Το καλοκαίρι των παιδικών μου χρόνων: Μπάνιο, παγωτά και ένα κόκκινο Starlet

Πηγαίνοντας τον χρόνο πίσω… στο μακρινό 1988, καταλαβαίνω ξανά πόσο δίκιο είχα που αγάπησα τόσο πολύ το μικρό μας Starletάκι.

Το ελληνικό καλοκαίρι δεν ήταν ποτέ τα ακριβά ξενοδοχεία και οι κοσμοπολίτικες παραλίες. Για εμάς τα παιδιά, η πραγματική ευτυχία κρυβόταν σε απλά, καθημερινά πράγματα. Η μέρα ξεκινούσε πάντα με ένα ατέλειωτο μπάνιο στη θάλασσα και συνεχιζόταν με αμέτρητα παγωτά που έλιωναν στα χέρια μας.

Ύστερα, παίρναμε τα ποδήλατα. Εκείνες οι ποδηλατάδες χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, με τον ήλιο να καίει την πλάτη μας, ήταν η δική μας έννοια της ελευθερίας. Καθώς ο ήλιος άρχιζε να πέφτει, η δράση μεταφερόταν στη γειτονιά. Το ποδόσφαιρο στην αλάνα ξεκινούσε με πάθος και κρατούσε μέχρι το βράδυ. Με το που άναβαν τα φώτα του δρόμου, σειρά είχαν το κρυφτό και το κουτσό. Και όταν πια κουραζόμασταν, μαζευόμασταν όλη η παρέα στα σκαλιά. Εκεί, μέσα στο ημίφως, ξεκινούσε η κουβέντα. Κάπως έτσι κυλούσαν οι καλοκαιρινές μου διακοπές σαν παιδί.

Το μυστικό του καλοκαιριού του ’87

Αν όμως κάτι έχει μείνει περισσότερο χαραγμένο στη μνήμη μου από εκείνη την εποχή, είναι ένα αυτοκίνητο. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο της οικογένειάς μας, και ειδικότερα το πρώτο αυτοκίνητο του πατέρα μου, ο οποίος πήρε το δίπλωμα οδήγησης σε μεγάλη ηλικία, περίπου στα 50 του χρόνια.

Θυμάμαι σαν χθες… Ήταν το μακρινό καλοκαίρι του 1987. Ο πατέρας μου διάβαζε κρυφά για να δώσει σήματα και ξέκλεβε λίγο χρόνο από την καθημερινότητα, λέγοντας σε όλους μας ότι δήθεν θα πάει να περπατήσει. Στην πραγματικότητα, έφευγε κρυφά για να κάνει μαθήματα οδήγησης.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια μέρα που με ρώτησε: «Σου αρέσουν τα Toyota;». «Δεν ξέρω, μπαμπά, καλά πρέπει να είναι», του απάντησα με την αθωότητα ενός παιδιού. Αυτή την ίδια ερώτηση ο μπαμπάς την επαναλάμβανε κάθε μέρα, όλο το καλοκαίρι.

Η αποκάλυψη στους Αμπελόκηπους

Το φθινόπωρο τελικά τα κατάφερε και πήρε το δίπλωμα. Ξεκίνησε αμέσως την ανεύρεση αυτοκινήτου – ή τουλάχιστον, αυτό νόμιζα εγώ, γιατί εκείνος είχε ήδη το συγκεκριμένο Toyota στο μυαλό του. Επειδή όμως τα οικονομικά μας τότε δεν το επέτρεπαν ακόμα, η αγορά πήρε μια μικρή αναβολή.

Έτσι φτάσαμε λίγο πριν το Πάσχα του 1988. Τότε ήταν που είδα κάτω από το σπίτι μας στους Αμπελόκηπους -πλησίον του νοσοκομείου Παίδων –ένα κατακόκκινο Toyota Starlet. Στα μάτια μου, ήταν το ομορφότερο αυτοκίνητο που είχα αντικρίσει ποτέ. Ειδικά όταν ο πατέρας μου είπε: «Θες να κάτσεις στη θέση του οδηγού;», μια λάμψη σπινθηροβόλησε στα μάτια μου. Και από μέσα μου σκέφτηκα: «Τι όμορφο που είναι το πρώτο μας αυτοκίνητο!».

Η πρώτη μεγάλη περιπέτεια στη Λούτσα

Έπειτα από κάποιες σύντομες αναγνωριστικές διαδρομές στην Αθήνα, ήρθε η ώρα για το πρώτο μας λίγο μεγαλύτερο ταξίδι. Δεν ήταν πολύ μακρινό, γύρω στα 30-32 χιλιόμετρα από το σπίτι μας, με προορισμό το εξοχικό μας στη Λούτσα, για να περάσουμε εκεί την περίοδο των πασχαλινών διακοπών.

Το Starletάκι φορτώθηκε με κάθε λογής πράγματα και ένα μικρό αρνί στο πορτμπαγκάζ. Ναι, τα χώρεσε όλα! Τα στρίμωξε η μάνα, όλα καλά!

Πλημμυρισμένος από χαρά, ξεκίνησε το πρώτο μου –δεν θα έλεγα μεγάλο– ταξίδι με το δικό μας αυτοκίνητο. Στα μάτια μου όμως ήταν το μεγαλύτερο. Εκεί γράφτηκε και η πρώτη μου οδηγική περιπέτεια.

Λίγο πριν φτάσουμε στο σπίτι μας στη Λούτσα, στο τέρμα των λεωφορείων στην παλιά Αρτέμιδα, στον Άγιο Νικόλαο, βρέθηκε μπροστά μας ένα άλλο αυτοκίνητο –αν θυμάμαι καλά, γκρι ή μπλε– και ο μπαμπάς ήθελε να κάνει την πρώτη του φιγούρα.

Αναπτύσσοντας επιπόλαια μια αρκετά υψηλή ταχύτητα για να το προσπεράσει με πάνω από 80 χιλιόμετρα την ώρα, πήγε να πάρει την προτελευταία στροφή για το εξοχικό. Με τόσα άτομα όμως μέσα στο αυτοκίνητο, αφού εκτός από τον πατέρα μου και εμένα ήταν η αδερφή μου, η μητέρα μου και φυσικά το αρνί, σε εκείνη τη στροφή, λοιπόν, το αυτοκίνητο έφυγε…

Κι όμως, την τελευταία στιγμή κρατήθηκε στον δρόμο, ανασηκώθηκε στον αέρα ο ένας τροχός και επανήλθε στην πορεία του! Δεν μπορώ να κρύψω ότι φοβήθηκα, αλλά από την άλλη ένιωσα ότι το αυτοκίνητο είχε τον έλεγχο. Εκεί ένιωσα για πρώτη φορά υπερήφανος για το Starlet μας!

Το «Starlet-θαύμα»

Οι περιπέτειες με το Starlet, όμως, δεν σταματάνε εκεί. Υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο είναι χαραγμένο βαθιά στη μνήμη μου, κι ας μην ήμουν παρών.

Λίγο μετά το καλοκαίρι -κατά τη διάρκεια του οποίου οι βόλτες με το Starlet ήταν σχεδόν καθημερινές- ο πατέρας μου αποφάσισε να πάει στο εξοχικό για να ποτίσει τα λουλούδια. Και τότε ήταν που χτύπησε το τηλέφωνο, και άκουσα τη μάνα μου έντρομη να ρωτάει: «Είναι καλά;». Ο πατέρας μου μόλις είχε ένα σφοδρό ατύχημα με το αυτοκίνητό μας.

Όπως θυμάμαι την περιγραφή του πατέρα μου, μια νταλίκα πέρασε ένα STOP μπροστά του στη λεωφόρο Σπάτων. Στο σημείο εκείνο υπήρχαν δέντρα, δεν υπήρχε καλή ορατότητα και δεν ακούστηκε τίποτα πριν τη σύγκρουση. Μοιραία, η νταλίκα διεμβόλισε το μικρό μας αμάξι.

Ως εκ θαύματος –ή ως «Starlet-θαύματος», όπως συνηθίζω να λέω εγώ– ο μπαμπάς σώθηκε! Και όχι μόνο σώθηκε, αλλά βγήκε από ένα διαλυμένο αυτοκίνητο, που είχε γίνει μια άμορφη μάζα λαμαρίνας, χωρίς να έχει ούτε μια γρατζυνιά!

Και κοίτα να δεις που αγαπήσαμε το Starletάκι μας ακόμα περισσότερο, για ακόμα μια φορά. Γιατί κάπου εκεί, μέσα στο παιδικό μου μυαλό –10 ετών γαρ– αποτυπώθηκε μια φράση, ιερόσυλη για κάποιους, αλλά αθώα για ένα παιδικό μυαλό: «Ο Άγιος Toγιότας», έλεγα μέσα μου… Και από τότε, σχεδόν 40 χρόνια μετά, εκείνο το Starletάκι συνεχίζει να είναι καρφωμένο στο μυαλό μου με πολλή αγάπη.

Μια αγάπη που μοιράζεται

Αρκετά χρόνια αργότερα, ένας φίλος μου από τη δουλειά, ο Παναγιώτης –καλή του ώρα– μου περιέγραφε τη δική του αγάπη για το Toyota Starlet. Εκεί κατάλαβα ότι δεν είμαι ο μοναδικός.

Ο Παναγιώτης, αν και είχε αγοράσει ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, δεν ξεχνούσε ποτέ το Starlet. Τον χειμώνα δεν το αποχωριζόταν με τίποτα, στη δουλειά του πήγαινε πάντα με αυτό.

Μόνο 1-2 μήνες το καλοκαίρι το άφηνε στην άκρη, τότε που είχε πολλή ζέστη, και έπαιρνε το οικογενειακό, γιατί το Starlet δεν είχε Air Condition! «Είναι σκύλος», μου έλεγε, «και δεν τον αλλάζω με τίποτα!».

Ο Παναγιώτης δεν το πούλησε ποτέ το Starlet, γιατί ήταν και η δική του πρώτη μεγάλη αγάπη…

Πηγαίνοντας τον χρόνο πίσω… στο μακρινό 1988, καταλαβαίνω ξανά πόσο δίκιο είχα που αγάπησα τόσο πολύ το μικρό μας Starletάκι. Ένα αυτοκίνητο που έχει μείνει ζωντανό μέσα μου παρά το πέρασμα τόσων δεκαετιών και συνεχίζει να γαληνεύει τα όνειρα μου μέχρι και σήμερα… Σχεδόν 40 χρόνια μετά…