Η ιστορία δύο Peugeot: Πώς μια οικογενειακή διαμάχη χώρισε την εταιρεία στα δύο

Καθώς η εταιρεία αυτοκινήτων αναπτυσσόταν, η άλλη πλευρά της διχασμένης οικογένειας άρχισε να ανησυχεί για τα μικρά περιθώρια κέρδους στα ποδήλατά της.

Όταν ο ξάδελφος Eugène απέρριψε τα πρώτα σχέδια του Armand Peugeot για την κατασκευή αυτοκινήτων, ο Armand αποχώρησε και ίδρυσε τη δική του ανταγωνιστική εταιρεία.

«Οι επισκέπτες της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού του 1905 που επιθυμούν πάνω απ’ όλα να εκτιμήσουν την πρόοδο του αυτοκινήτου στην κατηγορία των touring μοντέλων, προφανώς θα κατευθυνθούν στο περίπτερο της Société des Automobiles Peugeot», έγραφε η γαλλική αθλητική εφημερίδα L’Auto.

Την ίδια ώρα, στο περίπτερο της Le Fils de Peugeot Frères, «ανάμεσα σε νικηφόρα και αστραφτερά ποδήλατα και μοτοσικλέτες, εκτίθεται η voiturette (μικρό αυτοκίνητο) που φαίνεται να αποτελεί την πραγματική έκφραση των επιθυμιών και των αναγκών όλων» – τόσο πολύ, μάλιστα, ώστε να τραβήξει την προσοχή του Γάλλου προέδρου, ο οποίος δήλωσε: «Να, λοιπόν, το πραγματικό λαϊκό αυτοκίνητο!».

Δύο διαφορετικές εταιρείες Peugeot, που κατασκεύαζαν άσχετα μεταξύ τους αυτοκίνητα και τα παρουσίαζαν σε ξεχωριστά περίπτερα στην ίδια έκθεση; Τι ακριβώς συνέβαινε;

Η αρχή έγινε το 1810

Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1810 –όταν μια οικογένεια με το όνομα Peugeot ίδρυσε ένα χυτήριο χάλυβα στην ανατολική Γαλλία.

Περίπου έξι δεκαετίες αργότερα, ένας φιλόδοξος απόγονος, ο Armand, έκανε πρακτική άσκηση μηχανικού στο Leeds της Αγγλίας, όπου παρακολούθησε από κοντά τη γέννηση των ποδηλάτων και των τρίκυκλων. Επέστρεψε στην πατρίδα του το 1871 και μέχρι το 1885 είχε πείσει την οικογένειά του να εισέλθει σε αυτή τη συναρπαστική νέα βιομηχανία.

Η επόμενη εφεύρεση που κέντρισε το ενδιαφέρον του ήταν ο ατμολέβητας. Ωστόσο, η προσπάθειά του να χρησιμοποιήσει την ατμοκίνηση για την κίνηση ενός ποδηλάτου απέτυχε. Στην Universal Exposition του 1889, όμως, ανακάλυψε μια πολύ καλύτερη λύση: τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Peugeot Type 2 το 1890

Έτσι, η Peugeot έγινε η πρώτη γαλλική εταιρεία που κατασκεύασε πραγματικό αυτοκίνητο, με το Type 2 να παρουσιάζεται το 1890 και να εξοπλίζεται με κινητήρα που προμήθευε η Daimler.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Armand παρουσίασε στο διοικητικό συμβούλιο ένα φιλόδοξο σχέδιο: να επενδύσει 500.000 γαλλικά φράγκα (περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε σημερινή αξία) για την κατασκευή ενός εργοστασίου αποκλειστικά για αυτοκίνητα. Το σχέδιο, όμως, κρίθηκε υπερβολικά ριψοκίνδυνο.

Ο Armand προσπάθησε ξανά το 1895, καθώς οι πωλήσεις των αυτοκινήτων Peugeot αυξάνονταν σταθερά, και αυτή τη φορά το σχέδιό του εγκρίθηκε. Μόλις έναν μήνα αργότερα, όμως, ο ξάδελφός του, Eugène, κατάφερε να ανατρέψει δραματικά την απόφαση.

«Αποφασίζεται ότι η παραγωγή μηχανοκίνητων αυτοκινήτων θα εγκαταλειφθεί», ανέφερε το πρακτικό της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

«Θα καταβληθούν προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή εκκαθάριση του εξοπλισμού, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των προϊόντων που βρίσκονται υπό κατασκευή και των αποθεμάτων. Κατά συνέπεια, από αυτή τη στιγμή και στο εξής, δεν θα πραγματοποιείται η παραμικρή δαπάνη πέρα από εκείνες που είναι απολύτως απαραίτητες για τον παραπάνω σκοπό της εκκαθάρισης».

Με τις ετήσιες πωλήσεις ποδηλάτων να έχουν εκτοξευθεί πάνω από τις 9.000 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις αυτοκινήτων δεν είχαν ακόμη ξεπεράσει τις 100, ο συντηρητισμός είχε επικρατήσει.

Ο Armand δεν άργησε να αποχωρήσει από την οικογενειακή επιχείρηση και ίδρυσε τη Société Anonyme des Automobiles Peugeot. Του επιτράπηκε να χρησιμοποιεί το διάσημο όνομα και το λογότυπο με το λιοντάρι, υπό έναν όρο: η νέα εταιρεία δεν θα κατασκεύαζε τίποτα που να διαθέτει σέλα, ενώ η Le Fils de Peugeot Frères δεν θα κατασκεύαζε τίποτα που να διαθέτει κάθισμα.

Το νέο εργοστάσιο άνοιξε στο Audincourt τον Απρίλιο του 1897, δημιουργώντας περίπου 400 θέσεις εργασίας. Και σύντομα χρειάστηκε να επεκταθεί, καθώς η ζήτηση ξεπέρασε αμέσως την παραγωγή κατά τέσσερις φορές.

Καθώς η εταιρεία αυτοκινήτων αναπτυσσόταν, η άλλη πλευρά της διχασμένης οικογένειας άρχισε να ανησυχεί για τα μικρά περιθώρια κέρδους στα ποδήλατά της και για τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για τις νέες μοτοσικλέτες της.

Έτσι, μετά τη συνταξιοδότηση του Eugène, οι διάδοχοί του προσέγγισαν τον Armand και του ζήτησαν να ακυρώσει τη ρήτρα μη ανταγωνισμού έναντι 300.000 γαλλικών φράγκων.

Ακολούθησαν μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, καθώς οι δικηγόροι των δύο πλευρών διαφωνούσαν σχετικά με το ποιοι τύποι αυτοκινήτων και ποια εμπορικά σήματα θα επιτρέπονταν. Τελικά, όμως, ο Armand αποδέχθηκε την πρόταση.

Τα ξαδέλφια του θα περιορίζονταν στην κατασκευή φθηνών, ελαφρών και μικρών voiturettes με την ονομασία Lion-Peugeot – μόνο που, φυσικά, και η μάρκα αυτοκινήτων Peugeot είχε ως λογότυπο ένα λιοντάρι.

Ευτυχώς για όλους εκείνους τους μπερδεμένους πελάτες, η οικογενειακή ρήξη εξομαλύνθηκε τελικά το 1910, και έκτοτε η Peugeot αποτελεί ενιαία εταιρεία.