13 Nοεμβρίου 1994: Όταν ο Schumacher κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα στη Formula 1

Ο Michael συνέχισε κατακτώντας και δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1995, πριν μετακομίσει στη Ferrari, με την οποία θα οδηγούσε τελικά τη σπουδαία ομάδα του Maranello στην κατάκτηση πέντε συνεχόμενων Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων Formula 1.

Η 13η Νοεμβρίου 1994 είναι μια συγκινητική ημέρα στην ιστορία των Grand Prix. Συμπληρώνονται 25 χρόνια από τότε που ο Michael Schumacher κατέκτησε το πρώτο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, σε μια χρονιά που αποδείχθηκε πραγματικά δραματική.

Ο Michael είχε φτάσει στη Formula 1 τρία χρόνια νωρίτερα, πραγματοποιώντας το αμφιλεγόμενο ντεμπούτο του στο Βελγικό Grand Prix του 1991 με την Jordan Grand Prix στη θέση του Bertrand Gachot, ο οποίος είχε προηγουμένως εμπλακεί σε ένα περιστατικό ξυλοδαρμού ενός οδηγού ταξί. Στις κατατακτήριες δοκιμές κατάφερε να ξεπεράσει τον έμπειρο ομόσταβλό του, Andrea de Cesaris, όμως εγκατέλειψε ήδη από τον πρώτο γύρο.

H κίνηση – ματ της Benetton

Ωστόσο, έπειτα από εισήγηση του Ross Brawn, ο επικεφαλής της Benetton, Flavio Briatore, έσπευσε να τον αποκτήσει, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια του Eddie Jordan, όπως σημειώνει το Paddock Legends.

Ο Schumacher κατάφερε να βαθμολογηθεί μόλις στον δεύτερο αγώνα του με την Benetton και έναν χρόνο αργότερα πέτυχε την πρώτη του νίκη, σε έναν βροχερό αγώνα στο Spa. Ολοκλήρωσε το 1992 και το 1993 στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα, στην κατάταξη των οδηγών.

Το 1994, ωστόσο, επρόκειτο να αποδειχθεί μια εξαιρετικά σημαντική χρονιά, καθώς άλλαξαν πολλά και σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, με τη Formula 1 να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών.

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα εκείνης της δραματικής σεζόν ήταν η εντυπωσιακή άνοδος του Schumacher. Οδηγώντας μια Benetton B194, με κινητήρα Ford V8, η οποία θεωρούνταν κατώτερη απέναντι στον ανταγωνισμό, αλλά υποστηριζόταν από μια ομάδα που έμελλε να εξελιχθεί σε υπερομάδα της Formula 1, ο Michael κατάφερε να πετύχει δύο συνεχόμενες νίκες στα πρώτα Grand Prix της χρονιάς, στη Βραζιλία και στον Ειρηνικό, απέναντι στην πανίσχυρη Williams-Renault V10 του Ayrton Senna και στις Ferrari με τους V12 κινητήρες.

Το μοιραίο Σαββατοκύριακο στην Ίμολα

Και τότε όλα άλλαξαν, σε εκείνο το μοιραίο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στην Ίμολα.

Το τραγικό Σαββατοκύριακο του Grand Prix του Σαν Μαρίνο στοίχισε τη ζωή στους Senna και Roland Ratzenberger. Ήταν ένα αγωνιστικό τριήμερο που επηρέασε αρνητικά ολόκληρο τον κόσμο, πόσο μάλλον τη Formula 1.

Ο Michael κατάφερε να αφήσει πίσω του την τραγωδία, να επιστρέψει στο μονοθέσιό του και να κερδίσει εκείνο το Grand Prix. Ωστόσο, τα γεγονότα εκείνου του Σαββατοκύριακου είχαν αφήσει βαθιά σημάδια και στον ίδιο.

«Ο Schumacher ήταν ο Pavarotti της οδήγησης αγωνιστικού αυτοκινήτου», είχε εξηγήσει ο πρώην επικεφαλής της ομάδας του, Flavio Briatore. «Άλλαξε μετά τον θάνατο του Senna. Σκέφτηκε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τους αγώνες αυτοκινήτου. Ευτυχώς για όλους μας, αποφάσισε να συνεχίσει».

Ήταν μια εξαιρετικά δραματική περίοδος. Η Formula 1 αντέδρασε στην τραγωδία της Ίμολα εφαρμόζοντας εκτεταμένες αλλαγές και μέτρα ασφαλείας, αλλά και παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση της ταχύτητας των μονοθεσίων.

Συνέχισε να ξεχωρίζει ο Schumacher

Μέσα σε όλα αυτά, ο Schumacher συνέχισε να ξεχωρίζει. Κέρδισε ξανά στο Μονακό, ενώ στο ισπανικό Grand Prix κατάφερε να τερματίσει στη δεύτερη θέση, παρότι το μονοθέσιό του είχε κολλήσει σε μία μόνο σχέση μετάδοσης.

Ακολούθησαν δύο ακόμη συνεχόμενες νίκες, στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία. Στη συνέχεια, όμως, ήρθε ένα πιο δύσκολο δεύτερο μισό της σεζόν, κατά το οποίο κατάφερε να κερδίσει μόνο στην Ουγγαρία και στο Ευρωπαϊκό Grand Prix, ενώ σε έναν ακόμη αγώνα τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Damon Hill και την ανανεωμένη Renault.

Όλα αυτά οδήγησαν σε έναν αμφιλεγόμενο τελικό αγώνα στην Αυστραλία, όπου κρίθηκε ο τίτλος υπέρ του Schumacher.

Φυσικά, ο Michael συνέχισε κατακτώντας και δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1995, πριν μετακομίσει στη Ferrari, με την οποία θα οδηγούσε τελικά τη σπουδαία ομάδα του Maranello στην κατάκτηση πέντε συνεχόμενων Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων Formula 1.

Ωστόσο, το 1994 αποτέλεσε μια χρονιά-ορόσημο για τη Formula 1. Ήταν, θα λέγαμε, μια οδυνηρή αλλαγή φρουράς, καθώς ο παλιός βασιλιάς έφυγε από τη σκηνή και ένας νέος βασιλιάς ανέβηκε στον θρόνο.