Η πιο εντυπωσιακή τηλεόραση στον κόσμο φέρει την υπογραφή της Bugatti

Η Bugatti επεκτείνει την παρουσία της πέρα από τον κόσμο των τεσσάρων τροχών, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό «αντικείμενο» τεχνολογίας και ντιζάιν.

Σε συνεργασία με την αυστριακή C SEED, η Bugatti δημιούργησε τη νέα N1, μια τηλεόραση MicroLED με διαγώνιο έως και 137 ίντσες που μεταμορφώνεται από έπιπλο υψηλής αισθητικής σε κινηματογραφική οθόνη μέσα σε μόλις 45 δευτερόλεπτα.

Η Bugatti μπορεί να είναι γνωστή για τα πανίσχυρα hypercars της, όμως τα τελευταία χρόνια επεκτείνει συστηματικά τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς άμεσα συνδεδεμένους με την τεχνολογία και το lifestyle. Το νεότερο δημιούργημά της δεν έχει τέσσερις τροχούς ούτε κινητήρα W16, αλλά φιλοδοξεί να προκαλέσει τον ίδιο θαυμασμό. Πρόκειται για τη νέα C SEED Bugatti N1, μια πολυτελή τηλεόραση που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής και σχεδιαστικές αναφορές από τη νέα Bugatti Tourbillon.

Το προϊόν αναπτύχθηκε από την αυστριακή εταιρεία C SEED, η οποία ειδικεύεται στις αναδιπλούμενες οθόνες μεγάλων διαστάσεων. Όταν η N1 δεν χρησιμοποιείται, μοιάζει με έπιπλο υψηλής αισθητικής, εμπνευσμένο από τις γραμμές σχήματος C που συναντά κανείς στα μοντέλα της Bugatti. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το έπιπλο ανοίγει μέσω ενός σύνθετου μηχανισμού και αποκαλύπτει μια οθόνη 4K MicroLED 110 ή 137 ιντσών. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από ένα λεπτό, μετατρέποντας την ενεργοποίηση της τηλεόρασης σε ένα μικρό τεχνολογικό θέαμα.

Η N1 διαθέτει τεχνολογία MicroLED τελευταίας γενιάς, υποστήριξη HDR10+ και το σύστημα Adaptive Gap Calibration της C SEED, το οποίο περιορίζει στο ελάχιστο τα ορατά κενά ανάμεσα στα αναδιπλούμενα τμήματα της οθόνης. Παράλληλα, μπορεί να περιστρέφεται έως και 180 μοίρες ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές διαρρυθμίσεις χώρου, ενώ ενσωματώνει και προηγμένο ηχοσύστημα της Wisdom Audio, με ηχεία που αναδύονται αυτόματα κατά τη λειτουργία και κρύβονται ξανά όταν η συσκευή απενεργοποιείται.

Η Bugatti και η C SEED δεν έχουν ανακοινώσει την τιμή του συστήματος. Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι αντίστοιχες δημιουργίες της αυστριακής εταιρείας κοστίζουν από 200.000 έως και 400.000 δολάρια, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η N1 απευθύνεται αποκλειστικά σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο κοινό συλλεκτών και πελατών.