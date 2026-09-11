James Bond: Όταν ο Roger Moore οδηγούσε 2CV στην Κέρκυρα

Η σκηνή της καταδίωξης στο «For Your Eyes Only», γυρίστηκε στην Κέρκυρα για 12 ημέρες, στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου του 1980.

Μία από τις διαχρονικά αγαπημένες ταινίες του James Bond, το «For Your Eyes Only», διάρκειας 127 λεπτών και σε σκηνοθεσία του John Glen, κυκλοφόρησε στις 2 Ιουλίου 1981.

Όταν ο Βρετανός ηθοποιός Roger Moore –ο οποίος το 2003 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄– είχε πλέον γίνει Sir Roger Moore, θα θυμόταν ξεκάθαρα ποιο αυτοκίνητο του άρεσε περισσότερο από τα επτά φιλμ του Bond στα οποία πρωταγωνίστησε: «Το Citroën 2CV ήταν το αγαπημένο μου».

Πού λοιπόν οδηγούσε το 2CV; Η Κέρκυρα ήταν μία από τις βασικές τοποθεσίες γυρισμάτων του «For Your Eyes Only».

Ο James Bond και το κορίτσι του, Melina Havelock (η Γαλλίδα ηθοποιός και μοντέλο Carole Bouquet), εμφανίζονται σε τοποθεσίες που εκτείνονται από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, το Παλαιό Φρούριο και τη μαρίνα Μανδράκι στην πόλη της Κέρκυρας, μέχρι το μοναστήρι της Βλαχέρνας και το νησί Κανόνι, το χωριό Δανίλια, το καζίνο του Αχιλλείου και την παραλία του Αγίου Γεωργίου.

Και, φυσικά, τους στενούς και γεμάτους στροφές δρόμους που μετατρέπουν μια παράξενη καταδίωξη με αυτοκίνητα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, σημειώνει το corfuismyisland.

Πηγή φωτογραφίας: 007.com

Η σκηνή

O Bond και η Melina καταδιώκονται και δέχονται πυροβολισμούς μέσα σε ένα κίτρινο –όχι υποβρύχιο– Citroën 2CV, διασχίζοντας το δύσβατο έδαφος μέσα σε ελαιώνες.

Καταλήγουν στα στενά δρομάκια του χωριού Πάγοι (στην ορεινή βορειοδυτική Κέρκυρα, ανάμεσα στην Παλαιοκαστρίτσα και τον Άγιο Γεώργιο). Η Melina, οδηγώντας, αποφεύγει να πέσει κατευθείαν πάνω σε ένα λεωφορείο αναποδογυρίζοντας το αυτοκίνητο, κοντά σε ένα καφέ.

Οι περαστικοί σπεύδουν να επαναφέρουν το αυτοκίνητο στη σωστή του θέση και η επική καταδίωξη συνεχίζεται, τώρα με τον 007 πίσω από το τιμόνι: «Δεν σε πειράζει αν οδηγήσω εγώ, έτσι δεν είναι;» Στο επόμενο πλάνο βλέπουμε το λεωφορείο με τον αριθμό 44 να συνεχίζει το ταξίδι του προς… τη Μαδρίτη – καθώς αυτό το μέρος της ιστορίας της ταινίας διαδραματίζεται στην Ισπανία.

Το όχημα

Κατασκευασμένο για πρώτη φορά το 1939, το χαμηλής ισχύος και χαμηλού κόστους Citroën 2CV αποτέλεσε βασικό κομμάτι της γαλλικής ζωής. «Ένα υπέροχο μικρό αυτοκίνητο», σύμφωνα με τον σκηνοθέτη της ταινίας John Glen, «είναι αυτό που οδηγούσαν οι Γάλλοι αγρότες μέσα από οργωμένα χωράφια».

Το 2CV κινούνταν από έναν δικύλινδρο κινητήρα 602 κ.εκ., ο οποίος απέδιδε περίπου 33 ίππους. Το βασικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα διέθετε έναν μεγαλύτερο κινητήρα 1,1 λίτρων, ο οποίος προερχόταν από το Citroën GS, σύμφωνα με το 007.com.

Η σκηνή της καταδίωξης γυρίστηκε στην Κέρκυρα για 12 ημέρες, στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου του 1980.

Χρησιμοποιήθηκαν αρκετά 2CV στη σκηνή και είναι γνωστό ότι τέσσερα από αυτά επέζησαν από τα γυρίσματα, ενώ τουλάχιστον δύο ακόμη καταστράφηκαν οριστικά μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής.