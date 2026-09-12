DeLorean DMC-12: Το αυτοκίνητο του Back to the Future δεν ήταν φτιαγμένο για το μέλλον

Κομψό και εμβληματικό στην εμφάνιση, κατέληξε να γίνει ένα θρυλικό εμπορικό φιάσκο, αντί για τη μεγάλη επιτυχία που ο John DeLorean ήλπιζε να πετύχει.

Ο John DeLorean ήταν ένας πραγματικός ροκ σταρ της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε ηλικία μόλις 40 ετών ανέλαβε τη διεύθυνση της Pontiac, στη συνέχεια έγινε επικεφαλής της Chevrolet και, τελικά, αντιπρόεδρος της GM για την παραγωγή αυτοκινήτων και φορτηγών.

Χάρισε επίσης στον κόσμο τα muscle cars όταν παρουσίασε το GTO του 1964, το οποίο σηματοδότησε την έναρξη της χρυσής εποχής τους.

Στη συνέχεια, το 1973, αποφάσισε να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο, ιδρύοντας τη DeLorean Motor Company, με στόχο την παραγωγή ενός σπορ αυτοκινήτου τύπου GT για το ευρύ κοινό.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, είχε ήδη κατασκευάσει ένα πρωτότυπο, γνωστό ως DeLorean Safety Vehicle (DSV), το οποίο ήταν λίγο-πολύ αυτό που θα εξελισσόταν στο DeLorean DMC-12 -τον τετράτροχο πρωταγωνιστή της κινηματογραφικής επιτυχίας Back to the Future του 1985.

Ωστόσο, το αυτοκίνητο δεν θα ήταν έτοιμο προς πώληση παρά μόνο το 1981, σχεδόν μία δεκαετία μετά την ίδρυση της εταιρείας. Το DMC DeLorean DMC-12 εντυπωσίαζε με τα πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι, τις πόρτες τύπου gull-wing (πόρτες που είναι αρθρωμένες στην οροφή αντί για το πλάι του αμαξώματος και ανοίγουν προς τα πάνω, θυμίζοντας τα φτερά ενός γλάρου) και τη σχεδίαση του Giorgetto Giugiaro, όμως οι απογοητευτικές επιδόσεις του και η τιμή των 25.000 δολαρίων (περίπου 85.000 δολάρια ή 73.000 ευρώ σήμερα) το καταδίκασαν. Κομψό και εμβληματικό στην εμφάνιση, κατέληξε να γίνει ένα θρυλικό εμπορικό φιάσκο, αντί για τη μεγάλη επιτυχία που ο John DeLorean ήλπιζε να πετύχει.

Οι επιδόσεις της DMC DeLorean δεν ανταποκρίθηκαν ποτέ στην εμφάνισή της

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο Τύπος με το DMC DeLorean ήταν ότι αποτελούσε ένα νωθρό αυτοκίνητο με το σχήμα ενός σπορ αυτοκινήτου. Αυτό το κατά τα άλλα υπέροχο όχημα κινούσε ένας άτονος V6 κινητήρας 2,85 λίτρων, ο οποίος μετά βίας κατάφερνε να αποδώσει 130 ίππους.

Το Road & Track πήρε ένα DeLorean για δοκιμή το 1981 και έμεινε ασυγκίνητο από τα 10,5 δευτερόλεπτα που χρειαζόταν για τα 0-60 μίλια (0-96,5 χλμ) και την τελική ταχύτητα των μόλις 177 χλμ/ώρα.

Αυτά είναι επιδόσεις που θα περίμενε κανείς από ένα minivan, όχι από ένα σπορ αυτοκίνητο τύπου GT. Αν η DeLorean είχε εξοπλίσει αυτά τα αυτοκίνητα με έναν turbo κινητήρα περίπου 250 ίππων, ίσως να είχε επιτύχει.

Λίγο περισσότερα από 9.000 DeLorean κατασκευάστηκαν μεταξύ 1981 και 1983, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πουλήθηκαν όλα.

Το DMC DeLorean ήταν σίγουρα ένα αυτοκίνητο με δυνατότητες, το οποίο ίσως θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί και διορθώσει τις αδυναμίες του. Αυτό όμως δεν συνέβη ποτέ και το όνειρο του John DeLorean απλώς έσβησε.