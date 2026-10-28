Τα 4 αυτοκίνητα που σημάδεψαν τον Μουσολίνι – Η άγνωστη ιστορία

Εκτός από αγάπη του για την εξουσία, ο Μουσολίνι είχε και άλλες αδυναμίες. Μία από αυτές ήταν τα αυτοκίνητα.

Για σχεδόν μια εικοσαετία κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, το πρόσωπο που κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή της Ιταλίας, δεν ήταν άλλο από τον Μπενίτο Μουσολίνι.

Η άνοδος του στην εξουσία ουσιαστικά ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου του 1922, όταν χιλιάδες παραστρατιωτικοί συγκεντρώθηκαν στη Ρώμη με μία απαίτηση: την παραίτηση της κυβέρνησης.

Tην επόμενη ημέρα, ο βασιλιάς Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ΄, υπό τον φόβο ενός πιθανού εμφυλίου πολέμου, κάλεσε τον Μουσολίνι και του έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Το τελειωτικό χτύπημα του Μουσολίνι προς το δημοκρατικό πολίτευμα ήρθε αργότερα. Στις 3 Ιανουαρίου 1925 κατήργησε τη δημοκρατία και αυτοανακηρύχθηκε δικτάτορας με τον τίτλο Il Duce.

Ο Μουσολίνι παρέμεινε στην εξουσία μέχρι το 1943 -για ένα διάστημα 21 ετών συνολικά.

Εκτός όμως από αγάπη του για την εξουσία, ο Μουσολίνι είχε και άλλες αδυναμίες. Μία από αυτές ήταν τα αυτοκίνητα.

Συνολικά, στην μακρόχρονη πορεία του ως δικτάτορας, τέσσερα αυτοκίνητα τον «σημάδεψαν» περισσότερο.

Ποια όμως ήταν αυτά;

Alfa Romeo 6C 1750 SS του 1930

Η συγκεκριμένη Alfa Romeo συνοδεύεται από αρχεία που αποδεικνύουν ότι παραδόθηκε στον πρώτο ιδιοκτήτη της, τον «Il Duce» Μπενίτο Μουσολίνι, στις 13 Ιανουαρίου 1930, έναντι 60.000 λιρετών, σύμφωνα με το autoaddicts.

Η Alfa Romeo 6C 1750 SS ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο επιτυχημένα σπορ αγωνιστικά αυτοκίνητα της εποχής της. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τουλάχιστον 13 αυτοκίνητα του συγκεκριμένου τύπου συμμετείχαν στο Mille Miglia του 1929, εκ των οποίων τα οκτώ τερμάτισαν. Επτά από αυτά κατέλαβαν θέσεις στην πρώτη δεκάδα, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινήτου που κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη, καθώς και εκείνου που τερμάτισε τρίτο.

Τα αυτοκίνητα κατασκευάζονταν αρχικά ως τροχήλατα πλαίσια, τα οποία στη συνέχεια αποκτούσαν αμάξωμα από εξειδικευμένους αμαξοποιούς, μεταξύ των οποίων οι Carrozzeria Touring, Zagato και Stabilimenti Farina.

Η εκτενής έρευνα της Thornley Kelham οδήγησε στον εντοπισμό ασπρόμαυρων φωτογραφιών της εποχής, οι οποίες απεικονίζουν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στο Archivio Luce της Ιταλίας, το κύριο αρχείο κινηματογραφικού υλικού της Cinecittà. Οι φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν στις 29 Απριλίου 1931, δείχνουν τον Μουσολίνι να οδηγεί το αυτοκίνητο.

Alfa Romeo 6C 2300 Sport Spyder (Pescara Spyder) του 1935

Το αυτοκίνητο συμμετείχε στο Mille Miglia του 1936 με οδηγό τον Ercole Boratto, πρώην δοκιμαστή της Alfa Romeo, ο οποίος εκείνη την περίοδο εργαζόταν ως προσωπικός οδηγός του Μουσολίνι. Τερμάτισε στη 13η θέση της γενικής κατάταξης και στην 3η θέση της κατηγορίας του.

Ο Μουσολίνι κράτησε το αυτοκίνητο έως το 1939. Έκτοτε, το αυτοκίνητο έχει αλλάξει χέρια μόλις τρεις φορές. Ο τελευταίος ιδιοκτήτης του ανέθεσε την αποκατάστασή του στον Dino Cognolato, ο οποίος το επανέφερε σε επίπεδο που του επέτρεψε να κατακτήσει τη 2η θέση στην κατηγορία του στο Pebble Beach Concours του 2005, καθώς και την πρώτη θέση στη διοργάνωση New York Concours, την ίδια χρονιά, σημειώνει το sportscardigest.com.

Lancia Astura Ministeriale του 1938/ Φωτό: La Nazione

Lancia Astura Ministeriale του 1938

Η Lancia Astura Ministeriale ήταν το αυτοκίνητο που ο Μουσολίνι ήθελε για την άφιξη του Χίτλερ στη Ρώμη, σύμφωνα με το ιταλικό μέσο La Nazione.

«Ο Μουσολίνι είχε παραγγείλει ειδικά την κατασκευή λιμουζινών Lancia Astura Ministeriale για την επίσκεψη του Χίτλερ στη Ρώμη. Ορισμένα από αυτά τα αυτοκίνητα δωρίστηκαν, με την ευκαιρία εκείνη, σε υψηλόβαθμα στελέχη του ναζιστικού καθεστώτος Το αυτοκίνητο της φωτογραφίας ανήκε στον Ντούτσε. Αυτό διαπιστώνεται εύκολα από ορισμένα χαρακτηριστικά του αμαξώματος, όπως η απουσία του πλευρικού εφεδρικού τροχού δίπλα στο καπό», αναφέρει ο Alfredo Spinetti, ιδιοκτήτης έκθεσης αυτοκινήτων στο Montecatini.

Alfa Romeo 6C2500 Sport Berlinetta του 1939

Τον Απρίλιο του 1945, καθώς ο πόλεμος στην Ευρώπη έμπαινε στις τελευταίες του ημέρες, η ερωμένη του Μουσολίνι, Claretta Petacci, ο αδελφός της Marcello και η οικογένειά του εγκατέλειψαν την ιταλική πόλη Salò, προκειμένου να συναντήσουν τον Μουσολίνι και την τελευταία μικρή ομάδα υποστηρικτών του, οι οποίοι σχεδίαζαν τη διαφυγή τους.

Κατευθύνθηκαν προς τον βορρά μέσω του Μιλάνου, ακολουθώντας τη δυτική όχθη της λίμνης Κόμο. Τους συνόδευε μια μικρή αυτοκινητοπομπή τεσσάρων ή πέντε οχημάτων, μεταξύ των οποίων και η Alfa Romeo της κυρίας Petacci. Στη διαδρομή, στην ομάδα προσχώρησε μια βαριά οπλισμένη γερμανική αντιαεροπορική μονάδα, η οποία επίσης υποχωρούσε μπροστά στην προέλαση των Συμμάχων.

Σύμφωνα με τις περισσότερες ιστορικές αφηγήσεις, το σχέδιο διαφυγής του Μουσολίνι προέβλεπε την αναζήτηση ασύλου στην Ελβετία. Η Alfa Romeo έφερε ισπανικές διπλωματικές πινακίδες και σημαίες διπλωματικής αποστολής, προκειμένου να αποκρύπτεται η πραγματική της ταυτότητα. Την οδηγούσε ο Marcello Petacci, ο οποίος παρουσιαζόταν ως ο Ισπανός πρεσβευτής στην Ιταλία.

Η αυτοκινητοπομπή συνέχισε προς τον βορρά, έως ότου ακινητοποιήθηκε σε οδόφραγμα των παρτιζάνων κοντά στην πόλη Dongo, στις 27 Απριλίου 1945. Παρότι οι Γερμανοί διέθεταν συντριπτική υπεροπλία έναντι της μικρής δύναμης των παρτιζάνων, στο συγκεκριμένο στάδιο του πολέμου δεν είχαν καμία διάθεση να εμπλακούν σε μάχη, σημειώνει το RM Sotheby΄s.

Έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις, οι παρτιζάνοι συμφώνησαν τελικά να επιτρέψουν στην αυτοκινητοπομπή να συνεχίσει την πορεία της, υπό την προϋπόθεση ότι οι Γερμανοί θα επέτρεπαν τον έλεγχο των οχημάτων.

Προτού συνεχίσει, ο Μουσολίνι, φόρεσε τη στολή ενός Γερμανού δεκανέα και επιβιβάστηκε σε ένα από τα γερμανικά οχήματα. Δυστυχώς για τον δικτάτορα, η μεταμφίεσή του δεν έπεισε και αναγνωρίστηκε γρήγορα στο σημείο ελέγχου. Όλοι οι Ιταλοί της αυτοκινητοπομπής συνελήφθησαν και, κατά τις ανακρίσεις που ακολούθησαν, αποκαλύφθηκαν οι πραγματικές ταυτότητες του υποτιθέμενου «Ισπανού πρεσβευτή» και της «αδελφής» του.

Ο Μουσολίνι και η ερωμένη του μεταφέρθηκαν προς νότο, στην περιοχή του Κόμο, και οδηγήθηκαν σε ένα απομονωμένο κρησφύγετο των παρτιζάνων στη Mezzegra. Αφού, σύμφωνα με τις αναφορές, πέρασαν μαζί τη μοναδική ολόκληρη νύχτα τους έπειτα από 13 χρόνια ερωτικής σχέσης, εκτελέστηκαν.