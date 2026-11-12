20 χρόνια Nissan Qashqai: Τι συνέβη τη νύχτα που γεννήθηκαν τα SUV

Πριν 20 χρόνια, το Nissan Qashqai ίδρυσε την κατηγορία των SUV, όπως την γνωρίζουμε σήμερα.

Όταν η Nissan παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού το φθινόπωρο του 2006 το Qashqai πρώτης γενιάς, ελάχιστοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι αυτό το αυτοκίνητο θα άλλαζε την πορεία της ιαπωνικής φίρμας και θα επανακαθόριζε ολόκληρο το DNA της σύγχρονης ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η εικόνα της αγοράς το 2000

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι επιλογές των οδηγών περιορίζονταν στα παραδοσιακά χάτσμπακ, στα σεντάν, στα station wagon, στα πολυμορφικά και – λιγότερο – οff-road SUV. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ευρωπαϊκή γκάμα της Nissan χρειαζόταν επειγόντως μια ριζική μεταμόρφωση.

Το Almera, το μικρομεσαίο οικογενειακό της εταιρείας δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει τις καρδιές των Ευρωπαίων, καταγράφοντας χαμηλές εμπορικές πτήσεις.

Στις αρχές του 2002, μια ομάδα 25 μηχανικών της Nissan ταξίδεψε στο τεχνικό κέντρο της μάρκας στην Ιαπωνία, για να εργαστεί επί 12 μήνες πάνω στο επόμενης γενιάς Almera. Οι αρχικές σκέψεις κινούνταν γύρω από ένα συμβατικό, ελαφρώς μεγαλύτερο χάτσμπακ που θα ανταγωνιζόταν μοντέλα όπως το SEAT Altea και το Volkswagen Golf Plus.

Ωστόσο, καθώς οι μήνες περνούσαν, οι ιθύνοντες διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο που βρισκόταν στα σκαριά δεν θα είχε… ελπίδα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η στροφή προς το άγνωστο

Εκείνη την περίοδο, τα SUV άρχισαν να κερδίζουν έδαφος στη συνείδηση του κοινού, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των αγοραστών παρέμενε επιφυλακτική.

Οι έρευνες της Nissan έδειξαν οι οδηγοί θεωρούσαν ότι τα SUV ήταν υπερβολικά ογκώδη για τις πόλεις, δεν ήταν οικονομικά σε κατανάλωση και συνδυάζονταν με εσωτερικό διάκοσμο χαμηλής ποιότητας.

Ωστόσο, η Nissan πήρε μια γενναία απόφαση: να ακυρώσει την εξέλιξη του νέου Almera και να δημιουργήσει κάτι εντελώς καινούργιο. Η Nissan αποφάσισε να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων: τις μαζεμένες εξωτερικές διαστάσεις, την πρακτικότητα, την προσιτή τιμή και την οικονομία καυσίμου ενός οικογενειακού χάτσμπακ με τη στιβαρότητα, την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και την υψηλή θέση οδήγησης ενός SUV.

Το κοινό αντίκρισε για πρώτη φορά το πρωτότυπο μοντέλο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης τον Μάρτιο του 2004. Η υποδοχή από τον ειδικό Τύπο ήταν αρχικά επιφυλακτική, με πολλούς δημοσιογράφους να αδυνατούν να πιστέψουν ότι ένα τέτοιο αυτοκίνητο θα μπορούσε να γίνει επιτυχία.

Η απογείωση των πωλήσεων

Παρά τις αρχικές αμφιβολίες η Nissan έμεινε σταθερή στο όραμά της. Η έκδοση παραγωγής αποκαλύφθηκε στην Έκθεση του Παρισιού το φθινόπωρο του 2006, προκαλώντας αίσθηση.

Όταν το αυτοκίνητο πάτησε επίσημα στις ευρωπαϊκές εκθέσεις τον Φεβρουάριο του 2007, η εμπορική του πορεία ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μέσα σε μόλις εννέα μήνες, οι πωλήσεις στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν πάνω από τις 100.000 μονάδες, υποχρεώνοντας το βρετανικό εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland να προσθέσει επιπλέον βάρδιες παραγωγής για να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο των παραγγελιών.

Η επιτυχία αυτή επισφραγίστηκε τον Ιανουάριο του 2011, όταν οι παγκόσμιες πωλήσεις του Qashqai ξεπέρασαν το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου μονάδων, με περισσότερες από 750.000 εξ αυτών να αφορούν την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Nissan έγραφε ιστορία, καθιστάμενη ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο που πέτυχε τέτοιο ρεκόρ με ένα και μοναδικό μοντέλο.

Παράλληλα, η μάρκα προχώρησε στην επέκταση της γκάμας με την επταθέσια έκδοση Qashqai+2 το 2008, η οποία προσέφερε μια λύση στις πολυμελείς οικογένειες, σημειώνοντας επιπλέον 235.000 πωλήσεις.

Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά το ντεμπούτο του, το τοπίο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας είναι πλήρως διαφορετικό. Σχεδόν κάθε μεγάλος κατασκευαστής παγκοσμίως διαθέτει crossover στη γκάμα του, με την κατηγορία να μετρά περισσότερα από 50 ανταγωνιστικά μοντέλα και να αντιπροσωπεύει ετησίως εκατομμύρια πωλήσεις.

Το Qashqai έχει καταγράψει περισσότερες από 4,1 εκατομμύρια πωλήσεις μόνο στην Ευρώπη, έχει παρουσία σε πάνω από 100 χώρες από την Αυστραλία μέχρι τη Ζιμπάμπουε και έχει τιμηθεί με περισσότερα από 110 διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 20 τίτλων «Αυτοκίνητο της Χρονιάς».

Το Qashqai σήμερα: Η τρίτη γενιά και η επανάσταση του e-POWER

Διανύοντας την τρίτη του γενιά, το Nissan Qashqai παραμένει πιστό στο αρχικό του όραμα: ένα ολοκληρωμένο οικογενειακό αυτοκίνητο που προσφέρει τα πάντα χωρίς κανέναν συμβιβασμό.

Μέσα στα 20 χρόνια της διαδρομής του, εξελίχθηκε ραγδαία υιοθετώντας κορυφαία συστήματα ασφαλείας, ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, αναβαθμισμένη άνεση και όλο και πιο αποδοτικά σύνολα.

Στην αιχμή αυτής της εξέλιξης βρίσκεται η πρωτοποριακή τεχνολογία e-POWER της Nissan, η οποία προσφέρει την αμιγώς ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης χωρίς την υποχρέωση φόρτισης στην πρίζα. Η ειδοποιός διαφορά από τα κλασικά υβριδικά συστήματα είναι ότι η κίνηση των τροχών γίνεται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα.

Ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί αμιγώς ως γεννήτρια ρεύματος, χωρίς να διαθέτει μηχανική σύνδεση με τους τροχούς.

Όπως η πρώτη γενιά πάντρεψε τα πλεονεκτήματα των χάτσμπακ και των SUV, έτσι και το σύστημα e-Power συνδυάζει τα οφέλη ενός ηλεκτρικού οχήματος με την άνεση ανεφοδιασμού ενός βενζινοκίνητου, προσφέροντας παράλληλα την αυτονομία και την οικονομία καυσίμου ενός πετρελαιοκίνητου.

Τα νούμερα επιβεβαιώνουν την αποδοχή του από το ευρωπαϊκό κοινό, καθώς από το φθινόπωρο του 2022 έχουν διατεθεί σχεδόν 250.000 Qashqai e-Power.

Η τελευταία γενιά του συστήματος προσφέρει μέση κατανάλωση μόλις 4,3 λτ./100 χλμ., αυτονομία που αγγίζει τα 1.500 χλμ. με ένα ρεζερβουάρ και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για το πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της δέσμευσης της Nissan να προσφέρει πρακτικές και προσιτές λύσεις για μια ομαλή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

Από 26.490 ευρώ στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η απόκτηση του δημοφιλούς C-SUV είναι πλέον πιο ελκυστική από ποτέ, με την αρχική τιμή να διαμορφώνεται στα 26.490 ευρώ, χάρη σε σημαντικές εκπτώσεις που φτάνουν έως και τα 5.100 ευρώ.

Η γκάμα ξεκινά από τον κινητήρα 1,33 λίτρων με ήπια υβριδική τεχνολογία (12V) και απόδοση 158 ίππων. Το μηχανικό αυτό σύνολο συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων (260 Nm ροπής), είτε με το αυτόματο κιβώτιο Xtronic (270 Nm ροπής) με τιμή εκκίνησης από 28.990 ευρώ.