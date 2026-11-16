Το συγκεκριμένο ρεκόρ ταχύτητας για ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρέμεινε ακατάρριπτο για περίπου δέκα χρόνια.

Το Coney Island της Νέας Υόρκης είναι παγκοσμίως γνωστό ως ένα ιστορικό παραθαλάσσιο θέρετρο και κέντρο ψυχαγωγίας με ρετρό ατμόσφαιρα, ωστόσο, σαν σήμερα 16 Νοεμβρίου του 1901, φιλοξένησε ένα διαφορετικό είδος θεάματος. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει ένα νέο είδος συναρπαστικής διοργάνωσης: έναν αγώνα αυτοκινήτων.

Στον αγώνα συμμετείχαν συνολικά 15 οχήματα διαφορετικών τεχνολογιών κίνησης: οκτώ αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης, έξι ατμοκίνητα και ένα ηλεκτρικό, γνωστό ως Riker Torpedo Racer. Όλα τα οχήματα αγωνίστηκαν σε μια διαδρομή μήκους ενός μιλίου, σημειώνει το Automotive History.

Ο αγώνας ανέδειξε την ταχύτητα και τις δυνατότητες της ταχέως εξελισσόμενης αυτοκινητοβιομηχανίας. Παρότι το ηλεκτρικό όχημα του Andrew Riker τερμάτισε στην τρίτη θέση, ο ίδιος κατάφερε να σημειώσει νέο ρεκόρ ταχύτητας στις ΗΠΑ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φτάνοντας τα 57 μίλια την ώρα (περίπου 92 χλμ./ώρα).

To Riker Torpedo Racer

Το όχημα διέθετε δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, οι οποίοι μετέδιδαν την κίνηση στους πίσω τροχούς μέσω γραναζιών. Η μπαταρία αποτελούνταν από 60 στοιχεία και ήταν τοποθετημένη κάτω από το πλαίσιο. Το συνολικό βάρος του έφτανε περίπου τα 840 κιλά, ενώ η ισχύς των δύο κινητήρων ήταν συνολικά 6 ίπποι.

Η επίδοση που παρέμεινε για μία δεκαετία

Το ρεκόρ του Riker Torpedo δεν ήταν απλώς μια εντυπωσιακή επίδοση για την εποχή. Σύμφωνα με την ιστορική καταγραφή του Vanderbilt Cup Races, το ρεκόρ ταχύτητας για ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρέμεινε ακατάρριπτο για περίπου δέκα χρόνια.

Riker Torpedo Racer/Φωτογραφία: Vanderbilt Cup Races

Ο Andrew Riker και η πρώιμη ηλεκτροκίνηση

Ο Andrew Lawrence Riker ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της ηλεκτροκίνησης στις ΗΠΑ. Η ενασχόλησή του με τα ηλεκτρικά οχήματα ξεκίνησε ήδη από την εφηβεία του, όταν κατασκεύασε ένα τρίτροχο ηλεκτρικό όχημα. Το 1899 ίδρυσε την Riker Electric Vehicle Company, η οποία κατασκεύασε περισσότερους από δώδεκα διαφορετικούς τύπους ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φορτηγών.

Η συνέχεια της πορείας του Riker

Παρά την επιτυχία του ηλεκτρικού αγωνιστικού, ο Riker στράφηκε σύντομα προς τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Το 1902 εντάχθηκε στη Locomobile, όπου ξεκίνησε να σχεδιάζει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Μάλιστα, η μετέπειτα πορεία του συνδέθηκε με την εξέλιξη σημαντικών αγωνιστικών αυτοκινήτων της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.