόταν ως τεχνικός διευθυντής της Gasmotorenfabrik Deutz. Στις 24 Ιουνίου, η DMG υπέβαλε αίτηση για τη νομική προστασία μιας γραφιστικά σχεδιασμένης εκδοχής του συμβόλου.

Συμβολίζει τη χρήση των κινητήρων της Daimler στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα.

Στα πρώτα χρόνια της εξέλιξής του, το αστέρι της Mercedes χρησιμοποιούνταν χωρίς περιμετρικό δακτύλιο. Τοποθετούνταν κυρίως στις μάσκες των αυτοκινήτων, αλλά μερικές φορές εμφανιζόταν και στα πλαϊνά των καπό των επιβατικών Mercedes, συχνά σε συνδυασμό με την επιγραφή «Mercedes».