Η μεγαλύτερη εμπορική αποτυχία της BMW έγινε συλλεκτικό διαμάντι

Η 507 ξεκίνησε από τον Max Hoffman, έναν Αυστριακής καταγωγής εισαγωγέα αυτοκινήτων, ο οποίος είχε αποκτήσει φήμη επειδή καταλάβαινε σωστά τις προτιμήσεις των Αμερικανών για τα ευρωπαϊκά σπορ αυτοκίνητα.

Μόλις 252 μονάδες της BMW 507 πουλήθηκαν ποτέ, η παραγωγή του παραλίγο να χρεοκοπήσει την εταιρεία και η Daimler-Benz έφτασε κοντά στο να απορροφήσει ό,τι είχε απομείνει.

Σήμερα, το ίδιο αυτοκίνητο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κληρονομιάς της BMW και πωλείται σε δημοπρασίες για επταψήφια ποσά.

Η 507 ξεκίνησε από τον Max Hoffman, έναν Αυστριακής καταγωγής εισαγωγέα αυτοκινήτων, ο οποίος είχε αποκτήσει φήμη επειδή καταλάβαινε σωστά τις προτιμήσεις των Αμερικανών για τα ευρωπαϊκά σπορ αυτοκίνητα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, έπεισε τη BMW ότι ένα κομψό ανοιχτό roadster θα μπορούσε να καταλάβει τη θέση ανάμεσα στη Mercedes 300SL και στις φθηνότερες βρετανικές εναλλακτικές.

Ο Hoffman υπολόγιζε ότι το αυτοκίνητο θα μπορούσε να πωλείται στις ΗΠΑ περίπου 5.000 δολάρια (1,5 εκατ. δραχμές τότε) -ανταγωνιστικό, προσιτό και δυνητικά ικανό να φτάσει σε πωλήσεις χιλιάδων μονάδων ετησίως.

Αυτό που δεν είχε υπολογίσει ήταν το κόστος της πραγματικής κατασκευής του. Ο σχεδιαστής Albrecht von Goertz δημιούργησε ένα αμάξωμα που ήταν πραγματικά πανέμορφο και ταυτόχρονα εντελώς αδύνατο να παραχθεί μαζικά με οικονομικό τρόπο.

Κάθε πάνελ έπρεπε να διαμορφώνεται χειροποίητα. Το κόστος παραγωγής αυξανόταν και, μέχρι τη στιγμή που το αυτοκίνητο έφτασε στις αμερικανικές εκθέσεις, η τιμή του είχε φτάσει περίπου τα 10.000 δολάρια (3 εκατ. δραχμές) -διπλάσια από τον στόχο του Hoffman και αντίστοιχη με εκείνη της Mercedes που υποτίθεται ότι θα ανταγωνιζόταν σε χαμηλότερη τιμή.

Στην πραγματικότητα, κόστιζε σχεδόν τα διπλάσια από μια Corvette ή μια Jaguar XK150, αν και οι σημερινές τιμές μεταπώλησης της XK150 δεν μπορούν να αγγίξουν εκείνες της 507. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση ήταν περιορισμένη και οι προσδοκίες για 5.000 πωλήσεις ετησίως γρήγορα κατέρρευσαν.

Κάτω από τα προβληματικά οικονομικά δεδομένα βρισκόταν ένας αλουμινένιος κινητήρας V8 3,2 λίτρων, ο οποίος απέδιδε από 140 έως 150 ίππους. Η Series I παρουσιάστηκε στα τέλη του 1956, ενώ η Series II ήρθε το 1957 με μια μικρή αύξηση ισχύος και ανασχεδιασμένο πίσω μέρος του αμαξώματος. Οι αναφορές για την τελική ταχύτητα τοποθετούσαν την 507 λίγο πάνω από τα 120 μίλια/ώρα (193χλμ/ώρα), με τη συμπεριφορά της να είναι προσανατολισμένη στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και όχι στις απόλυτες επιδόσεις.

Τι έκανε ο χρόνος στην BMW 507

Μέχρι το 1959, η BMW είχε πουλήσει 252 αυτοκίνητα σε τρία χρόνια παραγωγής και είχε καταγράψει ζημιά 15 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων (2,6 δισ. δραχμές περίπου). Η Daimler-Benz βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εταιρείας. Μόνο η απόφαση του Herbert Quandt να επενδύσει προσωπικά κεφάλαια έσωσε την ανεξαρτησία της BMW.

Σήμερα, τα καλοδιατηρημένα δείγματα πωλούνται για περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια (1,7 εκατ. ευρώ), ενώ μια 507 του 1957 που ανήκε στον πρωταθλητή της Formula 1 John Surtees πουλήθηκε για περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια (3,5 εκατ. ευρώ) στο Goodwood Festival of Speed του 2018.

Έκτοτε, αυτό έχει οδηγήσει σε αρκετές ακόμη πωλήσεις 507 για τεράστια ποσά, ενώ ακόμη και η 507 του Elvis, που είχε χαθεί για πολλά χρόνια, αποκαταστάθηκε αργότερα από τη BMW. Η διαφορά ανάμεσα στην αρχική υποδοχή του roadster και στις σημερινές τιμές πώλησης αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Η Z8 -που παρουσιάστηκε το 2000 και αναγνωρίζεται ευρέως ως πνευματικός διάδοχος- υιοθέτησε πανέμορφα σχεδιαστικά στοιχεία απευθείας από την 507. Η ίδια η BMW έκανε ξεκάθαρη τη συγγένεια μεταξύ των δύο μοντέλων. Αυτή η αναγνώριση, σε συνδυασμό με τη μεγάλη σπανιότητα των αυτοκινήτων που έχουν διασωθεί και την ποιότητα του αρχικού σχεδιασμού του von Goertz, μεταμόρφωσε πλήρως τη φήμη του αυτοκινήτου.

Ένα αυτοκίνητο που κατέστρεψε τα οικονομικά της BMW τη δεκαετία του 1950 έγινε, περισσότερες από πέντε δεκαετίες αργότερα, ένα από τα πιο περιζήτητα συλλεκτικά αυτοκίνητα στον κόσμο.

Η 507 δεν απέτυχε επειδή ήταν κακό αυτοκίνητο. Απέτυχε επειδή ήταν υπερβολικά φιλόδοξη για να κατασκευαστεί και υπερβολικά ακριβή για να αγοραστεί -ένα πρόβλημα που, πενήντα χρόνια αργότερα, αποδείχθηκε ότι αποτελούσε πλεονέκτημα.