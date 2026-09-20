Γιατί η Porsche 901 έγινε 911 – Η ιστορία πίσω από έναν θρυλικό αριθμό

Η προσέγγιση των μηχανικών της Porsche ήταν πολύ απλή, επειδή το 901 ήταν ο αριθμός του προγράμματός τους, και το τελευταίο πράγμα που είχαν στο μυαλό τους ήταν η παραβίαση του κατοχυρωμένου συστήματος ονοματοδοσίας κάποιας άλλης αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Porsche παρουσίασε την 901 ως αντικαταστάτη της 356 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το 1963, αλλά όταν το αυτοκίνητο έκανε το ντεμπούτο του στο Paris Auto Salon τον Οκτώβριο του 1964, η Peugeot διαμαρτυρήθηκε αμέσως, υποστηρίζοντας ότι κατείχε τα δικαιώματα για κάθε τριψήφια ονομασία με το «0» στη μέση.

Η προσέγγιση των μηχανικών της Porsche ήταν πολύ απλή, επειδή το 901 ήταν ο αριθμός του προγράμματός τους, και το τελευταίο πράγμα που είχαν στο μυαλό τους ήταν η παραβίαση του κατοχυρωμένου συστήματος ονοματοδοσίας κάποιας άλλης αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Porsche κατασκεύασε μια σειρά αυτοκινήτων προπαραγωγής πριν αρχίσουν να βγαίνουν από τη γραμμή συναρμολόγησης τα αυτοκίνητα των πελατών, στις 14 Σεπτεμβρίου 1964. Μέχρι τις 16 Νοεμβρίου, το εργοστάσιο είχε κατασκευάσει 82 αυτοκίνητα προπαραγωγής με την ένδειξη «901» στις πινακίδες των πλαισίων τους. Η λύση της Porsche ήταν να αλλάξει το «0» σε «1» και πολύ απλά, όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τα υπόλοιπα 150 αυτοκίνητα προπαραγωγής έφεραν το σήμα 911.

Porsche 911

Οι σειριακοί αριθμοί των 901 ξεκινούσαν από το 3000 και τα 232 αυτοκίνητα προπαραγωγής 901 συναρμολογήθηκαν στο Zuffenhausen, σε ένα κτίριο δίπλα στη γραμμή παραγωγής της 356. Τα 356 και 901 ήταν εσωτερικές ονομασίες μοντέλων που χρησιμοποιούσαν οι μηχανικοί και, πριν εμφανιστεί η 911, η Porsche δεν χρειαζόταν κάποια ξεχωριστή ονομασία, επειδή κατασκεύαζε μόνο ένα μοντέλο. Αν ήσουν τότε ιδιοκτήτης Porsche, έλεγες ότι είχες ένα 1500 ή ένα 1600, αναφερόμενος στον κυβισμό του κινητήρα, ή ένα μοντέλο A, B ή C. Μόλις το 1964, με την εμφάνιση της δεύτερης σειράς μοντέλων της Porsche, άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι ενδείξεις 356 και 911 για να ξεχωρίζουν τα μοντέλα.

Στην πραγματικότητα, τους μήνες πριν από την παρουσίαση του 901 στη Φρανκφούρτη το 1963, είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν φήμες ότι ετοιμαζόταν μια νέα Porsche με εξακύλινδρο κινητήρα 2,0 λίτρων. Δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι το προηγούμενο σύστημα ονομασίας με βάση τον κυβισμό του κινητήρα οδήγησε τους δημοσιογράφους, όταν έβλεπαν τα πρώτα πρωτότυπα, να αναφέρονται σε αυτό ως «2000».

Αργότερα, η Porsche παρουσίασε καθαρόαιμα αγωνιστικά αυτοκίνητα, τα οποία δεν προορίζονταν για χρήση στον δρόμο και δεν ανταγωνίζονταν κανένα αυτοκίνητο της Peugeot. Αυτά έφεραν τους αριθμούς σχεδιασμού Porsche 907, Porsche 908 και Porsche 909.