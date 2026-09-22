Το 8τροχο αυτοκίνητο που κόστιζε σχεδόν 90.000 ευρώ σε σημερινά χρήματα

Σήμερα δεν υπάρχει κανένα Octoauto, πιθανότατα επειδή κανείς δεν έχει αρκετό χώρο για να το παρκάρει.

Ο Milton Reeves πίστευε ότι μπορούσε να κάνει πιο ομαλή την οδήγηση στους πρωτόγονους, γεμάτους αυλακώσεις δρόμους, μιμούμενος τις αναρτήσεις εξισορρόπησης που χρησιμοποιούνταν στα σιδηροδρομικά βαγόνια.

Έτσι, τροποποίησε ένα κάποτε απολύτως καλό Overland του 1910, δημιουργώντας αυτό το οκτάτροχο παράξενο κατασκεύασμα.

Δυστυχώς, το αποτέλεσμα ήταν ένα αυτοκίνητο μήκους 20 ποδιών (περίπου 6,1 μέτρων), το οποίο χωρούσε μόλις τέσσερα άτομα.

Το τετραθέσιο Octoauto, με κινητήρα ισχύος 40 ίππων, πωλούνταν προς 3.200 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε σχεδόν 100.000 δολάρια (87.000 ευρώ).

Καμία ποσότητα επαίνων ή δημοσιότητας δεν μπορούσε να σώσει το Octoauto του Reeves, έτσι εκείνος το ανασχεδίασε -με πιο χαρακτηριστική αλλαγή την αφαίρεση δύο τροχών από το μπροστινό μέρος- και το 1912 το παρουσίασε με νέο όνομα, ως Sextoauto.

Ο Reeves πήρε το ρίσκο να κατασκευάσει το εξακίνητο αυτοκίνητο πάνω σε ένα καινούργιο πλαίσιο Stutz, όμως αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή του και οι πωλήσεις ήταν ελάχιστες.

Σήμερα δεν υπάρχει κανένα Octoauto ή Sextauto, πιθανότατα επειδή κανείς δεν έχει αρκετό χώρο για να τα παρκάρει.

Ο Reeves δεν κατασκεύασε ποτέ άλλο αυτοκίνητο και πέθανε το 1925, δύο μήνες πριν από τα 61α γενέθλιά του.

SextoAuto/Φωτογραφία: Wikipedia

Εκατό εφευρέσεις

Ο Reeves, με καταγωγή από την Ιντιάνα και γεννημένος κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, ήταν ένας από τους πρώιμους πρωτοπόρους στην κατασκευή του αυτοκινήτου στα τέλη της δεκαετίας του 1880. Μάλιστα, η αρχική του κατασκευή θεωρείται ευρέως το τέταρτο ή πέμπτο αμερικανικό αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε ποτέ.

Η ιστορική πορεία του Reeves ως εφευρέτη ξεκίνησε επίσημα σε ηλικία 15 ετών, όταν, ενώ εργαζόταν σε ένα ξυλουργείο, ο έφηβος παρατήρησε ότι οι συνάδελφοί του δεν μπορούσαν να ελέγξουν την ταχύτητα των τροχαλιών που χρησιμοποιούνταν για την κίνηση των πριονιών, ένα πρόβλημα που συχνά προκαλούσε το σχίσιμο του ξύλου.

Ο Reeves έδωσε τη λύση σχεδιάζοντας ένα κιβώτιο μετάδοσης μεταβλητής σχέσης, το οποίο επέτρεπε στις λεπίδες των πριονιών να περιστρέφονται πιο αργά ή πιο γρήγορα, ανάλογα με τις ανάγκες.

Στα 60 χρόνια της ζωής του θα συνέχιζε να κατοχυρώνει 100 εφευρέσεις με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.