Η διαφήμιση για το Peugeot 206 που έσπασε τα ταμεία (+video)

Η διαφήμιση για το Peugeot 206 βραβεύτηκε πολλάκις και έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη όσων είχαν την ευκαιρία να την δουν στις οθόνες τους.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Peugeot προσέφερε στο κοινό ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά σποτ στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Η διαφήμιση «The Sculptor» για το Peugeot 206, που προβλήθηκε πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια, κατάφερε να ξεφύγει από τα στερεότυπα, αφού αντί για γρήγορα πλάνα του οχήματος και αναλύσεις των τεχνικών του χαρακτηριστικών, η γαλλική εταιρεία επέλεξε να αφηγηθεί μια ιστορία ποντάροντας στο χιούμορ.

Το σενάριο της διαφήμισης

Η πλοκή μεταφέρει τον θεατή στην Ινδία. Πρωταγωνιστής είναι ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος κοιτάζει με έκδηλο θαυμασμό τη φωτογραφία ενός Peugeot 206 σε ένα περιοδικό. Το όνειρό του να αποκτήσει το γαλλικό μοντέλο φαίνεται ανέφικτο, όμως η επιθυμία του είναι τόσο δυνατή που τον οδηγεί σε μια σειρά από ακραίες ενέργειες.

Παίρνει το παλιό του αυτοκίνητο και αρχίζει να το μεταμορφώνει με τους πιο ανορθόδοξους τρόπους. Το τρακάρει επίτηδες στον τοίχο για να αλλάξει το σχήμα του μπροστινού μέρους, επιστρατεύει έναν ελέφαντα για να καθίσει πάνω στο καπό και εργάζεται πάνω του μέρα-νύχτα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα… παραμορφωμένο αλλά αδιαμφισβήτητα αναγνωρίσιμο ομοίωμα του 206. Το επόμενο βράδυ, ο πρωταγωνιστής κάνει τη βόλτα του στην πόλη, με το χέρι έξω από το παράθυρο και το κεφάλι ψηλά, νιώθοντας ο σπουδαιότερος οδηγός στον κόσμο.

Η διαφήμιση ουσιαστικά δεν επιχειρούσε να πείσει το κοινό με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου αλλά σκοπός της ήταν προκαλέσει στον τηλεθεατή την επιθυμία να αποκτήσει το αυτοκίνητο, παρουσιάζοντας το 206 έως ένα αντικείμενο μεγάλου πόθου.

Βραβεύτηκε πολλάκις

Η σκηνοθεσία, η εξαιρετική επιλογή της μουσικής και η ερμηνεία του πρωταγωνιστή χάρισαν στο σποτ αμέτρητα διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Χρυσού Λέοντα στις Κάννες. Πάνω από δύο δεκαετίες μετά, το «The Sculptor» παραμένει ένα διαχρονικό αριστούργημα στο είδος του.